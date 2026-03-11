Sali Consulting GmbH

Mietwäsche statt Waschmaschine: Wie ein neues Logistikmodell kleine Gastgeber entlastet

In Hotels, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist Mietwäsche längst Standard. Bettwäsche und Handtücher werden zentral angeliefert, abgeholt und professionell gereinigt. Kleine Gastgeber wie Pensionen oder Ferienwohnungsvermieter waren von diesem System bisher ausgeschlossen – sei es wegen logistischer Hürden oder zu geringer Abnahmemengen. Das bedeutete: Waschen, Trocknen, Lagern und Organisieren blieb an ihnen selbst hängen.

„Mietwäsche war bisher ein Privileg der großen Häuser – wir machen sie jetzt auch für den dezentralen Tourismus nutzbar“, sagt Simon Reintjes. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sein zentrales Lager- und Kommissionierungsmodell kleine Gastgeber erstmals an professionelle Wäscheservices anschließt, warum das den Reinigungsprozess massiv vereinfacht und wie selbst einzelne Ferienwohnungen dadurch spürbar entlastet werden.

Von der Eigenorganisation zur strukturierten Versorgung

Bislang mussten viele Gastgeber ihre Wäsche vollständig selbst organisieren. Das beginnt bereits bei der Anschaffung. Bettwäsche, Spannbettlaken, Kopfkissen- und Deckenbezüge sowie Hand- und Duschtücher müssen in mehrfacher Ausführung vorhanden sein. Ein Set befindet sich im Einsatz, ein weiteres in der Waschmaschine, eines beim Trocknen und zusätzliche Garnituren liegen als Reserve im Regal. Entsprechend hoch fällt die Anfangsinvestition aus.

Mit einem Mietwäschesystem entfällt dieser Kapitaleinsatz. Die Textilien werden gestellt, regelmäßig ausgetauscht und professionell aufbereitet. Dadurch reduziert sich nicht nur der finanzielle Aufwand, sondern auch die Notwendigkeit, Lagerflächen vorzuhalten und Bestände zu verwalten.

Zeitaufwand realistisch betrachtet

Neben den Anschaffungskosten spielt der laufende Arbeitsaufwand eine zentrale Rolle. Wer bereits privat Wäsche für mehrere Personen gewaschen hat, kennt die einzelnen Schritte: Sortieren, Waschen, Trocknen, gegebenenfalls Bügeln, Falten und Einräumen. Überträgt man diesen Prozess auf eine Ferienwohnung mit zwei, vier oder sechs Gästen, summiert sich der Aufwand erheblich. Hinzu kommen Bettwäsche, Duschtücher, Badetücher, Badvorleger und Küchenwäsche.

Wird die dafür benötigte Zeit mit einem Stundenlohn – selbst auf Mindestlohnbasis – kalkuliert, zeigt sich schnell ein deutliches Missverhältnis. Professionelle Wäschereien arbeiten in systematisierten und hochautomatisierten Abläufen. Dadurch entstehen Skaleneffekte, die einzelne Gastgeber mit haushaltsüblichen Geräten nicht erreichen können. Die Kosten für Mietwäsche stehen somit in keinem Verhältnis zum internen Zeitaufwand, der beim Selbstwaschen entsteht.

Dabei sind besondere Verschmutzungen in dieser Rechnung noch nicht einmal berücksichtigt. Müssen hartnäckige Flecken vorbehandelt oder Textilien mehrfach gewaschen werden, verlängert sich der Prozess zusätzlich. Die tatsächliche Belastung liegt daher häufig höher als zunächst angenommen.

Hygienestandards und Prozesssicherheit

Ein weiterer Aspekt betrifft die Hygiene. Industrielle Waschverfahren ermöglichen definierte Temperaturen, standardisierte Abläufe und den gezielten Einsatz professioneller Reinigungsmittel. Auf diese Weise lassen sich Verschmutzungen zuverlässig entfernen und hygienische Anforderungen einhalten. Im privaten oder halbprofessionellen Umfeld sind diese Bedingungen nur eingeschränkt reproduzierbar.

Gleichzeitig erhöht sich durch Eigenwäsche die Abhängigkeit von einzelnen Personen. Reinigungskräfte übernehmen in Ferienunterkünften bereits ein breites Aufgabenspektrum. Anders als bei der Reinigung eines Büros geht es nicht allein um Sauberkeit, sondern um die vollständige Vorbereitung für den nächsten Gast. Räume müssen ansprechend gestaltet, Gastgeschenke platziert, Inventar auf Vollständigkeit geprüft und Abnutzungen kontrolliert werden. Ziel ist es, einen Zustand zu schaffen, der den Erwartungen an einen professionellen Aufenthalt entspricht.

Wenn zusätzlich große Mengen Wäsche gewaschen, getrocknet und organisiert werden müssen, steigt der zeitliche und organisatorische Druck. Durch die Auslagerung dieses Bereichs wird der Reinigungsprozess klarer strukturiert. Die bereitgestellten Textilien können direkt eingesetzt werden, während verschmutzte Ware gesammelt abgeholt wird.

Entlastung auch für einzelne Ferienwohnungen

Das zentrale Lager- und Kommissionierungsmodell, das unter der Geschäftsführung von Nico Kionka umgesetzt wurde, schafft erstmals die strukturelle Voraussetzung, um auch kleine, dezentrale Einheiten an professionelle Wäscheservices anzubinden. Dadurch wird ein System zugänglich, das bislang großen Häusern vorbehalten war. Selbst Betreiber einer einzelnen Ferienwohnung profitieren von planbaren Abläufen, reduzierten Investitionen und klar definierten Verantwortlichkeiten.

Insgesamt verschiebt sich der Schwerpunkt der Tätigkeit. Anstatt Ressourcen in Wasch- und Logistikprozesse zu binden, können Gastgeber ihre Zeit in Servicequalität, Gästekommunikation und Instandhaltung investieren. Das verändert nicht nur die Arbeitsorganisation, sondern auch die wirtschaftliche Kalkulation – insbesondere im dezentralen Tourismus, wo Effizienz und Verlässlichkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen.

