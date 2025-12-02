Silvestermeile München

Silvestermeile München: Ein Feuerwerk der Lichtkunst - Die Ludwigstraße wird am 31.12. erstmals zur leuchtenden Bühne

München (ots)

Renommierte Lichtkünstler verwandeln Münchens Prachtstraße am 31. Dezember in ein künstlerisches Gesamtwerk

Mit Musik synchronisierte Licht-, Video- und Lasershow zum Jahreswechsel - Familien-Countdown bereits um 22 Uhr

Tickets und Informationen: silvestermeile.de

Am 31. Dezember 2025 erlebt München einen Jahreswechsel der besonderen Art: Die Ludwigstraße ab dem Siegestor wird von 19 Uhr bis ca. 2 Uhr zur Bühne eines außergewöhnlichen Lichtkunst-Festivals. Während auf vier Musikbühnen von Pop bis Techno für jeden Geschmack etwas geboten wird, übernimmt die Kunst des Lichts die visuelle Hauptrolle. Diese Form der Silvesterfeier im öffentlichen Raum ist einzigartig in Deutschland - und setzt auch im europäischen Vergleich neue Maßstäbe.

Eine Straße wird zur Leinwand - Künstlerische Exzellenz trifft Innovation

Die gesamte Veranstaltungsmeile wird durchgängig illuminiert und künstlerisch inszeniert. Das Lichtkonzept stammt von Matthias Singer, 507nanometer, einem der gefragtesten Licht-Installationskünstler Deutschlands. Der Münchner Artist, der bereits für die Kammerspiele, die Bayerische Staatsoper, die Hamburger Elbphilharmonie und die Staatsoper Berlin tätig war, orchestriert ein atmosphärisches Gesamtkunstwerk entlang der gesamten Prachtstraße. Die Silvestermeile macht durch Lichtinstallationen historische Gebäude zu lebendigen Bühnen und schafft einen leuchtenden Rahmen für Begegnungen am Silvesterabend.

Licht- und Projektionskunst am Professor-Huber-Platz

Am Professor-Huber-Platz treffen zwei herausragende Künstler aufeinander. Der international renommierte Videodesigner Benjamin Jantzen präsentiert eine für die Silvestermeile entwickelte Edition seines preisgekrönten Werks "le taxi pour les galaxies". Ergänzt wird dies durch Benjamin Rachfahl, Lichtdesigner und Projection-Mapping-Künstler, der als Gründer des eastside lights collective und Schöpfer des Illustratio Lichtfestivals internationale Projekte von Addis Abeba bis Panama realisiert hat.

Interaktives Licht an der St. Ludwig Kirche

An der St. Ludwig Kirche haben die Video- und Lichtkünstler von We Are Video in Kooperation mit der Erzdiözese München und Freising eine interaktive Lichtinszenierung entwickelt. An Interaktionsstationen können Gäste Blasen aus Licht aufsteigen lassen, die sich über die Kirchenfassade ergießen. Zur Mitternacht verwandelt sich die Fassade in ein großformatiges digitales Feuerwerk aus funkelnden Lichtpartikeln, während kraftvolle Lichtstrahlen weit über die Stadt in den Nachthimmel steigen.

Sound trifft Licht: Choreografierte Show entlang der gesamten Meile

Für die Licht-, Video- und Lasershow zum Jahreswechsel ist der international tätige Komponist und Soundartist Beni Brachtel verantwortlich. Unter seiner Leitung entsteht eine faszinierende audiovisuelle Inszenierung, die Laser, Licht, Sound und Gebäudeprojektionen entlang der gesamten Ludwigstraße verschmelzen lässt.

Bereits um 22 Uhr erleben Familien mit kleineren Kindern eine gekürzte Teaserversion dieser choreografierten Show aus Licht, Laser und Musik - ein Familiensilvester, bevor zur Mitternacht die finale Inszenierung die gesamte Straße in ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk verwandelt.

Zum Einsatz kommen dabei unter anderem die hellsten kopfbewegten Scheinwerfer, die es derzeit im Markt gibt - eine neue Technologie, die von LaserAnimation mit Standort in Valley bei München entwickelt wurde und von tarm in seinen Scheinwerfersystemen exklusiv eingesetzt wird. Die Scheinwerfer erreichen eine Helligkeit von bis zu 2,4 Millionen Lux auf 20 Meter erreicht, wodurch deren Lichtstrahl weithin sichtbar ist - bei einem extrem geringen Energieverbrauch. Die Technologie verbraucht weniger Strom als ein Haarföhn.

Nachhaltig feiern - ein Zeichen für die Zukunft

"Wir haben uns bewusst gegen ein traditionelles Feuerwerk entschieden", erklärt Alexander Wolfrum, Geschäftsführer der G.R.A.L. GmbH. "Stattdessen erleben unsere Gäste eine atemberaubende Licht-, Video- und Lasershow. München übernimmt damit eine Vorreiterrolle in Sachen umweltverträgliche Großveranstaltung - ein Abend ohne Feinstaubemissionen und Böller-Lärm, dafür mit künstlerischer Inszenierung auf höchstem Niveau."

Die Silvestermeile München wird zu einem Ort der Begegnung, an dem Kunst, Musik und Gemeinschaft zusammenfinden - ergänzt durch ein vielfältiges gastronomisches Angebot mit regionalem Schwerpunkt.

Tickets & Informationen

Tickets sind erhältlich bei Fever und München Ticket ab 40 Euro (zzgl. VVK-Gebühren), Familienpässe zu ermäßigten Preisen verfügbar. Alle Informationen, das komplette Musikprogramm und Tickets unter: www.silvestermeile.de

Silvestermeile München im Web

www.silvestermeile.de | Instagram: @silvestermeilemuenchen |

Mehr Infos & Bildmaterial: presse.silvestermeile.de

