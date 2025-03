Enduring Fitness

Von der Knieverletzung zur Bestform – Knie-Expertin Mone Dusek von Enduring Fitness klärt auf: Ihr ganzheitliches Reha-Konzept für High-Performer

Das klassische Reha-Angebot nach Knieverletzungen ist für leistungsorientierte Menschen in der Regel nicht ausreichend. Nachdem die ambitionierte Personal Trainerin und Knie-Expertin Mone Dusek diese Erfahrung selbst machen musste, sah sie keinen anderen Weg, als sich selbst zu helfen. Heute hilft die Gründerin von Enduring Fitness mit innovativen Ansätzen und einem Premium-Konzept auch anderen Menschen dabei, nach einer Knieverletzung zu alter Stärke zurückzufinden. Worauf ihre Methoden basieren und welche enorme Expertise ihnen zugrunde liegt, erfahren Sie hier.

Ein Kreuzbandriss ist für viele Menschen weit mehr als eine Verletzung – schließlich bringt dieser oft erhebliche Einschränkungen im Alltag und damit auch große Veränderungen für die Betroffenen mit sich. Denn die gängige Behandlung sieht lediglich eine Operation vor, der in der Regel wenige Rezepte à 6 Einheiten Physiotherapie oder im Bestfall ein drei- bis vierwöchiges Reha-Programm folgen. Über die eigentliche Nachbehandlung ihrer Verletzung werden Patienten in vielen Fällen jedoch nicht ausreichend aufgeklärt. Die erfahrene Personal Trainerin und ambitionierte Sportlerin Mone Dusek hat diese Erfahrung am eigenen Leib machen müssen: Als Kreuzbandrisspatientin erlebte sie nicht nur eine lückenhafte Betreuung, sondern auch Reha-Standards, die sie als enttäuschend empfand. „Nach einer Knieverletzung sollte es nicht nur darum gehen, wieder Sicherheit im Alltag zu erlangen, sondern auch, wieder volle Leistungsfähigkeit zu entwickeln“, meint die Unternehmerin, die ihren Schicksalsschlag zum Anlass nahm, ein eigenes Nachsorgekonzept zu entwickeln.

„Ein Kreuzbandriss brachte mich zu Boden – heute helfe ich anderen, wieder aufzustehen“, fährt die Expertin fort. Auf Basis ihrer tiefgreifenden Expertise und jahrelanger Berufserfahrung hat sie mit Enduring Fitness ein hochwertiges und individuelles Konzept entwickelt, das Menschen nach einer Knieverletzung dabei hilft, ihre maximale Leistungsfähigkeit zurückzuerlangen. Im Gegensatz zu dem, was sie als Betroffene selbst erlebt hat, bietet sie ihren Klienten einen Premium-Service: Neben einer langfristigen und empathischen, persönlichen Betreuung profitieren sie von individuellen Lösungen sowie maßgeschneiderten Reha- und Trainingsplänen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. So konnte Mone Dusek schon vielen beruflich stark geforderten Menschen dabei helfen, ihre sportliche und berufliche Leistungsfähigkeit in vollem Umfang zurückzuerlangen.

Standard-Reha ist für viele Menschen nicht genug: Das ganzheitliche, langfristige und individuelle Konzept von Mone Dusek

Ihre Knieverletzung markiert einen Wendepunkt im Leben von Mone Dusek: Als die leistungsorientierte Personal Trainerin schließlich einen Arzt fand, der ihr wirklich zuhörte und neben ihrem MRT auch ihre Vorgeschichte, ihren Sporthintergrund und ihre Ziele berücksichtigte, wurde ihr bewusst, wie wichtig eine individuelle und ganzheitliche Beratung ist. Ihre OP im Anschluss verlief erfolgreich. Dennoch geht jede Operation auch mit Nebenwirkungen einher, die besonders am Anfang sehr unangenehm und kräftezehrend sein können: Schmerzen, Schwellungen, Bewegungseinschränkungen oder Limitierung im Alltag – das erlebte auch Mone Dusek von Enduring Fitness. Ihre Erfahrungen zeigten ihr, wie stark Regeneration, Wiederaufbau und die richtige Nachsorge zusammenhängen. „Standard Reha-Methoden sind für Menschen mit hohem körperlichen Anspruch absolut nicht ausreichend“, erklärt Mone Dusek als Betroffene und Expertin. „Nur ein ganzheitliches, personalisiertes Konzept führt nachhaltig zu alter oder gar neuer Stärke.“

Auf Grundlage ihrer Erkenntnisse entwickelte sie ein innovatives Konzept, das auf einem ganzheitlichen, langfristigen und individuellen Reha-Ansatz basiert. Dank höchster Qualität, umfangreicher Begleitung und der Integration körperlicher wie mentaler Aspekte ist das Reha- und Trainingskonzept perfekt auf Menschen zugeschnitten, die in Sport und Beruf hohe Leistungen erbringen wollen. „Mit einer Kombination aus modernen Trainingstechniken, individuellen Performance-Checks und mentaler Unterstützung betreue ich meine Klienten über die Akutphase hinaus, bis sie ihre volle Leistungsfähigkeit zurückerlangt haben“, verrät Mone Dusek von Enduring Fitness. Dabei profitieren Klienten von einer exklusiven Eins-zu-eins-Betreuung, die an den Lebensstil und die Erwartungen von High-Performern angepasst ist.

Dafür nimmt Mone Dusek sich zu Beginn der Zusammenarbeit viel Zeit, um in einem ausführlichen Anamnese-Gespräch genau zu verstehen, in welcher körperlichen und mentalen Situation sich die Person befindet. „Weil ich selbst durch alle Höhen und Tiefen einer Kreuzbandverletzung gegangen bin, verstehe ich gut, wie es sich anfühlt, so plötzlich aus dem aktiven Leben gerissen zu werden“, erzählt die leistungsorientierte Personal Trainerin. Den Regenerationsprozess ihrer Klienten unterstützt sie darum durch eine einfühlsame und zugleich motivierende Kommunikation. Ergänzend dazu verfügt sie über Räumlichkeiten, die ein echtes Wohlfühlambiente bieten, fernab von Klinikfluren, die an Krankheit erinnern.

Enduring Fitness steht für Expertise, Erfahrung und beeindruckende Ergebnisse

Neben ihrer besonderen Fähigkeit, Menschen zu motivieren und zu begeistern, verfügt Mone Dusek über tiefgreifendes Fachwissen. Neben dem Bachelor in Fitnessökonomie kann sie Ausbildungen als Rehabilitationssporttrainerin, Ernährungstherapeutin und Massagetherapeutin vorweisen. Verschiedene Zusatzqualifikationen wie die der Trainerin für Cardiofitness, gerätegestütztes Krafttraining, präventives Rückentraining, Gesundheit und Fitness runden ihre Expertise ab. Als Spezialistin für Knieverletzungen und nachhaltigen High-Level-Fitnesserfolg ist Mone Dusek auch für Kinesiotaping und effektives Aufbautraining die richtige Ansprechpartnerin.

Mone Dusek von Enduring Fitness ist überzeugt: Ein Kreuzbandriss bedeutet nicht immer das Ende einer Karriere oder das Ende des bisher gewohnten Lebens. Vielmehr sieht sie eine solche Verletzung als eine Art Neustart. „Wer es richtig angeht, wird nicht nur schnell und nachhaltig zur Bestform zurückkehren, sondern wird auch wichtige Learnings für sein weiteres Leben mitnehmen“, so die Expertin abschließend.

