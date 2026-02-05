Unternehmer für Freiheit

Wertschätzung statt Wurf: Thomas L. Kemmerich setzt am Jahrestag des "Blumenwurfs" ein Zeichen für das Handwerk

Erfurt (ots)

Am 5. Februar jährt sich ein Ereignis zum sechsten Mal, dessen Bilder weltweit für Schlagzeilen sorgten: Der Moment, in dem ein Blumenstrauß im Thüringer Landtag vor die Füße des gewählten Ministerpräsidenten geworfen wurde. Thomas L. Kemmerich (Team Freiheit) nutzt diesen Jahrestag nun für eine bewusste Umdeutung. Unter dem Motto "So geht man mit dem Handwerk nicht um" stellt er nicht die politische Auseinandersetzung, sondern die Arbeit des Floristenhandwerks in den Mittelpunkt.

"Hinter jedem Blumenstrauß steckt die Ausbildung, die Präzision und die Leidenschaft eines Handwerkers oder einer Handwerkerin", erklärt Kemmerich. "Wer Blumen als Wurfgeschoss benutzt oder sie achtlos auf den Boden wirft, verhöhnt damit nicht nur den politischen Adressaten, sondern vor allem die Leistung des Mittelstands, der dieses Produkt geschaffen hat."

Aktion für mehr Respekt im Umgang mit dem Mittelstand

Um ein praktisches Zeichen für Wertschätzung zu setzen, startet Kemmerich heute eine bundesweite Verlosungsaktion auf seinem Instagram-Kanal. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Menschen zu nominieren, die als "stille Helden des Alltags" einen handgebundenen Meisterstrauß verdient haben. Ausgenommen von der Nominierung sind explizit Politikerinnen und Politiker.

Mittelstand als Rückgrat der Gesellschaft

Die Aktion ist Teil eines breiteren Fokus auf die Belange kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Kemmerich betont, dass der respektvolle Umgang mit handwerklichen Erzeugnissen sinnbildlich für die notwendige politische Anerkennung des Mittelstands stehe. "Wir müssen zurück zu einer Kultur der Wertschätzung für diejenigen kommen, die jeden Tag Werte schaffen - ob in der Gärtnerei, in der Backstube oder in der Werkstatt", so Kemmerich abschließend.

Die Gewinner der drei Blumensträuße werden Ende Februar auf dem Instagram-Kanal @thomasl.kemmerich bekannt gegeben. Die Übergabe erfolgt in Kooperation mit einem Thüringer Floristik-Fachbetrieb.

