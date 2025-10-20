aerztestellen.de

Diagnose Jobwechsel

Umfangreichste Karrierestudie für Ärzte und Ärztinnen veröffentlicht: Deutsche Ärztelandschaft steht vor Wechselwelle

Vier von fünf Ärzten in Deutschland befinden sich auf dem Sprung zu einem neuen Arbeitgeber. Einer der Auslöser für diese Wechselbewegung im deutschen Gesundheitswesen ist die derzeitige Krankenhausreform. Das ist ein Ergebnis des aktuellen "Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025", der mit 3.132 befragten Ärztinnen und Ärzte größten ärztebezogene Karrierestudie in Deutschland. Demnach sind derzeit 79,9 % der Ärzte hierzulande offen für einen Arbeitgeberwechsel. Während 16,5 % bereits aktiv nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchen, schauen sich 30,1% eigenen Angaben zufolge zumindest gelegentlich um. Ein weiteres Drittel der Befragten sind passiv auf der Suche und geben an, offen für die Anfragen von Arbeitgebern zu sein. Gerade einmal 20,1% der befragten Ärzte sind derzeit nicht wechselbereit.

Ärztinnen und Ärzte befürchten schlechtere Arbeitsbedingungen durch KHVVG

Einer der Treiber dieser unverkennbaren Wechselstimmung in der deutschen Ärzteschaft ist die Krankenhausreform. Denn mehr als ein Viertel der befragten Ärztinnen und Ärzte (25,8%) gibt an, dass diese die berufliche Wechselabsicht beeinflusse. Kern der aktuellen Krankenhausreform in Deutschland ist das Krankenhausversorgungsverbesserungs-gesetz (KHVVG), das am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist und bis 2029 umgesetzt werden soll. Insbesondere kleinere Häuser befürchten, dass sie aufgrund der Reform bestimmte Leistungen künftig nicht mehr anbieten können. Hintergrund der damit verbundenen Wechselbereitschaft ist allerdings nicht die Befürchtung der Ärzte und Ärztinnen, durch die Reform sei der aktuelle Arbeitsplatz in Gefahr - vielmehr gehen die meisten davon aus, dass sich ihre Arbeitsbedingungen verschlechtern werden. Insgesamt gehen 22,7% aller Wechselbereiten davon aus, dass sich ihre Arbeitsbedingungen negativ entwickeln werden und sie daher einen neuen Arbeitgeber anstreben. Besonders Ober- und Chefärztinnen und -ärzte geben dies mit überdurchschnittlich hohen Prozentwerten von 38,6% beziehungsweise 29,1% als Begründung an.

Dazu passt: In Stellenanzeigen schauen Ärztinnen und Ärzte vor allem auf Informationen rund um Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle. 58,0% geben dies als erste Präferenz an, wenn sie sich über alternative Jobs zu ihrem aktuellen informieren. Erst danach folgt das Gehalt (47,9%).

Regionale Jobsuche im Mittelpunkt, aber etwa jede*r Sechste offen für das Ausland

Besonders aktiv auf der Suche nach neuen Arbeitgebern sind vor allem Allgemeinmediziner , die auf eine aktive Wechselquote von 24,9% kommen sowie Nervenheilmediziner (19,3%) und Radiologinnen und Radiologen (18,7%). Was den Ort für die berufliche Neuorientierung betrifft, sind die meisten Ärtzinnen und Ärzte in der Nähe des eigenen Wohnorts orientiert. Mehr als zwei Drittel (69,3%) suchen in einem Umkreis von 100 Kilometern um ihr derzeitiges Zuhause. Immerhin 17,7% sind allerdings auch bereit im Ausland zu praktizieren - 9,2% im deutschen Sprachraum wie der Schweiz oder Österreich, 8,5% auch international darüber hinaus.

Über die Studie "Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025"

"Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025" stellt die größte arbeitsmarktbezogene Befragung von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland dar. An der Online- und Printumfrage haben von Mai bis Juli 2025 3.132 angestellte Ärztinnen und Ärzte in Deutschland teilgenommen. Die Umfrage hat das Wissenschaftliche Institut für Presseforschung und Publikumsanalysen (WIP) im Auftrag von ÄRZTESTELLEN, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblattes durchgeführt. Das Deutsche Ärzteblatt ist das offizielle Organ von Bundesärztekammer sowie Kassenärztlicher Bundesvereinigung und die meistgelesene Fachzeitschrift für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. ÄRZTESTELLEN hat die Ergebnisse der Umfrage mit Stichprobenanalysen zu Stellenanzeigen für Ärztinnen und Ärzte ergänzt. Dazu wurden 800 Stellenanzeigen analysiert.

Das Whitepaper zur Studie enthält weitere Zahlen, Analysen und Hintergründe sowie zehn Tipps für Arbeitgeber. Es steht kostenlos auf der Seite von ÄRZTESTELLEN zum Download bereit: https://aerztestellen.aerzteblatt.de/de/content/aerztebarometer-2025

Über ÄRZTESTELLEN

ÄRZTESTELLEN ist der Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts und eine der führenden Jobplattformen für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Ob im Deutschen Ärzteblatt oder online - ÄRZTESTELLEN zählt zu den reichweitenstärksten Kanälen für die ärztliche Zielgruppe. Die Plattform unterstützt Kliniken, MVZs, Praxen und weitere Arbeitgeber - von Gesundheitsämtern über Verbände bis hin zu Wirtschaftsunternehmen - bei der Gewinnung qualifizierter Ärztinnen und Ärzte und bietet Ärztinnen und Ärzten Orientierung im beruflichen Wandel.

