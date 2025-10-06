EKOUAER

Sanftheit trifft Storytelling: EKOUAER & TEDDY FRIENDS präsentieren Wohlfühl-Loungewear für Herbst/Winter 2025

EKOUAER kooperiert mit TEDDY FRIENDS und stellt eine neue, emotional aufgeladene Kampagne unter dem Motto „Love to Share, Teddy's Here!" vor. Mehr als eine saisonale Aktion verkörpert diese Initiative EKOUAERs weiterentwickelte Markenphilosophie – geprägt von emotionaler Wärme, sanfter Selbstfürsorge und der stillen Kraft geteilter Geborgenheit. TEDDY steht dabei als Symbol für Weichheit und Verbundenheit. Die Botschaft: Wahres Wohlbefinden entsteht nicht nur durch das, was wir tragen – sondern durch das, was wir empfinden und weitergeben. Im Mittelpunkt der Kampagne „EKOUAER & TEDDY FRIENDS" steht eine sorgfältig kuratierte Auswahl von vier charakteristischen Produkten:

Hergestellt aus weichen, atmungsaktiven Materialien und verziert mit liebevollen Prints, vereint dieses Set Komfort und Persönlichkeit – ideal für erholsame Nächte und entspannte Morgenstunden.

Dieses praktische, locker geschnittene Nachthemd mit durchgehender Knopfleiste eignet sich nicht nur hervorragend für den Alltag, sondern auch als stillfreundliches Essential – perfekt für junge Mütter.

Elegant und zugleich unkompliziert – dieses V-Ausschnitt-Nachthemd mit feiner Spitzenverzierung und geschwungenem Saum schmeichelt der Figur und bringt stilvolle Leichtigkeit in Ihre Abendroutine.

Gefertigt aus seidig-glattem Stoff, lässt sich dieses Satin-Set mühelos vom Loungewear-Style in den Tageslook überführen – für vielseitigen Tragekomfort mit zeitloser Eleganz. Ob als Geschenk für einen lieben Menschen oder für die eigenen stillen Momente – die Produkte dieser Kampagne stehen nicht nur für Weichheit, sondern auch für echten emotionalen und funktionalen Mehrwert. Sie schenken ein Gefühl von Zuhause – überall, wo man ist. Eine Saison des Teilens, ein Moment zum Innehalten Von Oktober bis Dezember lädt die Kampagne „EKOUAER & TEDDY FRIENDS" dazu ein, die leisen Freuden der Jahreszeit zu genießen: Wärme, Geborgenheit und Verbundenheit. Während die Tage kürzer werden und wir uns mehr nach innen richten, erinnert uns diese Kollektion daran, dass Fürsorge – für uns selbst und für andere – manchmal so einfach sein kann wie das Hineinschlüpfen in etwas Weiches und das bewusste Loslassen des Alltags. Jedes Stück dieser Kampagne ist mehr als nur Kleidung – es ist eine Geste. EKOUAER vereint stilvolle Designs mit funktionaler Raffinesse und emotionaler Präsenz – und macht so jedes Produkt zu einem bedeutungsvollen Teil Ihrer Alltagsrituale.

