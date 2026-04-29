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Zuckerabgabe als Präventionsmaßnahme für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

Berlin (ots)

Die Einführung einer Zuckerabgabe auf gesüßte Erfrischungsgetränke ist ein wirksames Instrument zum Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Weniger Zucker und gesündere Rezepturen sind wichtige Maßnahmen gegen ernährungsbedingte Krankheiten und deren enorme Folgekosten.

Svenja Stadler, zuständige Berichterstatterin:

"Bereits seit längerem fordern wir eine Regelung für zuckergesüßte Getränke nach britischem Vorbild - jetzt kommt sie endlich. Großbritannien hat die Zuckermengen in Softdrinks und den Zuckerkonsum insgesamt erfolgreich reduziert. Dort müssen Hersteller eine Abgabe für Getränke zahlen, die 5 Gramm pro 100 Milliliter Zuckeranteil überschreiten.

Gesündere Rezepturen sind eine wirksame Maßnahme gegen ernährungsbedingte Krankheiten und deren enorme Folgekosten. Wir wollen Erkrankungen vermeiden, gesunde Ernährung erleichtern, Lebensqualität verbessern und das Gesundheitssystem langfristig entlasten.

Wir brauchen bessere Präventionsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Die Zuckerabgabe ist ein erster Schritt in die richtige Richtung - weitere müssen folgen."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle -

Telefon: 030 227 52728
E-Mail: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

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