Patrick Hemingway, amerikanischer Schriftsteller, Naturschützer und letzter überlebender Sohn des Nobelpreisträgers Ernest Hemingway, 97, ist gestorben

Hemingway war wie sein verstorbener Vater ein Weltbürger und lebenslanger Abenteurer

Patrick Hemingway, renommierter Schriftsteller, Naturschützer und zweiter Sohn der legendären Literaturikone Ernest Hemingway, starb am Dienstagabend friedlich in seinem Haus in Bozeman, Montana.

Patrick Hemingway Adams beklagte den Verlust seines Großvaters: "Mein Großvater war das einzig Wahre: ein überlebensgroßes Paradoxon aus der alten Welt; ein vollendeter Träumer mit einem wissenschaftlichen Verstand im Sattel. Er sprach ein halbes Dutzend Sprachen und löste zum Spaß komplizierte mathematische Probleme, aber sein Herz gehörte wirklich der Schrift und der bildenden Kunst."

Patrick Hemingway wurde am 28. Juni 1928 in Kansas City, Missouri, geboren und verbrachte seine Jugend sowohl auf Kuba als auch in Key West, Florida. Während des Zweiten Weltkriegs war er oft mit seinem Vater auf dessen Boot Pilar unterwegs und machte spontan Jagd auf deutsche U-Boote in der Karibik. Hemingway besuchte sowohl die Stanford University als auch die Harvard University, letztere wurde 1950 seine Alma Mater, wo er einen BA in Geschichte und Literatur erhielt.

Hemingway begann seine Karriere mit der Ausbildung von Wildtieren am College of African Wildlife Management in Tansania, wo er die ersten afrikanischen Ranger für das neu gegründete Land ausbildete. Außerdem war er als Forstbeamter bei der Food and Agricultural Organization (FAO) im Auftrag der United Nations tätig.

Nachdem seine Mutter Pauline Pfeiffer 1951 im Alter von 23 Jahren verstorben war, setzte er seine Leidenschaft für die Landwirtschaft auf seiner Farm in Tansania fort und zog später mit seiner ersten Frau, Henrietta Broyles, dorthin um. Patrick erlangte weltweite Anerkennung für seine Safaris und Expeditionen und diente als Führer, Experte und ehrenamtlicher Wildhüter in Britisch-Ostafrika.

Patricks Arbeit, das Erbe seines Vaters zu verwalten, begann in den frühen 1970er Jahren und dauerte bis zu dessen Tod. Zu seinen Beiträgen gehören die Bearbeitung und Fertigstellung des bemerkenswerten Buches seines verstorbenen Vaters, True at First Light, dessen Manuskript im Hemingway Archives in der John F. Kennedy Library aufbewahrt wird. Er gab einen historischen und literarischen Einblick in die Hemingway Library-Reihe, darunter Green Hills of Africa, The Sun Also Rises, A Moveable Feast, A Farewell to Arms, Hemingway on Hunting, und Hemingway on War. Im Jahr 2022 stellte Patrick zusammen mit seinen Neffen Brendan Hemingway und Stephen Hemingway Adams die jahrzehntelangen Briefe zusammen, die er mit seinem Vater ausgetauscht hatte, und veröffentlichte sie unter Dear Papa: Die Briefe von Patrick und Ernest Hemingway.

Als Reaktion auf Patricks Bewahrung des literarischen Erbes seines Vaters würdigte Angela Hemingway Charles, Gründerin und Präsidentin des Verwaltungsrats von Hemingway Ltd. ihren verstorbenen Schwager: "Patricks Leben war ein Zeugnis für die Werte, die er von seinem Vater geerbt und sich zu eigen gemacht hat: Integrität, Abenteuer und ein tiefer Respekt für die natürliche und literarische Welt. Mit seinem Tod geht ein außergewöhnliches Kapitel in der Hemingway-Familie zu Ende, und sein Vermächtnis wird durch das Werk, für das er sich einsetzte, und die Leben, die er berührte, fortbestehen."

Im Jahr 2023 stifteten Patrick und seine zweite Frau Carol den Patrick and Carol T. Hemingway Scholar-in-Residence an der John F. Kennedy Library. Außerdem wurde er 2006 im Library Forum vorgestellt, wo er einen Dialog über sein Leben, das Erbe seines berühmten Vaters und seinen Beitrag zum Schutz der Wildtiere in Afrika führte.

Er hinterlässt eine Tochter, Edwina Hemingway, vier Enkelkinder, sieben Urenkel und mehrere Nichten und Neffen.

Pläne für eine öffentliche Lebensfeier werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

