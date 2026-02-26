PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Equal Pay Day: Lohngerechtigkeit ist und bleibt Kern sozialdemokratischer Politik

Berlin (ots)

Am 27. Februar 2026 ist der Equal Pay Day. Der Tag, der symbolisch die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern markiert. Diese stagniert in Deutschland seit 2024 bei 16 Prozent. Die Lohnlücke zeigt einmal mehr: Von Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeitswelt sind wir noch weit entfernt. Das muss sich dringend ändern.

Jasmina Hostert, frauenpolitische Sprecherin:

"Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit muss endlich selbstverständlich sein. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Mit dem Entgelttransparenzgesetz haben wir einen wichtigen Grundstein gelegt. Zusätzlich werden wir bis zum Juni 2026 die noch weitergehende EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz in nationales Recht umsetzen. Damit werden wir weitere, verbindliche Maßnahmen ergreifen, die für noch mehr Entgeltklarheit und eine bessere Rechtsdurchsetzung sorgen. Das bedeutet: mehr Rechte für Beschäftigte.

Aber wir wissen auch: Entgelttransparenz allein schließt den Gender Pay Gap nicht. Die SPD-Bundestagsfraktion macht sich für eine gerechte Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit, für bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für mehr Frauen in Führungspositionen und für faire tarifgebundene Arbeitsbedingungen stark. Lohngerechtigkeit ist und bleibt Kern sozialdemokratischer Politik - hierfür kämpfen wir jeden Tag."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle-

Telefon: 030 227 52728
Email: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 25.02.2026 – 18:07

    Solidarität mit Tricia Tuttle - Räume für Kunst sichern, Antisemitismus klar zurückweisen

    Berlin (ots) - Wiebke Esdar, stellvertretende Fraktionsvorsitzende; Martin Rabanus, kultur- und medienpolitischer Sprecher: Tricia Tuttle hat die Berlinale in bewegten Zeiten übernommen und mit Haltung, Offenheit und Professionalität durch stürmische Debatten geführt. Wir stehen für eine Berlinale, die streitet, aushält und verbindet, schützen künstlerische ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:53

    Pandemie-Krisenmanagement: Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen stärken

    Berlin (ots) - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Daniel Rinkert, Mitglied der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie des Bundestags, hebt mit Blick auf die kommende Sitzung der Kommission am 26. Februar 2026 zum Thema "Föderales Krisenmanagement, Krisenstäbe" die Bedeutung klarer Zuständigkeiten und transparenter Entscheidungsstrukturen im föderalen ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 15:43

    Frieden braucht Beteiligung

    Berlin (ots) - Frieden kann nicht angeordnet werden. Anlässlich der geplanten konstituierenden Sitzung des Friedensrates von Donald Trump, bekräftigt die SPD-Bundestagsfraktion ihre Haltung für einen gefestigten und nachhaltigen Frieden im Nahen Osten. Dieser kann nicht per Diktat, sondern nur durch die Gewährleistung von humanitärem Zugang, einer gesicherten Beteiligung und dem Schutz sowie der Achtung von Menschenrechten entstehen. Adis Ahmetovic, außenpolitischer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren