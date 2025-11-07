Silvestermeile München

Music is the answer: Silvestermeile München stellt Line-up vor

Bild-Infos

Download

München (ots)

Einzigartiges Straßenfest für alle Münchnerinnen und Münchner sowie Besucher der Stadt am Mittwoch, den 31.12.2025, auf der Ludwigstraße ab Siegestor von 19 Uhr bis 2 Uhr

Mitreißendes Musikprogramm auf vier Bühnen für (fast) jeden Musikgeschmack, unter anderen dabei MOOP MAMA, Loisach Marci, Gerry & Gary, die Crux-DJ-Gang, Jesper Munk und Pacha-Resident-DJ Tonio Barrientos

Licht- und Videoprojektionen auf der gesamten Meile, die in einer atemberaubender - und dabei nachhaltigen - Licht-, Video- & Lasershow zum Jahreswechsel kulminieren

Tickets und mehr Informationen via silvestermeile.de

Nur noch 54 Tage bis zum Jahreswechsel. Während noch fleißig am visuellen Konzept aus Licht, Video und Laser gefeilt wird, das Münchens Prachtstraße in noch nie gesehener Weise erstrahlen lassen wird, steht das musikalische Line-up der Silvestermeile München 2025 nun fest. Das Festival-Programm, das für (fast) jeden Musikgeschmack etwas bereithält, sieht insgesamt vier Bühnen mit insgesamt zwölf Acts vor, die gemeinsam den Soundtrack für Münchens Riesenparty ins neue Jahr kreieren:

Mit DJ Munichs Phantom startet das große Silvester-Event auf der Bühne am Siegestor (wie alle Bühnen ab 19 Uhr), die für eingängige Pop & Party Musik steht: So geben sich Münchens Party-Act Nr. 1 Gerry & Gary, die u.a. auch jährlich die 'Käfer Wiesn Schänke' zum Beben bringen, und die musikalische Guerilla-Urban-Brass-Band MOOP MAMA mit ihrer Melange aus Reggae, Soul, Funk und Hip-Hop die Mikros in die Hand. Das Münchner DJ-Urgestein Mitja Lafere breitet dann den Soundteppich aus, auf dem die Siegestor-Crowd ins neue Jahr schweben wird.

Local Voices, die Bühne am Geschwister-Scholl-Platz, ist vor allem Singern & Songwritern sowie lokalen Musik-Acts gewidmet. Hier trifft Tradition auf Moderne, wie es nur Bayern kann: Mit Alex Volta macht ein Shooting-Star der hiesigen Techno-Szene das Aufwärmprogramm und öffnet die musikalischen Rezeptoren für das Kommende. Mit ihren einzigartigen sphärischen Klängen, inspiriert von Jazz, Klassik und Folk, schafft die vierköpfige Band OH THEIA eine intime Atmosphäre, die nur das eine Ziel kennt: Menschen dank Musik zu verbinden.

"Mit der musikalischen Tradition was Geiles machen, sie aber nicht verhunzen" ist die Losung des Mannes, der dann u.a. mit einem der wohl traditionsreichsten, bayerischen Instrumenten auf die Bühne treten wird: Der Bayern-Botschafter Loisach Marci bringt unter Garantie mit seinem Alphorntechno das Publikum zum Ausflippen - und zwar generationenübergreifend. Für eine Verbindung, die es bereits seit über 24 Jahren als eingetragenen Verein gibt, stehen im Anschluss die Schwuhplattler: Homosexualität und das traditionelle Burschenplattlern gehen bei den Botschaftern für Toleranz und Akzeptanz die perfekte Symbiose ein. Jesper Munk, "der Poet mit Reibestimme" (Deutsche Welle) und "Deutschlands Bluesrock-Wunderknabe" (Rollingstone), bietet sodann ein Best-of seiner einzigartigen Mischung aus Indie-Rock, Punk, Soul und Folk, das ihn vom Münchner Glockenbachviertel in die weite Welt trug. Bevor es in den große Silvester-Countdown geht, übernimmt Anna Apprezzato: Die Musikerin, Lichtregisseurin und kreativer Kopf ist zusammen mit ihrem Waldhorn Mitglied mehrerer Ensembles, zB dem Techno-Orchester vkko. In Zusammenarbeit mit DJs - bei der Silvestermeile München 2025 ist es Alex Volta (siehe oben) - improvisiert sie mit ihrem Waldhorn, ihrer Stimme oder Sounds. So entsteht eine Fusion aus natürlichen und elektronischen Klängen ohne Grenzen.

Auf der Bühne Huber Beats am Professor-Huber-Platz feiert kein geringerer Club als das CRUX sein langersehntes Revival: Für alle, deren Herz meist 85-95 beats per minute schlägt, gibt es vom ehemaligen Betreiber Tom Nothaft aka DJ NotFX und seiner handverlesenen DJ-Gang, bestehend aus Dinho (Club: Lucky Who), Mello (Homegirl), Dino Might (Say My Name) und Dan Gerous (Crux), feinsten Hip-Hop auf die Ohren.

An der DJ-Stage direkt rechts neben der Ludwigskirche raven Fans der elektronischen Tanzmusik bei Ludwig Beats: Den smoothen Start macht das DJ-Duo Stellson & Spii, die sich im Down- und Midtempo verorten und ihrem heiligen Gral, "dem Bounce", mit reichen Gaben aus Indie Dance und Tech House, Deep House und Melodic Techno huldigen. Die Turntables übernimmt im Anschluss Münchens EDM-Party-Legende und Pacha-Resident Tonio Barrientos. Mit seiner schier unendlichen Library bereichert er seit 2002 gemeinsam mit Domenic D´Agnelli die Nächte der bayerischen Hauptstadt dank unvergesslicher Partyreihen wie Rekord Club, Turntable Grooves sowie Friendly Feier und blickt auf Bookings für einige der wichtigsten, internationalen Clubs zurück. Als nächstes startet Genji Yoshida: er trägt den Techno tief im Herzen, im House ist er zuhause. Ob im Harry Klein, der Roten Sonne, dem COT oder Lovelace: Kaum ein Plattenteller der angesagtesten Münchner Clubs, den der Künstler, dessen Oeuvre in den Grenzbereichen zwischen Musik, Design und Kleidung beheimatet ist, in den letzten 25 Jahre nicht zum Kreisen gebracht hat. Seinen Höhepunkt findet der wilde Ritt von Ludwig Beats mit einem Set des DJ-Duo PASCANI (vølta und Pascale Luise), die mit ihrem unverwechselbaren tiefgründig-energetischen Sound u.a. als Residents die "Gruam-" und "LOK"-Crowd regelmäßig glücklich machen.

Die Silvestermeile München 2025: Das wird vor allem eine festlich illuminierte Flanier- und Erlebnismeile mit vier verschiedenen Musikbühnen und DJ-Decks, künstlerischen Licht- und Videoprojektionen an den Gebäuden sowie einem breiten gastronomischen Angebot mit internationalen und bayerischen Spezialitäten. Das vielseitige Musikprogramm reicht von Blasmusik und Coverbands, Rock- und Pop-Musik über Hip-Hop bis Techno - mit vielen Formationen, Musikern und DJs aus München, der Region und ganz Bayern.

Silvestermeile München im Web

www.silvestermeile.de und www.instagram.com/silvestermeilemuenchen

Über G.R.A.L. GmbH

Gründliche Realisierung allgemeiner Lebensfreude ist seit 30 Jahren das Motto der Münchener Eventagentur G.R.A.L. GmbH, gegründet von Alexander Wolfrum im Rahmen seines ersten Großprojekts, dem Münchener Kino-Open-Air am Königsplatz, welches er bis 2016 erfolgreich betrieb. Seit 1995 konzipiert und realisiert GRAL vor allem gemeinsam mit seinen Kunden, aber auch in Eigenregie Events aller Art in Bayern, Deutschland und weltweit. Schon für die Münchener Silvestermeile zur Jahrtausendwende zeichnete GRAL verantwortlich.

Nach dem Beschluss des Münchner Stadtrats vom vergangenen Jahr, 2025 eine zentrale Silvesterfeier durch einen privaten Veranstalter zu genehmigen, hat GRAL sich dieser Aufgabe angenommen.

Mehr Infos unter gral-gmbh.de

Original-Content von: Silvestermeile München, übermittelt durch news aktuell