UWA: Audio Vivid rückt mit Avid auf der IBC 2025 weiter in die weltweit führenden professionellen Workflows vor

Die UHD World Association (UWA) freut sich, eine technische Zusammenarbeit mit Avid® bekannt zu geben, durch die der Audio Vivid-Standard in das Pro Tools®-Ökosystem integriert wird. Zum ersten Mal wird Avid auf der IBC 2025eine speziell konfigurierte Pro Tools-Workstation vorstellen, die Audio Vivid unterstützt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für dieses offene und immersive Audioformat für professionelle Postproduktions- und Broadcast-Workflows. Die UWA gehört zu den ersten Organisationen, die das immersive SDK von Avid integriert haben, und leistet damit Pionierarbeit bei der tiefgreifenden Verschmelzung von räumlicher Audioproduktion und Pro Tools-Workstations.

Am Stand von Avid zeigen technische Experten, wie Pro Tools das Audio Vivid-Format unterstützt, und bieten Besuchern einen ersten Einblick in den neuen Workflow. Die offizielle Veröffentlichung von Audio Vivid in Pro Tools steht kurz bevor.

Die UWA wird an ihrem Stand (3C.48) auch exklusive Vorführungen präsentieren, darunter einen Audio & HDR Vivid Immersive Room, der veranschaulicht, wie diese offenen und interoperablen Standards professionelle Audio- und Video-Workflows verändern können. Am 13. September von 16:00 bis 18:00 Uhr wird UWA ein „Happy Hour Event", bei dem ein Demo-Video zur Integration des Audio Vivid SDK in Avid sowie die neuesten Fortschritte des Vivid-Ökosystems vorgestellt werden.

„Die erfolgreiche Integration von Audio Vivid in das Pro Tools-Ökosystem ist ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung der immersiven Audiotechnologie – von der Festlegung von Standards hin zu einer breiten Akzeptanz in der Branche. Durch diese intensive Zusammenarbeit mit Avid wird offene technische Architektur mit professioneller Leistung auf höchstem Niveau kombiniert, wodurch ein neuer globaler Maßstab für immersive Audio-Workflows gesetzt wird. Gleichzeitig eröffnet dies Audio Vivid einen wichtigen Kanal, um seine globale Marktpräsenz zu etablieren und sich mit dem internationalen professionellen Kreativ-Ökosystem zu vernetzen, wodurch die globale Audioindustrie zu einem noch höheren Niveau an immersiven Erlebnissen vorangetrieben wird", so Vincent Zhang, Generalsekretär der UWA.

„Die Integration von Audio Vivid in Pro Tools über unser immersives SDK spiegelt das Engagement von Avid für offene Standards und Innovation wider. Diese Integration ermöglicht die native Unterstützung objektbasierter räumlicher Audio-Workflows und bietet Profis leistungsstarke neue Tools für immersive Produktionen", so Chris Winsor, Director of Product Management bei Avid.

Weitere Informationen oder um Neuigkeiten der UWA zu verfolgen: https://uhd-world-association.com/ www.linkedin.com/company/uhd-world-association

Für weitere Informationen über Avid Technology, Inc: https://www.avid.com/

