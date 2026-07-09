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Warum viele Eigentümer den Wert ihrer Immobilie falsch einschätzen: Florian Jung und Patrick Wenzelburger von der ImmoKäpsele GmbH über Preisillusionen, Energieeffizienz und regionale Marktkenntnis

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Nürtingen (ots)

Der Immobilienmarkt hat sich verändert. Während Eigentümer noch vor wenigen Jahren oft innerhalb kürzester Zeit Käufer fanden und steigende Preise vielerorts als selbstverständlich galten, ist der Verkaufsprozess heute deutlich anspruchsvoller geworden. Vor allem in regional geprägten Märkten beobachten Immobilienmakler zunehmend eine Entwicklung, die Verkaufsgespräche schwieriger macht: Viele Eigentümer orientieren sich an veralteten Preisvorstellungen oder vergleichen ihre Immobilie mit Objekten, die unter völlig anderen Voraussetzungen verkauft wurden.

Die Geschäftsführer der ImmoKäpsele GmbH, Florian Jung und Patrick Wenzelburger, beschäftigen sich täglich mit genau diesen Herausforderungen. Das Unternehmen begleitet Eigentümer bei der Vermarktung von Immobilien und beobachtet dabei, wie stark Themen wie energetischer Zustand, Modernisierungsgrad und regionale Unterschiede inzwischen über den realistischen Verkaufspreis entscheiden.

„Viele vergleichen Immobilien miteinander, die eigentlich gar nicht vergleichbar sind. Zustand, Energieklasse, Lage und Modernisierung machen heute einen enormen Unterschied“, erklärt Patrick Wenzelburger.

Gerade Eigentümer älterer Immobilien unterschätzen laut den Experten häufig, welchen Einfluss energetische Faktoren mittlerweile auf die Preisfindung haben. Gleichzeitig entstehen dadurch Unsicherheiten im Verkaufsprozess, die professionelle Marktkenntnis zunehmend wichtiger machen.

Warum sich die Preisfindung am Immobilienmarkt verändert hat

Die Zeit pauschaler Quadratmeterpreise ist in vielen Regionen vorbei. Während früher oft grobe Durchschnittswerte als Orientierung dienten, differenziert der Markt heute deutlich stärker zwischen einzelnen Immobilien.

Ein modernisiertes Haus mit guter Energieeffizienz kann innerhalb derselben Straße einen erheblich höheren Marktwert erzielen als ein vergleichbares Objekt mit Sanierungsstau. Hinzu kommen regionale Unterschiede, die sich teilweise bereits innerhalb weniger Kilometer massiv verändern.

„Wir haben Regionen, da liegen die Bodenrichtwerte zehn Kilometer weiter plötzlich bei einem Bruchteil. Gleichzeitig unterscheiden sich Zustand und Modernisierung extrem. Deshalb funktionieren pauschale Quadratmeterpreise oft nicht mehr“, sagt Florian Jung.

Hinzu kommt die allgemeine Unsicherheit vieler Verkäufer. Steigende Finanzierungskosten, strengere energetische Anforderungen und die öffentliche Diskussion über Sanierungspflichten haben den Markt sensibler gemacht. Käufer prüfen genauer, vergleichen intensiver und kalkulieren notwendige Investitionen heute deutlich kritischer in ihre Kaufentscheidung ein.

Besonders ältere Immobilien geraten dadurch zunehmend unter Druck.

Energetische Sanierung wird zum Preisfaktor

Noch vor wenigen Jahren spielte der energetische Zustand einer Immobilie bei vielen Kaufentscheidungen nur eine untergeordnete Rolle. Inzwischen gehört er zu den wichtigsten Einflussfaktoren überhaupt.

Hohe Energiekosten, politische Diskussionen rund um Heizungen und Sanierungspflichten sowie strengere Anforderungen an Gebäude verändern die Wahrnehmung vieler Käufer. Wer heute eine Immobilie kauft, denkt häufig bereits an zukünftige Modernisierungskosten.

Das führt dazu, dass Energieausweise, Dämmung, Heiztechnik oder Fensterqualität stärker in die Preisbewertung einfließen als früher.

„Natürlich beschäftigen diese Themen vor allem Käufer. Aber am Ende beeinflussen sie eben auch massiv die Preisfindung“, erklärt Patrick Wenzelburger. „Viele Eigentümer unterschätzen das zunächst.“

Nach Einschätzung der Experten entstehen dadurch häufig unrealistische Preisvorstellungen. Eigentümer orientieren sich an Nachbarobjekten oder früheren Verkaufspreisen, ohne die energetischen Unterschiede ausreichend zu berücksichtigen.

Gerade hier werde professionelle Beratung entscheidend.

„Häuser mit Modernisierungsstau haben im aktuellen Marktumfeld spürbar an Wert verloren – und zwar deutlich stärker als bereits modernisierte Objekte. Der entscheidende Faktor ist die Zinsentwicklung: Vor der Corona-Pandemie ließen sich Immobilien mit Zinssätzen von rund einem Prozent finanzieren, sodass Käufer die erheblichen Modernisierungskosten vergleichsweise leicht mit aufnehmen konnten. Heute liegen wir bei über vier Prozent. Dadurch fällt es Käufern deutlich schwerer, den zusätzlichen Investitionsbedarf zu stemmen – und genau das schlägt sich unmittelbar im Kaufpreis nieder“, so Florian Jung

Warum regionale Marktkenntnis wichtiger wird

Parallel dazu beobachten viele Makler eine stärkere Regionalisierung des Marktes. Bundesweite Schlagzeilen über Immobilienpreise helfen Eigentümern oft nur bedingt weiter, weil sich lokale Märkte inzwischen sehr unterschiedlich entwickeln.

Während manche Regionen stabile Nachfrage verzeichnen, reagieren andere deutlich sensibler auf Preissteigerungen oder Sanierungskosten.

Die ImmoKäpsele GmbH setzt deshalb stark auf regionale Erfahrungswerte und konkrete Vergleichsdaten aus dem direkten Umfeld.

„Wir kombinieren aktuelle Datenbanken mit echter regionaler Erfahrung. Wenn man in einer Region regelmäßig verkauft, kennt man die Unterschiede oft viel genauer als reine Durchschnittswerte“, erklärt Patrick Wenzelburger.

Dabei gehe es nicht nur um Marktpreise, sondern auch um Käuferverhalten. Welche Immobilien aktuell gefragt sind, welche Ausstattungen Probleme verursachen und welche Preisvorstellungen realistisch umsetzbar sind, lasse sich häufig nur durch praktische Marktkenntnis beurteilen.

Schnelligkeit wird für Eigentümer wieder relevanter

Ein weiterer Punkt, der laut den Experten wieder stärker in den Fokus rückt, ist die Vermarktungsdauer.

Während Immobilien in den Boomjahren teilweise innerhalb weniger Tage verkauft wurden, achten Eigentümer heute wieder deutlich genauer darauf, wie lange ein Objekt am Markt bleibt. Lange Vermarktungszeiten können Interessenten verunsichern und den Verhandlungsspielraum schwächen.

Die Geschäftsführer von ImmoKäpsele GmbH beobachten dabei einen klaren Zusammenhang zwischen realistischer Preisstrategie und Vermarktungserfolg.

„Wenn Preis, Zustand und Markt realistisch zusammenpassen, lassen sich Immobilien weiterhin sehr gut verkaufen“, sagt Florian Jung. „Viele unserer Verkäufe bewegen sich aktuell im Bereich von rund 90 Tagen bis zum Notartermin.“

Entscheidend sei dabei vor allem die richtige Erwartungshaltung zu Beginn des Verkaufsprozesses.

„Die schwierigsten Fälle entstehen oft dann, wenn Eigentümer zu stark in die Preisstrategie eingreifen oder sich emotional an Wunschvorstellungen festhalten“, ergänzt Patrick Wenzelburger.

Warum Vertrauen bei Immobilienentscheidungen entscheidend bleibt

Gerade beim Verkauf einer Immobilie spiele Vertrauen weiterhin eine zentrale Rolle. Schließlich geht es häufig um die größte finanzielle Entscheidung im privaten Bereich.

Viele Eigentümer informieren sich heute intensiver als früher, vergleichen Maklerleistungen genauer und suchen nach nachvollziehbarer Orientierung.

„Am Ende des Tages ist Immobilienverkauf immer noch ein Geschäft von Mensch zu Mensch“, sagt Florian Jung. „Deshalb sind nachvollziehbare Informationen und Transparenz heute wichtiger denn je.“

Nach Einschätzung der Experten reicht klassische Verkaufsrhetorik allein längst nicht mehr aus. Eigentümer erwarten Marktverständnis, nachvollziehbare Argumentation und eine ehrliche Einschätzung ihrer Immobilie.

Gerade deshalb gewinnen fundierte Inhalte, regionale Analysen und sachliche Marktaufklärung im Immobilienbereich zunehmend an Bedeutung.

Warum Transparenz für viele Eigentümer wichtiger wird

Zusätzlich beobachten Jung und Wenzelburger, dass Eigentümer immer stärker auf transparente Prozesse achten. Versteckte Zusatzkosten oder unklare Leistungen würden zunehmend kritisch hinterfragt.

„Viele Verkäufer möchten heute genau verstehen, welche Leistungen enthalten sind und wie der Verkaufsprozess abläuft“,erklärt Patrick Wenzelburger. „Gerade beim Thema Energieausweis oder Vermarktungskosten erleben Eigentümer teilweise große Unterschiede.“

Die Nachfrage nach nachvollziehbaren Komplettlösungen steige deshalb spürbar.

Wie sich der Immobilienmarkt weiter entwickeln könnte

Für die kommenden Jahre rechnen viele Marktbeobachter mit einer weiteren Differenzierung des Immobilienmarktes. Energetische Standards, regionale Nachfrageentwicklung und Finanzierungskosten dürften weiterhin starken Einfluss auf Preisentwicklungen haben.

Besonders Immobilien mit Modernisierungsbedarf könnten künftig stärker unter Druck geraten, während modernisierte Objekte in guten Lagen stabil bleiben oder sogar profitieren.

Für Eigentümer bedeutet das vor allem eines: Der richtige Verkaufszeitpunkt und eine realistische Preisstrategie werden wichtiger.

„Wer seine Immobilie erfolgreich verkaufen möchte, sollte sich nicht nur auf allgemeine Schlagzeilen verlassen, sondern den eigenen regionalen Markt genau analysieren“, betont Florian Jung.

Die Geschäftsführer der ImmoKäpsele GmbH sehen darin auch künftig den entscheidenden Unterschied zwischen erfolgreichen Verkäufen und langen Vermarktungszeiten.

Weitere Details zum Leistungsumfang finden Interessenten auf der Leistungsseite der ImmoKäpsele GmbH.

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