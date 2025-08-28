PARKSIDE

Gemeinsam stark: PARKSIDE bringt Arnold Schwarzenegger und Ralf Moeller für neue DIY-Kampagne zusammen

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Hollywood trifft Handwerk: In der neuen Kampagne der Heimwerkermarke PARKSIDE treten Arnold Schwarzenegger und Ralf Moeller erstmals gemeinsam auf. Mit einem klaren Bekenntnis zum Selbermachen sorgen sie mit einer Portion Humor für frischen Wind in der Heimwerkerszene. Ziel ist es, erfahrene Hobby-Heimwerker und motivierte DIY-Neulinge anzuspornen, ihre Projekte selbst in die Hand zu nehmen.

Arnold Schwarzenegger und PARKSIDE - das passt einfach. Gemeinsam setzen der Hollywoodstar und die Heimwerkermarke ihre Partnerschaft neu in Szene und läuten nun die nächste Runde der "Du packst das!"-Kampagne ein. Verstärkung kommt dabei von Schauspieler Ralf Moeller, der gemeinsam mit Schwarzenegger den Do-it-Yourself-Spirit von PARKSIDE in einem humorvollen Spot erlebbar macht.

Hier klicken und den Spot anschauen.

"Vom Terminator zum Motivator: die Partnerschaft mit PARKSIDE ist wie für mich gemacht. Kein Do-it-yourself-Projekt ist zu kompliziert, keine Herausforderung zu groß - man muss nur wollen und an sich glauben", sagt Arnold Schwarzenegger.

Nicht nur Schwarzenegger steht für echte Hands-on-Mentalität - auch Moeller überzeugt mit DIY-Kompetenz, Begeisterung fürs Selbermachen und einem sympathischen Auftritt. Ihre langjährige Freundschaft und gemeinsame Werte passen perfekt zum bodenständigen Charakter von PARKSIDE. Die zentrale Botschaft der Kampagne ist, dass sich mit PARKSIDE jeder die eigene Werkstatt nach Hause holen kann, unabhängig von Erfahrung oder Budget. Die Marke will Mut machen, die kleinen und großen DIY-Projekte anzupacken. Dabei geht es weniger um Perfektion, sondern vielmehr um die richtige Unterstützung und die passenden Tools.

"Do-it-yourself ist wirklich eine super Sache. Etwas mit den eigenen Händen schaffen und am Ende das fertige Ergebnis sehen - dieses Gefühl ist einfach unvergleichlich. Genau aus dieser Überzeugung heraus habe ich nicht lange überlegen müssen, die PARKSIDE-Kampagne zu unterstützen, zumal mich Handwerksthemen immer schon begeistert haben", so Ralf Moeller.

Martin Alles, Geschäftsleiter Marke bei Lidl International: "Als Europas meistverkaufte DIY-Marke steht PARKSIDE nicht nur für leistungsstarke Werkzeuge, sondern für den Mut, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Unsere neue Kampagne mit Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller zeigt genau das: Wie viel möglich wird, wenn man an sich glaubt. Beide verkörpern den Geist von PARKSIDE - Entschlossenheit, Tatkraft und die Überzeugung, dass jeder sein eigenes Projekt meistern kann."

Die neue Omnichannel-Kampagne der Marke PARKSIDE - erhältlich bei Lidl und Kaufland - startet am 1. September 2025 mit einer breit angelegten Medienoffensive. Geplant sind unter anderem Out-of-Home- und Digital-Out-of-Home-Maßnahmen, umfangreiche Aktivitäten in den sozialen Medien sowie TV-Spots.

Original-Content von: PARKSIDE, übermittelt durch news aktuell