Foxconn Interconnect Technology stellt neue Mobilitätsmarke vor: One Mobility

Foxconn Interconnect Technology (FIT), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätslösungen und Tochterunternehmen der Hon Hai Technology Group, gab heute die Einführung seiner neuen Mobilitätsmarke One Mobility bekannt. Damit steigt FIT selbstbewusst in den Mobilitätsmarkt ein, der von transformativen Trends wie Elektrifizierung, Konnektivität und autonomem Fahren geprägt ist.

Seit 2020 treibt FIT Innovationen mit seiner "3+3"-Strategie voran, zu deren zentralen Wachstumssäulen neben Elektrofahrzeugen auch 5G-AIoT und Audiotechnologien gehören. One Mobility positioniert das Unternehmen an der Schnittstelle von Innovationskraft in der Elektronik und Expertise im Automobilbereich.

Ein neuer Standard in der Mobilitätsfertigung

One Mobility agiert als Build-to-Print-Fertigungspartner und unterstützt Automobilkunden ganzheitlich - vom Konzeptdesign und Co-Entwicklung bis hin zur Großserienproduktion. Basierend auf über 90 Jahren deutscher Automobilingenieurskunst vereint die Marke präzise Fertigung mit modernster Elektroniktechnologie von FIT, um Innovationen für intelligente, elektrifizierte und vernetzte Mobilität zu beschleunigen.

Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen, die Stromverteilungssysteme, Hoch- und Niederspannungsmodule, Sicherheits- und Zubehörkomponenten sowie fortschrittliche Ladesysteme umfassen - für Anwendungen in der Fahrzeugkabine sowie innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs. Über die Fertigung hinaus ist One Mobility auf Integrationskompetenz spezialisiert und verbindet Daten, Energie und Sensorik nahtlos, um die Möglichkeiten moderner Mobilität neu zu definieren.

Weltweite Präsenz, Exzellenz mit Tradition

Mit über 40 Standorten in Europa, Asien, Nordamerika sowie im Nahen Osten und Afrika arbeitet One Mobility mit führenden OEMs und Tier-1-Zulieferern zusammen. Das Unternehmen baut auf dem Erbe der zuvor erworbenen deutschen Marken Autokabel und Voltaira auf, die für Ingenieurskunst und Fertigungspräzision bekannt sind.

Stimmen aus der Unternehmensführung

"One Mobility ist mehr als nur eine Marke - es steht für Einheit, Innovation und Größe innerhalb der FIT-Gruppe", so Sidney Lu, CEO der FIT Group. "Sie vereint jahrzehntelange Automobil-Expertise mit den Fähigkeiten des weltweit größten Elektronikherstellers und liefert qualitativ hochwertige, kundenorientierte Lösungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg."

"Automobilkunden benötigen einen echten Entwicklungs- und Produktionspartner", sagt Martin Weidlich, CEO der One Mobility GmbH. "Durch die Verbindung von tiefgreifendem Automobil-Know-how mit der Führungsrolle von FIT in der Elektronikbranche agieren wir schnell, denken anders und helfen unseren Kunden, in einer sich rasant verändernden Mobilitätslandschaft stets an der Spitze zu bleiben."

Konnektivität weiter vorantreiben

One Mobility spiegelt den Anspruch von FIT wider, eine treibende Kraft im globalen Mobilitätsökosystem zu sein. Die Marke bietet differenzierte Build-to-Print-Fähigkeiten sowie Design-to-Delivery-Unterstützung für Fahrzeugkomponenten, Module und Subsysteme der nächsten Generation.

Über Foxconn Interconnect Technology (FIT Hon Teng)

Foxconn Interconnect Technology (HKEX: 6088) wurde 2017 an der Hongkonger Börse notiert und ist der größte Hersteller von Steckverbindern für Unterhaltungselektronik in Asien. Während Steckverbinder nach wie vor das Kerngeschäft des Unternehmens bilden, ist es in den letzten Jahren strategisch in die Bereiche 5G AIoT, Mobilität und Audio expandiert und ist gleichzeitig in den Bereich der Verbrauchermarken eingestiegen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fit-foxconn.com.

