Teatro Colón veranstaltet historisches Konzert zum Kulturjahr von Katar, Argentinien und Chile

Buenos Aires, Argentinien, 19 September 2025 (ots/PRNewswire)

Das Qatar Philharmonic Orchestra (QPO) startete seine erste Südamerika-Tournee mit einem Eröffnungskonzert in Doha, an dem Ihre Exzellenz Scheicha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani teilnahm, gefolgt von einer historischen Premiere im Teatro Colón in Buenos Aires am 17. September. Die Aufführung war ein Höhepunkt der diesjährigen Initiative "Kulturjahre", einer weltweiten Initiative zur Förderung der kulturellen Neugier und zur Stärkung der Beziehungen durch internationalen Austausch in den Bereichen soziale Entwicklung, Kulturerbe, Kreativwirtschaft und Innovation.

Unter der Leitung von Maestro Enrique Arturo Diemecke verband das Programm die rhythmische Leidenschaft Lateinamerikas mit dem tiefen klanglichen Erbe der arabischen Welt. Im Teatro Colón, das häufig zu den besten Opernhäusern der Welt gezählt wird und für seine Akustik berühmt ist, brachte das QPO dem begeisterten argentinischen Publikum seine einzigartige Verschmelzung westlicher symphonischer Traditionen und des musikalischen Erbes der arabischen Welt nahe.

Maestro Diemecke leitete über 70 QPO-Musiker in einer Aufführung, die als "ein entscheidender Ausdruck" der Mission des Orchesters im Bereich des kulturellen Austauschs und "ein kraftvolles Symbol für die Universalität der Musik" beschrieben wurde. Dies war besonders ergreifend, da Diemecke von 2017 bis 2022 künstlerischer Generaldirektor des Teatro Colón war und damit zum ersten Mal an dieses Haus zurückkehrte.

Víctor Hugo Villena, Argentiniens gefeierter Bandoneon-Virtuose, lieferte eine mitreißende Interpretation von Piazzollas Aconcagua und verlieh dem Stück emotionale Tiefe und ein tiefes Gefühl nationaler Identität.

Die Werke von Dana Al Fardan und Dr. Nasser Sahim, der auch als stellvertretender Exekutivdirektor des QPO fungiert, zeigten Katars Engagement für die Unterstützung lokaler Komponisten und präsentierten orchestrale Texturen, die von filmischer Größe durchdrungen und in den traditionellen Maqam-Skalen des Golfs verwurzelt sind.

Kurt Meister, der Exekutivdirektor von QPO, hob die Bedeutung der Aufführung hervor: "Mit Maestro Diemecke und Virtuoso Villena in einem so ikonischen Saal wie dem Teatro Colón die Bühne zu teilen, ist eine große Ehre und ein starkes Symbol für die Universalität der Musik."

Gabriela Ricardes, Kulturministerin der Stadt Buenos Aires, schloss sich diesen Worten an, lobte die Zusammenarbeit als "kraftvollen Ausdruck der Kulturdiplomatie" und würdigte Katar als herausragenden Partner in der diesjährigen Kultursaison.

Das QPO wurde 2007 von Ihrer Hoheit Sheikha Moza bint Nasser gegründet und vereint Musiker aus über 28 Ländern, von denen viele aus gefeierten Ensembles wie dem New York Philharmonic und dem BBC Symphony Orchestra stammen.

