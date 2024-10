PR International

The Residences at Mandarin Oriental, Wien erhalten ÖGNI-Gold und setzen neue Maßstäbe für nachhaltiges Wohnen im Luxussegment

Die Brisen Group gestaltet derzeit das historische ehemalige Wiener Handelsgericht zu The Residences at Mandarin Oriental, Wien und einem Mandarin Oriental, Wien Hotel um - ein Vorhaben, das kürzlich mit dem angesehenen ÖGNI-Gold-Vorzertifikat der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft ausgezeichnet wurde. Dieser bemerkenswerte Erfolg hebt das Bestreben des Projekts hervor, höchste Wohnqualität mit der Bewahrung architektonischen Erbes zu vereinen - eine Auszeichnung von besonderem Wert für ein denkmalgeschütztes Gebäude in einer der lebenswertesten Städte Europas.

Die Fertigstellung von The Residences at Mandarin Oriental, Wien ist für den Sommer 2025 vorgesehen und wird 25 exklusive Markenresidenzen umfassen, darunter 11 Duplex-Penthäuser, die als Krönung von Wiens meisterwartetem Luxus-Hospitality-Projekt gelten. Die jüngst verliehene Zertifizierung betont den visionären Charakter als wegweisende Investition in nachhaltigen Luxuswohnraum.

„Das ÖGNI-Gold-Vorzertifikat für ein denkmalgeschütztes Gebäude zu erhalten, bekräftigt unser Streben, ein einzigartiges architektonisches Erbe zu schaffen“, so Dimitry Vallen, CEO der Brisen Group. „Für unsere Residenzeigentümer und Hotelgäste bedeutet diese Auszeichnung nicht nur nachhaltigen Luxus, sondern auch die Sicherheit eines beständigen Wertes an einer der prestigeträchtigsten Adressen Wiens. Die behutsame Umgestaltung eines jahrhundertjährigen Gerichtsgebäudes unter höchsten Nachhaltigkeitsstandards setzt einen neuen Maßstab in der Luxusimmobilien-Entwicklung.“

Adelina Wong Ettelson, Global Head of Residences Marketing bei Mandarin Oriental, ergänzt: „Dieser Erfolg spiegelt Mandarin Orientals Bekenntnis zu nachhaltigem Luxus und verantwortungsvoller Betriebsführung wider. The Residences at Mandarin Oriental, Wien sind darauf ausgelegt, sich harmonisch in ihr Umfeld einzufügen und eine Verbindung aus Luxus und Verantwortung zu schaffen, die bei den Eigentümern Anklang findet. Als globale Luxusmarke übernimmt Mandarin Oriental mit Nachdruck die Verpflichtung, zu bewahren, achtsam zu agieren und lokales Handwerk zu fördern.“

Im Zertifizierungsprozess wurden sechs zentrale Qualitätskriterien bewertet, bei denen das Projekt bemerkenswerte Ergebnisse erreichte und sich so im Wiener Luxusimmobilienmarkt klar absetzt:

Standortqualität: 84,0 % - spiegelt die unvergleichliche Lage im ersten Wiener Bezirk wider

Prozessqualität: 85,7 % - betont die sorgfältige Detailgenauigkeit in der Entwicklung

Technische Qualität: 75,5 % - zeigt die überdurchschnittliche Bauleistung

Wirtschaftliche Qualität: 71,7 % - unterstreicht den hohen Investitionswert

Ökologische Qualität: 69,6 % - bestätigt die nachhaltigen Luxusstandards

Sozial-funktionale Qualität: 59,3 % - gewährleistet optimalen Wohnkomfort

Die Eigentümer:innen der Residenzen profitieren von den nachhaltigen Features des Projekts und genießen zugleich den unvergleichlichen Service sowie die exklusiven Annehmlichkeiten von Mandarin Oriental. Dazu zählen ein speziell geschultes Team von Mandarin Oriental-Mitarbeiter:innen, ein exklusiver, nur für Bewohner:innen zugänglicher Grand Salon mit Kamin, eine private Bibliothek und Besprechungsräume, ein In-Residence-Dining-Service sowie Zugang zu den exzeptionellen Einrichtungen des Hotels.

Weitere Informationen zu The Residences at Mandarin Oriental, Wien: www.mo-residencesvienna.com und https://www.brisengroup.com/

Über die Brisen Group

Die Brisen Group ist ein Immobilieninvestment- und -entwicklungsunternehmen, das 2011 gegründet wurde.

Mit dem Anspruch, außergewöhnliche Immobilien zu schaffen, konzentriert sich die Brisen Group darauf, ihren Kunden Luxus in Form von Komfort, Funktionalität und höchster Detailgenauigkeit zu bieten.

Mit drei internationalen Niederlassungen verfügt die Brisen Group über ein professionelles Team, das in den Bereichen Akquisition, Finanzierung, Planung, Design, Entwicklung, Bau, Vertrieb und Betrieb erfahren ist. Die aktuellen Projekte der Brisen Group erstrecken sich über Deutschland, Frankreich und Österreich und umfassen sowohl den Wohnbereich als auch die Luxus-Hospitality-Branche. Gegenwärtig leitet die Gruppe die hochmoderne Neuentwicklung eines ikonischen Gebäudes im historischen Zentrum Wiens. Dieses Prestigeprojekt, das 2025 abgeschlossen werden soll, wird das erste Mandarin Oriental Hotel & Residences in Österreich einführen und damit einen neuen Maßstab für Luxus in der Region setzen.

Über die Mandarin Oriental Hotel Group

Mandarin Oriental ist ein preisgekrönter Eigentümer und Betreiber einiger der weltweit luxuriösesten Hotels, Resorts und Residenzen. Anerkannt für herausragende Immobilien, vereint jede Destination das asiatische Erbe der Gruppe mit lokaler Kultur und einzigartigem Design. Geleitet von einer Leidenschaft für das Außergewöhnliche ist es das tägliche Ziel, überall Erlebnisse zu schaffen, die das Alltägliche in das Außergewöhnliche verwandeln und Gäste durch legendären Service zu treuen Fans machen. Heute betreibt Mandarin Oriental 41 Hotels, 12 Residenzen und 24 exklusive Homes in 26 Ländern und Regionen, mit zahlreichen weiteren Projekten in der Entwicklung. Mandarin Oriental setzt weiterhin Maßstäbe als innovativer Vorreiter im Luxus-Hospitality-Sektor und sichert durch nachhaltige Strategien langfristiges Wachstum.

