oneworld-Allianz, Fluggesellschaften und Breakthrough Energy Ventures legen Investitionsfonds auf, um Technologien für nachhaltigen Flugkraftstoff voranzutreiben und zu vermarkten

Angeführt von den Eckpfeiler-Investoren Alaska Airlines und American Airlines; mit IAG, Cathay Pacific, Japan Airlines von oneworld alliance und Singapore Airlines als Teil des ersten $150M Fund Close

oneworld BEV Fund zielt darauf ab, kohlenstoffärmere Düsenkraftstoffe der Zukunft zu ermitteln, zu ermöglichen und zu verbreiten, um die Verbrauchernachfrage, die wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze und technologische Innovationen zu fördern.

oneworld alliance und die ihr angehörenden Fluggesellschaften haben heute in Zusammenarbeit mit Breakthrough Energy Ventures (BEV) die Auflegung eines neuen Investitionsfonds bekannt gegeben, der die begrenzte Verfügbarkeit und die hohen Kosten der heutigen nachhaltigen Flugkraftstoffe (SAF) angehen soll. Der Fonds, der von den Hauptinvestoren Alaska Airlines und American Airlines geleitet wird, zielt darauf ab, die weltweite Entwicklung langfristiger Flugkraftstofflösungen zu beschleunigen, die kosteneffizient und skalierbar sind und geringere Emissionen als herkömmliche Kraftstoffe aufweisen.

Der oneworld BEV Fund wird:

in neuartige Technologien für nachhaltigen Flugkraftstoff der nächsten Generation investieren

das Wachstum der Märkte für alternative Kraftstoffe unterstützen, um den langfristigen Bedarf der weltweiten Luftfahrtindustrie zu decken

einen wirtschaftlichen Wert für Investoren und Regionen auf der ganzen Welt zu schaffen

technologische Innovation vorantreiben

Entwicklung einer vielfältigen und widerstandsfähigen SAF-Versorgungskette zur Deckung der künftigen Nachfrage

"Durch die Investition in die SAF-Technologien der Zukunft treffen American und unsere Partner von oneworld eine geschäftliche Entscheidung, um die Entwicklung neuartiger Technologien zu beschleunigen, die das Potenzial haben, in größerem Maßstab und zu niedrigeren Preisen eingesetzt zu werden, als dies mit heutigen Technologien möglich ist", sagte Robert Isom, Chief Executive Officer von American Airlines und Vorsitzender von oneworld. "Wir sind davon überzeugt, dass die Verringerung der Emissionen aus unserem Betrieb den Anforderungen unserer Kunden entspricht, unser Geschäft wettbewerbsfähiger macht und uns in die Lage versetzt, die enormen wirtschaftlichen Vorteile der kommerziellen Luftfahrt auch für kommende Generationen zu erhalten."

"Alaska Airlines freut sich, gemeinsam mit oneworld Weltfluggesellschaften in innovative und wettbewerbsfähige SAF-Technologie zu investieren, um die langfristige Energiewende in unserer Branche voranzutreiben", sagte Ben Minicucci, Chief Executive Officer der Alaska Air Group. "Mit Breakthrough Energy Ventures haben wir einen Partner, der über das wissenschaftliche, technische und kommerzielle Fachwissen verfügt, um wirksame Investitionsentscheidungen zu treffen, die den Markt für Kraftstoffe der nächsten Generation schaffen und unsere Branche in den kommenden Jahren antreiben werden."

"Die Investition in SAF mit Breakthrough Energy Ventures ist Teil der Strategie von oneworld, eine Zukunft der Luftfahrt zu schaffen, die Probleme in großem Maßstab löst und den Bedürfnissen der Luftfahrtgemeinschaft dient", sagte Nat Pieper, Chief Executive Officer von oneworld. "Unter oneworld sind sich unsere Mitgliedsfluggesellschaften einig in ihrem langfristigen Ziel, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und in Technologien zu investieren, die die Markteinführung innovativer Kraftstoffe weltweit beschleunigen können. Wenn wir zusammenarbeiten, sind wir besser in der Lage, langfristige Lösungen für die Energiewende in einer Branche zu entwickeln, die für das weltweite Wirtschaftswachstum von entscheidender Bedeutung ist.

BEV, der von Bill Gates gegründete Kapitalfonds von Breakthrough Energy Venture, wird als Investmentmanager des Fonds fungieren und bringt fundiertes technisches Fachwissen, ein strenges Prüfungsmodell und umfangreiche Erfahrungen bei der Unterstützung des Wachstums von Unternehmen der Klimatechnologie in der Frühphase mit. Durch die Nutzung seiner Ressourcen zur Unterstützung der Energiewende in einem der für den Klimaschutz schwierigsten Sektoren will das BEV Brennstofftechnologien vorantreiben, die das größte Potenzial zur Verringerung der Emissionen des Sektors und zur Sicherung des langfristigen wirtschaftlichen Erfolgs bieten.

"Nachhaltiger Flugkraftstoff ist ein wesentlicher Faktor für die Bewältigung der Umweltauswirkungen des Sektors und stellt eine große wirtschaftliche Chance dar", sagte Eric Toone, Chief Technology Officer bei Breakthrough Energy und geschäftsführender Gesellschafter von Breakthrough Energy Ventures. "Der oneworld BEV Fund wurde eingerichtet, um bahnbrechende SAF-Technologien zu identifizieren und zu skalieren, die echte Emissionsreduzierungen für Flugzeugtreibstoff liefern, mit fossilen Treibstoffen kostenmäßig konkurrieren und sich nahtlos in die heutige Luftfahrtinfrastruktur integrieren lassen. Es handelt sich um komplexe Herausforderungen auf Systemebene, deren Lösung Zeit braucht, und der Fonds ist mit einer langfristigen Vision und einem langen Atem ausgestattet, um Lösungen auf den Markt zu bringen."

Der Fonds wird auch von den oneworld Mitgliedsfluggesellschaften der Weltallianz International Airlines Group (IAG), Cathay Pacific und Japan Airlines unterstützt. oneworld und Breakthrough Energy Ventures haben die Macht des gemeinsamen Handelns erkannt und frühzeitig beschlossen, auch Investoren außerhalb der Allianz willkommen zu heißen, darunter Singapore Airlines, , die das Engagement der Allianz für die Beschleunigung des branchenweiten Fortschritts bei SAF teilt.

"Nachhaltiger Flugtreibstoff ist der gangbarste Weg für die Luftfahrtindustrie, um den Netto-Nullpunkt zu erreichen. Mit unseren weltweiten Partnern oneworld haben wir kollektive Bemühungen um Nachhaltigkeit aktiv unterstützt, und die heutige Ankündigung hebt das Potenzial der Zusammenarbeit weiter hervor und zeigt, wie führende Fluggesellschaften mit dem Ziel zusammenkommen können, Maßnahmen zu beschleunigen. Um das volle Potenzial der SAF zu erschließen, fordern wir unterstützende politische Rahmenbedingungen, die Investitionen anziehen und die Infrastruktur ermöglichen, die für den Start der Produktion erforderlich ist."

- Herr Luis Gallego, Vorstandsvorsitzender der IAG

"Als Fluggesellschaft mit einem bedeutenden Langstreckengeschäft ist es für die Zukunft von Cathay Pacific von entscheidender Bedeutung, Innovationen zu skalieren, um SAF zugänglicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Diese Investition spiegelt unsere Überzeugung wider, dass wir nur durch kollektives Handeln - geografisch und branchenübergreifend - ein widerstandsfähiges und skalierbares SAF-Ökosystem aufbauen können, das bedeutende ökologische Fortschritte bringt und die Zukunft unserer Branche unterstützt. Und da Asien weiterhin eine zentrale Rolle im globalen SAF-Ökosystem spielt, sind wir stolz darauf, diese Dynamik aus der Region heraus anzuführen."

- Herr Ronald Lam, Vorstandsvorsitzender der Cathay Group

"Beziehungen und Verbindungen mit Ländern und Regionen auf der ganzen Welt durch den Luftverkehr sind für eine Inselnation wie Japan notwendig, daher sehen wir es als unsere Aufgabe an, die Umweltauswirkungen des Luftverkehrs zu bekämpfen. Bei der Arbeit an dieser gemeinsamen Mission für oneworld, freuen wir uns darauf, die Technologie und den Einsatz von SAF zusammen mit den Mitgliedsfluggesellschaften zu fördern und in der Zukunft in den asiatischen Raum zu expandieren."

- Frau TOTTORI Mitsuko, Präsidentin und stellvertretende Direktorin, Group CEO, Japan Airlines

"Unsere Investition in diesen Fonds zeigt, dass Singapore Airlines die Entwicklung und Kommerzialisierung von nachhaltigen Flugkraftstoffen der nächsten Generation stark unterstützt. Die Verringerung der Kohlenstoffemissionen von Flugzeugtreibstoff erfordert kollektives Handeln im gesamten Ökosystem der Luftfahrt, und solche Initiativen werden Innovationen vorantreiben, die zu bedeutenden Fortschritten bei dieser entscheidenden Energiewende führen."

- Lee Wen Fen, Chief Sustainability Officer, Singapore Airlines

Die weltweite Luftverkehrsbranche, die eine Wirtschaftstätigkeit von etwa 4,1 Billionen Dollar und 86,5 Millionen Arbeitsplätze schafft, ist derzeit für etwa 2-3 % der weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich und hat darüber hinaus noch andere Umweltauswirkungen. Fluggesellschaften und Hersteller investieren weiterhin in moderne Flugzeuge, Triebwerke und Betriebseffizienz. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Flugreisen in den kommenden Jahrzehnten steigen wird, und SAF, das heute die Lebenszyklusemissionen von Düsentreibstoff im Vergleich zu herkömmlichem Düsentreibstoff um bis zu 80 % reduzieren kann, ist ein entscheidendes Instrument zur Verringerung der Umweltauswirkungen der Branche. SAF können zwar die Kohlendioxidemissionen von Flugzeugtriebwerken erheblich verringern, aber die erste Generation von SAF, die heute produziert wird, ist mit Problemen verbunden. Die SAF-Industrie hat noch nicht die Investitionen getätigt, die erforderlich sind, um die Produktion zu wettbewerbsfähigen Preisen entsprechend den Marktbedürfnissen zu steigern, und die Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus sind ein Problem. oneworld und seine Partner konzentrieren sich auf die Unterstützung neuer Technologien, mit denen die Verfügbarkeit von kostengünstigem SAF erhöht und gleichzeitig andere Umweltauswirkungen minimiert werden können.

Über Breakthrough Energy Ventures

Breakthrough Energy Ventures ist eine zweckbestimmte Investmentgesellschaft, die Partnerschaften mit globalen Unternehmen eingeht, die eine emissionsfreie Weltwirtschaft aufbauen und diese vergrößern. Wir sind auf der Suche nach echten Durchbrüchen und wollen diese Unternehmer und Unternehmen mit einer einzigartigen Kombination aus technischem, betrieblichem, marktwirtschaftlichem und politischem Fachwissen unterstützen. Breakthrough Energy Ventures wird von vielen der weltweit führenden Wirtschaftsführer, Unternehmen und Investoren unterstützt und hat bereits mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar an Kapital aufgebracht und Partnerschaften mit mehr als 110 bahnbrechenden Unternehmen geschlossen. Breakthrough Energy Ventures ist der Risikokapitalzweig von Breakthrough Energy, einem globalen Netzwerk führender Klimaschützer, die sich dafür einsetzen, den Weg der Welt in eine saubere Energiezukunft zu beschleunigen. Die Organisation finanziert bahnbrechende Technologien, setzt sich für eine klimafreundliche Politik ein und mobilisiert Partner auf der ganzen Welt, um wirksame Maßnahmen zu ergreifen und den Fortschritt in jeder Phase zu beschleunigen. Besuchen Sie Breakthrough Energy Ventures , um mehr zu erfahren.

