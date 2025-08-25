Jeder 2. Deutsche: Rund 40 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Hornhaut an den Füßen / efasit

efasit

Jeder 2. Deutsche: Rund 40 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Hornhaut an den Füßen

München

Was viele unterschätzen: Trockene, verhornte Haut ist nicht nur ein kosmetisches Thema, sondern kann auch zu Schmerzen, Rissen und Entzündungen führen.

Die Traditionsmarke efasit, seit über 80 Jahren Synonym für hochwertige Fuß- und Beinpflege, präsentiert jetzt eine neue Generation wirksamer Produkte, die medizinische Kompetenz mit moderner Beauty-Pflege verbinden. Gepflegte Füße sind die Basis für Wohlbefinden, Eleganz und Selfcare. Der efasit Hornhaut Sofort-Entferner, Fußpflege so einfach wie nie:

Wirksam bereits nach der ersten Anwendung

Entfernt Hornhaut in nur 10 Minuten

Ohne Hobeln und Raspeln: Für eine langanhaltend glatte Haut

Einzigartiger Flaschenaufsatz mit Drehmechanismus ermöglicht einfache, präzise Dosierung

Mit regenerierendem Panthenol, feuchtigkeitsspendendem Glycerin und keratolytischem Urea

Das Ergebnis: langanhaltend weiche und gepflegte Füße, ganz ohne aufwendige Tools.

Unsere Füße tragen uns durchs Leben, sie verdienen dieselbe Aufmerksamkeit wie Gesicht und Hände.

