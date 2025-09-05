iFLYTEK

iFLYTEK startet mit dem AINOTE Air 2 in Europa - Ein neuer Weg der digitalen Produktivität

Am 5. September 2025 markiert iFLYTEK einen wichtigen Meilenstein: Das Unternehmen bringt sein neues AINOTE Air 2 offiziell nach Europa. In Kooperation mit dem Online-Händler Joybuy wird das KI-gestützte E-Ink-Tablet in Märkten wie Deutschland und Spanien eingeführt. Mit dieser Einführung erweitert iFLYTEK nicht nur sein Produktportfolio, sondern auch sein Ökosystem an intelligenten Anwendungen für den europäischen Raum. Besonders hervorzuheben ist, dass das Gerät erstmals vollständig lokalisierte Systemoberflächen in Deutsch und Spanisch bietet - inklusive Transkriptions- und Übersetzungsfunktionen.

Ein Unternehmen mit globaler Ausrichtung

iFLYTEK gilt in Asien als einer der bekanntesten Anbieter von Sprach- und KI-Technologien. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren international sichtbar positioniert und verfügt über ein breites Portfolio an Lösungen für Bildung, Geschäftskommunikation und Alltagsorganisation. Mit der Einführung des AINOTE Air 2 in Europa setzt iFLYTEK diesen Weg fort und präsentiert sich als Akteur, der moderne Arbeits- und Lernprozesse aktiv mitgestalten möchte.

Funktionen, die den Alltag verändern könnten

Das AINOTE Air 2 unterscheidet sich von klassischen Tablets durch seine klare Fokussierung auf Produktivität und Wissensorganisation. Einige zentrale Funktionen stechen hervor:

Echtzeit-Transkription in 15 Sprachen:Ob Meeting, Vorlesung oder Interview - das Gerät wandelt Gesprochenes direkt in Text um. Besonders nützlich für internationale Teams: Deutsch, Englisch und Spanisch sind vollständig in die Benutzeroberfläche integriert.

Automatische KI-Zusammenfassungen:Statt hektisch mitzuschreiben, können Nutzer sich auf Inhalte konzentrieren. Das System erstellt strukturierte Zusammenfassungen, erkennt verschiedene Sprecher und hebt wichtige Punkte hervor.

Papierähnliches Schreibgefühl auf 8,2 Zoll E-Ink: Das Display ist auf längere Nutzung ausgelegt. Handgeschriebene Notizen lassen sich digital speichern, durchsuchen und ordnen - eine Brücke zwischen analogem Denken und digitaler Effizienz.

Leicht und mobil; Mit nur rund 230 Gramm Gewicht und einer schlanken Bauweise ist das AINOTE Air 2 ein Gerät, das problemlos in den Arbeits- oder Studienalltag integriert werden kann. Ergänzt wird dies durch eine Akkulaufzeit, die für den gesamten Tag reicht.

Mit dem AINOTE Air 2 zeigt iFLYTEK, dass digitale Notizbücher weit mehr sein können als einfache E-Reader. Das Zusammenspiel aus KI, Sprachtechnologie und E-Ink-Design macht das Gerät zu einem Werkzeug, das auf die Bedürfnisse moderner Berufstätiger, Studierender und Kreativer zugeschnitten ist. Für den europäischen Markt könnte dies den Beginn einer neuen Produktkategorie markieren.

https://www.joybuy.de/dp/10237224

