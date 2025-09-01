LaserPecker

LaserPecker bringt LX2 auf den Markt: Den ersten „gewinnorientierten" Laserschneider für kleine und mittlere Unternehmen (SMBs).

Berlin (ots/PRNewswire)

LaserPecker, ein führendes Unternehmen mit seinem tragbaren Lasergravierer, verkündet heute die bevorstehende Markteinführung seiner neuesten Innovation, des LaserPecker LX2. Der LX2 wird am 4. September auf der IFA ShowStoppers offiziell vorgestellt und definiert die hocheffiziente Batchverarbeitung sowie das großformatige Laserschneiden und -gravieren auf dem Desktop neu.

Als großformatiger Desktop-Laserschneider und -gravierer markiert die Einführung des LX2 die Expansion von LaserPecker über tragbare Gravierer, um einen Desktop-Laserschneider anzubieten, der für den Einsatz im geschäftigen Alltag entwickelt wurde - von Handwerkern, die ein Nebengeschäft aufbauen, bis zu Unternehmern, die ihre SMBs vergrößern. Der LX2 beseitigt die Komplexität und hohen Kosten, die Margen schmälern, und liefert schnelle, professionelle Ergebnisse bei Groß- und Serienprojekten. Daher verwandelt er die Ambitionen der Nutzer mit müheloser Effizienz in Gewinn.

Höhere Standards für kleine Unternehmen

Seit Jahren werden Fachleute, Heimunternehmer und Kleinunternehmer durch Maschinen behindert, die entweder zu begrenzt skalierbar oder zu komplex für einen effizienten Betrieb sind. Der LX2 setzt neue Maßstäbe, indem er industrielle Leistung mit benutzerfreundlicher Bedienung verbindet, was die ideale Wahl für Unternehmen ist, die ihre Produktionskapazität leicht erweitern möchten.

Mit Gravurgeschwindigkeit von 1000 mm/s übertrifft der LX2 herkömmliche Systeme mit 600 mm/s und steigert die Effizienz bei Serien- und Großformat-Anwendungen um bis zu 50 %. Seine doppelte Präzisionsausrichtung kombiniert eine 12MP-Kamera mit Punkt-zu-Gestalt-Positionierung, wodurch einwandfreie Ausrichtung und konsistente Ergebnisse gewährleistet werden und die Batchverarbeitung um 20 % schneller wird.

Eine Effizienzrevolution im leistungsstarken System

Der LX2 definiert die Produktivität für kleine Unternehmen neu, indem er Batchanpassung, hocheffizientes Schneiden und vielseitige Lasermodule im einzigen optimierten System vereint. Sein modularer Aufbau mit 2W Infrarot-, 20W und 40W-Blauen-Diodenlasereinheiten ermöglicht nahtlose Übergänge von feinen Gravuren zu schweren Schneidarbeiten. Von 22 mm dickem Holz über 15 mm dickes Acryl bis zu 0,5 mm dickem Edelstahl bewältigt der LX2 vielfältige Projekte. Durch Vereinfachung komplexer Arbeitsabläufe im sicheren, geschlossenen Design hilft er Unternehmen, Abfall zu reduzieren, Zeit zu sparen und die Produktion mühelos zu skalieren. liefert professionelle Ergebnisse ohne Komplexität herkömmlicher Maschinen.

Ein bewährter Neuerer

2017 gegründeter LaserPecker hat sich vom Start-up zum weltweit führenden Unternehmen mit über 200.000 Nutzern entwickelt. Bekannt für seine tragbaren Gravurgeräte der Serien LP1 bis LP5, hat sich LaserPecker mit kompakten, leistungsstarken und benutzerfreundlichen Geräten konsequent für Kreativität eingesetzt. Der LX2 markiert einen mutigen Schritt im professionellen Desktop-Bereich und erweitert die Mission des Unternehmens: „Let Your Creativity Fly" .

Verfügbarkeit

Der LaserPecker LX2 wird offiziell am 4. September 2025 auf der IFA ShowStoppers vorgestellt. Kunden können ab demselben Tag auf der offiziellen Webseite eine Anzahlung leisten. Bis zum 18. September gilt ein spezielles Einführungsangebot, danach gelten wieder die regulären Preise. Der LX2 ist exklusiv über www.laserpecker.net erhältlich.

Über LaserPecker

LaserPecker ist ein führender Anbieter von tragbaren und professionellen Lasergravurlösungen. Seit 2017 konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung innovativer, benutzerfreundlicher und leistungsstarker Geräte, die Schöpfer, Designer und kleine Unternehmen weltweit unterstützen.

