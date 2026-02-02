Deel

Arbeiten Deutsche wirklich zu wenig? Viele Beschäftigte verzichteten 2025 teilweise auf ihren Urlaubsanspruch

Berlin (ots)

Nur 43 % der Beschäftigten in Deutschland schöpften ihren Anspruch 2025 vollständig aus.

Drei Viertel (75 %) der deutschen Arbeitnehmenden beanspruchen mindestens 80 % ihres Urlaubsanspruchs.

Dennoch nutzen Beschäftigte in Deutschland im europäischen Vergleich ihre Urlaubstage am häufigsten vollständig aus: Der Anteil in Deutschland liegt mit 43 % vor Dänemark (40,5 %) der Schweiz (39,7 %), Österreich (35,9 %), den Niederlanden (29,6 %), Belgien (26,2 %) und Frankreich (21,5 %).

Arbeiten Menschen in Deutschland wirklich zu wenig? Ein Blick auf die tatsächliche Urlaubsnutzung der letzten 12 Monate zeichnet ein anderes Bild. Laut einer aktuellen Analyse der globalen HR- und Payroll-Plattform Deel verzichteten 2025 viele Arbeitnehmende in Deutschland nämlich auf einen Teil ihres Urlaubsanspruchs, denn gerade einmal 43 % nutzten diesen vollständig aus.

Der Verzicht auf einzelne Urlaubstage ist dabei kein Randphänomen. Obwohl 75 % der Beschäftigten in Deutschland 2025 mindestens 80 % ihres Urlaubs nutzten, wurde der Anspruch jedoch nur von einer Minderheit komplett ausgeschöpft. Die Daten zeigen damit vor allem eines: Die Diskussion darüber, ob in Deutschland mehr gearbeitet werden muss, greift zu kurz. Mindestens ebenso relevant ist die Frage, wie Arbeitszeit genutzt wird.

"In der aktuellen Debatte über Arbeitszeit lohnt sich ein genauer Blick auf die tatsächliche Nutzung von Urlaub", sagt Max Lux, Country Lead DACH bei Deel. "Mehr als die Hälfte (57 %) der Beschäftigten in Deutschland nutzt ihren Urlaubsanspruch nicht vollständig. Vor dem Hintergrund der Produktivitätsdebatte ist das ein bemerkenswerter Befund: Er deutet darauf hin, dass die Frage nach Arbeitsleistung nicht allein über die Anzahl der geleisteten Stunden beantwortet werden kann. Mindestens ebenso aufschlussreich ist der Blick darauf, wie Arbeit im Alltag organisiert und genutzt wird."

Deutschland ist Spitzenreiter im europäischen Vergleich

Ein Blick über die Landesgrenzen zeigt zudem, dass Urlaub in Deutschland anders genutzt wird als in anderen europäischen Ländern. Kurze Auszeiten spielen hier eine geringere Rolle, stattdessen bevorzugen die Deutschen längere Urlaubszeiten. So entfielen 2025 1,8 Prozent aller Urlaubsanträge, die mehr als zwei Tage anfragten, auf Abwesenheiten von 16 Tagen oder mehr. Zum Vergleich sind längere Urlaubszeiten in der Schweiz (1,2 %), Frankreich (1,2 %) oder dem Vereinigten Königreich (0,6 %) weniger beliebt. Nur bei Deutschlands Nachbarn wie Österreich (2,0 %) und den Niederlanden (1,8 %) werden lange Abwesenheiten ebenso häufig oder sogar mehr bevorzugt.

Auch bei der tatsächlichen Nutzung des Urlaubsanspruches liegt Deutschland im direkten Vergleich mit unseren Nachbarn vorn. Beim Anteil des vollständig genutzten Urlaubsanspruchs liegt Deutschland (43 %) vor Dänemark (40,5 %), der Schweiz (39,7 %), Österreich (35,9 %), den Niederlanden (29,6 %), Belgien (26,2 %) und Frankreich (21,5 %). Bei der 80 % Nutzung des Urlaubs ist die Rangordnung identisch. Der Vergleich mit anderen Ländern in Europa war wegen fehlender Datenlage nicht möglich.

Regionale Differenzen

Nicht nur international, sondern auch regional in Deutschland gibt es deutliche Unterschiede wie Auszeiten genommen werden. Der mittlere Wert der genommenen Urlaubstage, gemessen am Median, lag 2025 bei Beschäftigten in Hamburg bei 24 Tagen. Damit nahmen dort die Hälfte der Beschäftigten 24 Urlaubstage oder weniger, die andere Hälfte 24 Tage oder mehr. In Frankfurt am Main lag der Median mit 28 genommenen Urlaubstagen am höchsten. Berlin (27,75 Tage) und München (26,5 Tage) lagen damit im bundesweiten Mittelfeld. Die Zahlen zeigen: Urlaub ist nicht allein eine Frage des Anspruchs, sondern auch Ausdruck regional unterschiedlicher Arbeitsrealitäten.

Daten zum europäischen Vergleich:

Prozentsatz des zu 100% genommenen Urlaubs

Deutschland: 43 % Dänemark: 40,5 % Schweiz: 39,7 % Österreich: 35,9 % Niederlande: 29,6 % Belgien: 26,2 % Frankreich: 21,5 %

Prozentsatz des zu 80% genommenen Urlaubs

Deutschland: 75 % Dänemark: 72,3 % Schweiz: 67,5 % Österreich: 66,4 % Niederlande: 60,2 % Belgien: 60,2 % Frankreich: 52,3 %

Methodik

Die Auswertung der deutschen Daten basiert auf anonymisierten internen Daten von Deel. Analysiert wurden die Urlaubsanträge von 1.710 Vollzeitbeschäftigten mit einem deutschen Arbeitsvertrag, die im Jahr 2025 Urlaub beantragt haben. Beschäftigte, die im selben Jahr eine Elternzeit von 60 Tagen oder mehr in Anspruch genommen hatten, wurden aus der Analyse ausgeschlossen. Von den verbleibenden Beschäftigten stellten 1.704 Personen mindestens einen Urlaubsantrag. In die Auswertung einbezogen wurden ausschließlich reguläre Urlaubstage aus dem gesetzlichen oder vertraglichen Jahresurlaub. Nicht berücksichtigt wurden gesetzliche Feiertage, Ersatzruhetage, Kranktage sowie weitere Abwesenheitsarten wie Elternzeit, Pflege-, Studien- oder Sonderurlaub. Die Daten sind aktuell mit Stand vom 7. Januar 2026.

Über Deel

Die Arbeitswelt hat sich grundlegend verändert und Deel hat den Standard für moderne globale Arbeit etabliert. Als All-in-One-Plattform vereint Deel alles, was Unternehmen benötigen, um Mitarbeitende weltweit einzustellen, zu verwalten, zu bezahlen und auszustatten. Von Payroll, HRIS und Compliance über Benefits, Mobilität und Performance bis hin zum Geräte- und Equipment-Management bündelt Deel sämtliche Funktionen in einer einzigen, nahtlosen Lösung in über 150 Ländern. Mit eigener Infrastruktur, KI-gestützten Technologien und einem globalen Netzwerk aus Tausenden lokaler Expert:innen unterstützt Deel Unternehmen dabei, schneller, smarter und gesetzeskonform zu skalieren. Mehr als 37.000 Kund:innen weltweit vertrauen auf Deel. Das Unternehmen wurde entwickelt, um eine globale Marke zu sein, die Menschen lieben. Weitere Informationen unter deel.com.

