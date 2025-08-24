ASTRAUX

5.990 € Smart EV definiert unbeschwerte Mobilität neu

Peking (ots/PRNewswire)

Die chinesische Innovationsmarke ASTRAUX wird am 4. September 2025 in Berlin ihr Global Launch Event veranstalten und auf der IFA 2025 drei bahnbrechende Produkte vorstellen:

ASTRAUX Micro Smart EV AL-Serie: Das neue Mikro-Elektrofahrzeug von ASTRAUX ist für die Anforderungen der urbanen Mobilität konzipiert und spricht alle Generationen an. Das Fahrzeug ist gemäß den EU-Kategorien L6e/L7e zugelassen und kann in bestimmten europäischen Ländern ab 14 Jahren legal gefahren werden – für mehr Freiheit und Spaß im Stadtverkehr.

Optisch zeichnet sich das Fahrzeug durch ein sehr originelles Designkonzept aus: übergroße runde Scheinwerfer, ein Panorama-Schiebedach und ein 360°-Sichtfeld, das eine starke Persönlichkeit mit verbesserter Sicherheit verbindet. Im Innenraum bietet es In-Car-Karaoke und Ambientebeleuchtung, während es außen mit einer Drohne ausgestattet ist – so wird es von einem einfachen Auto zu einem mobilen Entertainment-Hub.

Auf der Launch-Veranstaltung wird ASTRAUX außerdem zwei weitere Innovationen vorstellen: den KI-gesteuerten Begleitroboter Aimon und die KI-Sonnenbrille, die den neuesten Schritt der Marke im Bereich der intelligenten Lifestyle-Technologie darstellen.

ASTRAUX wurde für alle Generationen entwickelt und verkörpert eine neue Philosophie von „Joy for All" (Freude für alle), die Stil, Technologie und Erschwinglichkeit vereint. Diese kategorieübergreifende Markteinführung stellt einen mutigen Schritt in Richtung intelligenter Mobilität, emotionaler Begleitung und tragbarer KI-Erlebnisse dar.

Zeitlich begrenztes Angebot — Ab heute bis zum 6. September, 24:00 CET können Sie ein beliebiges Produkt für nur 9,9 € mit voller Rückerstattung bis 10. November reservieren:

ASTRAUX AL7 Early-Bird-Preis: 7.990 € (regulärer Preis 8.990 €)

ASTRAUX AL6 Early-Bird-Preis: 5.990 € (regulärer Preis 6.990 €)

Die Vision von ASTRAUX ist es, innovatives Design zugänglich zu machen und den Verbrauchern intelligentere, spielerischere und erschwinglichere Technologie zu bieten. Die Marke bringt es so auf den Punkt: „Style it. Live it. Show it."

Der Countdown hat begonnen. Besuchen Sie uns auf der IFA Berlin und erleben Sie eine neue Ära des intelligenten Wohnens.

