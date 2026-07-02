Caspar Health

Gesundheitsreise digitalisieren

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Berlin (ots)

Patienten in Prävention, Reha und Nachsorge flexibel und kontinuierlich mit digitalen Therapieangeboten begleiten.

Die Zukunft des Gesundheitswesens liegt nicht mehr allein in der optimierten Behandlung bereits eingetretener Erkrankungen, sondern zunehmend in einem präventiven Ansatz. Entscheidend ist, Menschen frühzeitig zu erreichen und kontinuierlich zu begleiten. Dies schafft nicht nur die Grundlage für positive Gesundheitsentwicklungen, sondern ermöglicht den Aufbau von Vertrauen und stabiler Patientenbindung. Im Idealfall gelingt es Einrichtungen, die gesamte Patientenreise strukturiert zu begleiten, von der Prävention über die Rehabilitation bis hin zur Nachsorge und potenziell auch einer zukünftigen erneuten präventiven Begleitung. Ein ganzheitlicher Ansatz, der die Versorgungsqualität stärkt und Kontinuität in der Betreuung fördert.

"Früh aufgebaute Beziehungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten bei späterem Bedarf zurückkehren", betont Maximilian von Waldenfels, Co-CEO bei Caspar Health, "Vorhandene Ansprechpartner, positive Vorerfahrungen und ein gewachsenes Vertrauensverhältnis erleichtern den Übergang in die nächste Versorgungsphase erheblich." Der Digital-Health-Anbieter ist das erste digitale Nachsorgezentrum, das unbefristet von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) anerkannt ist. Für die häufigsten Krankheitsbilder in der Erwachsenenmedizin in Deutschland verbindet Caspar Health digitale Therapie, kontinuierliches Monitoring und strukturierte Kommunikation in einer ganzheitlichen Softwarelösung.

Die Caspar Software und die Caspar Clinic bilden die Grundlage der kombinierten Versorgung. Dabei trifft digitale Effizienz auf personalisierte Therapie: Die Inhalte werden von Ärzten und Therapeutenteams erstellt und individuell angepasst. Die Patienten erhalten über die App ihre Therapiepläne und werden während der gesamten Präventions- oder Reha-Nachsorge persönlich von einem festen Bezugstherapeuten begleitet. Ergänzt wird dies durch ein intelligentes Tracking, das Trainingsdurchführung, Fortschritte und Rückmeldungen erfasst und für das Behandlungsteam sichtbar macht. So verbindet Caspar Health digitale Versorgung mit persönlicher Betreuung und unterstützt eine kontinuierliche, hochwertige Begleitung über Prävention, Rehabilitation und Nachsorge hinweg.

Mit den zeit- und ortsunabhängigen Präventions- und Nachsorgeangeboten werden insbesondere Patienten erreicht, für die stationäre oder präsenzbasierte Angebote aufgrund von Entfernung, beruflicher Verantwortung oder familiären Verpflichtungen bislang nur eingeschränkt zugänglich waren. Die Wirkung zeigt sich deutlich in der Versorgungspraxis: Digitale Versorgungsmodelle erreichen Nachsorgequoten von bis zu 90 Prozent und eine um 23 Prozent höhere Therapieadhärenz im Vergleich zu analogen Versorgungsformen. 99 Prozent der Patienten bestätigen eine hohe Zufriedenheit mit der individuellen Betreuung. Damit leisten digitale Versorgungsmodelle einen Beitrag, Versorgungslücken zu schließen, Therapieerfolge nachhaltig zu sichern und den Zugang zu therapeutischen Angeboten strukturell zu erweitern.

Rund 950.000 Patienten nutzen bereits die Caspar App von Caspar Health, 260 Partnerkliniken in Deutschland setzen auf die digitale Versorgungslösung. Mehr unter: www.caspar-health.de

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