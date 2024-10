Neues Förderangebot für Gründungen und Nachfolgen: Wichtiger Impuls für Mittelstand

Frankfurt am Main (ots) - - Anteil der Unternehmen, die über restriktives Bankverhalten berichten, steigt deutlich - Großunternehmen des Verarbeitenden Gewerbes besonders stark betroffen - Kreditnachfrage geht zurück Die Banken in Deutschland haben ihre Anforderungen bei der Kreditvergabe an Unternehmen im dritten Quartal weiter verschärft. 34,5 % der Großunternehmen berichteten über schwierige Verhandlungen mit ...

