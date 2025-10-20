ImmPro - Immobilien und Projektentwicklung GmbH

Immobilienverkauf im Landkreis Tübingen: Worauf Eigentümer 2025/26 achten sollten - Achim Franke und Lisa Calin von ImmPro im Interview

Der Immobilienmarkt in Deutschland ist im Wandel und auch im Landkreis Tübingen stehen Eigentümer vor wichtigen Entscheidungen. Steigende Zinsen, veränderte Käufererwartungen und neue Energieauflagen beeinflussen Angebot und Nachfrage. Die ImmPro - Immobilien und Projektentwicklung GmbH aus Neustetten, geführt von Achim Franke und Lisa Calin, ordnet die aktuellen Entwicklungen ein und zeigt, worauf Eigentümer 2025/26 besonders achten sollten.

Stabil, aber differenziert: Die Lage im Landkreis Tübingen

Laut aktuellen Auswertungen haben sich die Immobilienpreise im Landkreis Tübingen im Jahr 2024 durchschnittlich um rund 2,5 Prozent erhöht, trotz der anhaltend schwierigen Finanzierungslage. Besonders Eigentumswohnungen legten leicht zu, während Einfamilienhäuser in Randlagen teilweise Stagnation oder leichte Rückgänge verzeichneten.

"Der Markt ist an sich leicht steigend, allerdings nicht in allen Segmenten", erklärt Geschäftsführer Achim Franke. Eigentumswohnungen in Tübingen bleiben gefragt, während bei Häusern vor allem die Lage entscheidend ist. Beliebt sind etwa zentrumsnahe Stadtteile wie Derendingen oder Lustnau, während Immobilien in weniger gut angebundenen Ortsteilen länger am Markt bleiben.

Zinsen und Finanzierbarkeit: Was Käufer noch stemmen können

Die Finanzierung bleibt der Knackpunkt. "Selbst bei guter Bonität bewegen sich die Effektivzinsen aktuell zwischen 3,8 und 4,2 Prozent. Top Konditionen mit viel Eigenkapital liegen bei etwa 3,5 Prozent", so Franke. Schon kleine Unterschiede können für Käufer mehrere hundert Euro monatlich ausmachen.

Kaufnebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notar und Makler schlagen in Baden-Württemberg mit rund zehn Prozent des Kaufpreises zu Buche. Hinzu kommen oft notwendige Sanierungen. "Wir zeigen Eigentümern, wie viele Haushalte sich ihre Immobilie tatsächlich leisten können. Der Wunschpreis ist irrelevant, entscheidend ist die realistische Finanzierbarkeit", erklärt Calin.

Regionale Stärke: Warum Landkreis Tübingen gefragt bleibt

Die Nachfrage im Landkreis Tübingen bleibt hoch, weil der Standort starke Anker hat. "Die Universität, die Kliniken und die Forschungsinstitute sorgen für eine kontinuierliche Nachfrage. Das schützt die Region vor extremen Schwankungen", so Calin.

Auch die Nähe zur Region Stuttgart sowie die gute Verkehrsanbindung stützen den Markt. Wer seine Immobilie in Tübingen verkaufen möchte, profitiert von einer stabilen Käuferbasis, vorausgesetzt, der Preis ist marktgerecht angesetzt.

Neue Käuferwünsche: kompakter, aber mit mehr Räumen

Die Pandemie hat das Kaufverhalten nachhaltig verändert. "Viele suchen heute eine kleinere Fläche, aber dafür ein zusätzliches Zimmer fürs Homeoffice", berichtet Franke. Typisch sei inzwischen: 90 bis 100 Quadratmeter, mit vier bis fünf Zimmer statt wie früher 120 Quadratmeter mit drei oder vier Zimmern.

Davon profitieren vor allem Reihenhäuser und Doppelhaushälften, während großzügige Grundstücke schwieriger zu verkaufen sind.

Neubau stagniert, Sanierungen im Fokus

In Tübingen kosten Neubauwohnungen inzwischen durchschnittlich 8.000 - 9.000 Euro pro Quadratmeter. Viele Projekte sind deshalb ins Stocken geraten. Gleichzeitig rückt die energetische Sanierung von Bestandsimmobilien in den Fokus: Photovoltaik, Wärmepumpe oder bessere Dämmung beeinflussen Kaufentscheidungen und damit auch Preise.

"Sanierte Bestände punkten, weil sie kalkulierbare Betriebskosten und verlässliche Standards bieten", erklärt Calin. Fehlende energetische Sanierungen führen zunehmend zu Wertverlusten und senken den Marktwert spürbar.

Kapitalanleger: Strengere Renditeerwartungen

Auch Kapitalanleger reagieren sensibel. "Einige Investoren kaufen nur noch, wenn mindestens sechs Prozent Rendite möglich sind", so Franke. Private Anleger hingegen akzeptieren niedrigere Renditen, wenn Lage und Substanz stimmen.

Für Eigentümer bedeutet das: Eine klare Zielgruppenstrategie ist entscheidend, denn die gleiche Immobilie kann für einen Kapitalanleger unattraktiv, für eine Familie jedoch ideal sein.

Typische Fehler von Eigentümern und wie man sie vermeidet

Zu hoher Einstiegspreis: Überteuerte Immobilien bleiben liegen, Preisreduzierungen wirken abschreckend. Emotionale Bewertung: Ein gepflegtes Bad aus den 80ern gilt für Käufer als Sanierungsfall. Fehlende Unterlagen: Wohnflächen, Energieausweis, Baugenehmigungen - ohne Dokumente stockt der Verkauf. Privatverkauf ohne Konzept: Schlechte Präsentation und fehlende Verkaufsstrategie mindern den Wert.

"Wir setzen auf transparente und marktgerechte Wertermittlung, klare Unterlagen und eine zielgruppenorientierte Vermarktung. Nur so sichern wir den bestmöglichen Verkaufspreis", betont Lisa Calin.

Praxisbeispiel aus der Region

Ein Einfamilienhaus aus den 1960er Jahren in Derendingen stand monatelang am Markt, überteuert und ohne klares Konzept. Die Folge: zahlreiche Absagen, sinkendes Vertrauen und schließlich Preissenkungen.

ImmPro übernahm die Vermarktung, erstellte eine realistische Wertermittlung, bereitete Sanierungsszenarien auf und präsentierte die Immobilie zielgruppengerecht. Ergebnis: ein schneller Verkauf ohne weitere Abschläge.

Fazit: Chancen nutzen, Fehler vermeiden

Der Immobilienmarkt in Tübingen bleibt 2025 robust, doch Eigentümer sollten ihre Erwartungen realistisch anpassen. Marktgerechte Preise, energetische Faktoren und zielgruppengerechte Präsentation sind entscheidend für den Erfolg.

Mit ImmPro - Immobilien und Projektentwicklung GmbH haben Eigentümer einen Partner an ihrer Seite, der jahrzehntelange Erfahrung, regionale Expertise und ein starkes Netzwerk vereint.

Über ImmPro - Immobilien und Projektentwicklung GmbH

Die ImmPro - Immobilien und Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Neustetten wird von Achim Franke und Lisa Calin geführt. Achim Franke bringt über 40 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mit, Lisa Calin ist seit über 13 Jahren als Immobilienkauffrau tätig. Gemeinsam verbindet das Team tiefes Marktverständnis mit regionaler Verwurzelung. ImmPro hat sich auf den erfolgreichen Verkauf von Immobilien im Landkreis Tübingen spezialisiert und ist darüber hinaus auch in den umliegenden Landkreisen Reutlingen, Böblingen und dem Zollernalbkreis aktiv. Eigentümer profitieren von einer realistischen Wertermittlung, einer professionellen Vermarktungsstrategie und einem starken Netzwerk.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter www.imm-pro.de. Vereinbaren Sie jetzt Ihre unverbindliche Bewertung und lassen Sie sich persönlich beraten.

