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100 Tage. Kein Ruhetag. Simon Gronau beendet außergewöhnlichen HYROX-Weltrekordversuch

Rekord-Institut für Deutschland (RID) überreicht Weltrekord-Urkunde nach 100 Tagen täglicher Maximalbelastung

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Berlin (ots)

Nach 100 aufeinanderfolgenden Tagen täglicher Höchstleistung hat Athlet und Fitnesscoach Simon Gronau heute seinen 100-tägigen HYROX-Weltrekordversuch erfolgreich abgeschlossen. An jedem einzelnen Tag absolvierte der 26-Jährige ein vollständiges HYROX Pro Race - ohne einen einzigen Ruhetag.

Mit dem Zieleinlauf am 100. Tag endet eines der bislang außergewöhnlichsten Langzeitprojekte im Functional-Fitness-Sport. Was als sportliche Herausforderung begann, entwickelte sich über mehr als drei Monate zu einer physischen und mentalen Grenzerfahrung, die täglich öffentlich dokumentiert und von einer stetig wachsenden Community begleitet wurde.

Auch prominente Persönlichkeiten wie Fußball-Weltmeister André Schürrle, TV-Moderator Jan Köppen, Ex-Bundesligaprofi Nils Petersen, HYROX-Weltmeisterin Linda Meier sowie zahlreiche weitere Gäste aus Sport und Medien besuchten Simon Gronau während der Challenge vor Ort.

Ein besonderer Meilenstein war der 60. Wettkampftag: Simon Gronau absolvierte sein tägliches HYROX Pro Race auf dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof.

Besonders in der zweiten Hälfte des Projekts rückte nicht mehr die sportliche Leistung, sondern die tägliche Regenerationsfähigkeit des Körpers in den Mittelpunkt. Trotz eines diagnostizierten Knochenödems im Fuß setzte Gronau den Versuch kontrolliert fort.

Zusätzlich erschwerten extreme Temperaturbedingungen den Endspurt: Am letzten Juni-Wochenende lagen die Temperaturen in der Halle zeitweise bei über 35 Grad.

Aus der sportlichen Herausforderung wurde zunehmend ein außergewöhnliches Projekt über Belastbarkeit, Regeneration und mentale Stärke.

Unabhängig begleitet und dokumentiert wurde es während der gesamten Laufzeit durch das Rekord-Institut für Deutschland (RID). Nach dem erfolgreichen Abschluss erhielt Simon Gronau die Weltrekord-Urkunde des RID. Grundlage waren unter anderem tägliche Protokolle, unabhängige Zeugen sowie Foto-, Video- und Zeitnachweise.

Simon Gronau:

"Vor 100 Tagen wollte ich herausfinden, ob so etwas überhaupt möglich ist. Irgendwann ging es nicht mehr um Bestzeiten oder Rekorde. Es ging nur noch darum, jeden Morgen wieder aufzustehen und den nächsten Schritt zu machen. Ich habe in diesen 100 Tagen gelernt, dass der Körper viel früher an seine Grenzen kommt als der Kopf bereit ist aufzugeben. Wenn meine Geschichte anderen Mut macht, an sich selbst zu glauben, dann ist das für mich genauso viel wert wie dieser Rekord."

Laura Kuchenbecker, Rekord-Institut für Deutschland (RID):

"Ein Langzeitrekord dieser Dimension verlangt nicht nur außergewöhnliche körperliche Leistungsfähigkeit, sondern auch maximale Disziplin, mentale Stärke und eine lückenlose Dokumentation. Gerade bei einem 100-Tage-Projekt müssen wir sicherstellen, dass jedes einzelne HYROX Pro Race vollständig, regelkonform und nachvollziehbar absolviert wurde. Dafür braucht es unabhängige Zeugen, Protokolle, Zeiten sowie Foto- und Videonachweise. Simon Gronau hat diese enorme Herausforderung vom ersten bis zum letzten Tag mit beeindruckender Konsequenz gemeistert. Damit ist er verdienter erster Weltrekordhalter in dieser neuen Kategorie."

100 Tage HYROX in Zahlen

Der Weltrekordversuch bedeutete für Simon Gronau über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten unter anderem:

800 Kilometer Laufen

100.000 Meter SkiErg (Zugbewegung am Ski-Ergometer)

5.000 Meter Sled Push (Schieben eines Gewichtsschlittens)

5.000 Meter Sled Pull (Ziehen eines Gewichtsschlittens)

8.000 Burpee Broad Jumps (Burpees mit Weitsprung nach vorne)

100.000 Meter Rowing (Rudern auf dem Ergometer)

10.000 Walking Lunges (Ausfallschritte mit Zusatzgewicht)

10.000 Wall Balls (Kniebeugen mit Medizinball-Wurf)

Hintergrund

HYROX zählt zu den weltweit am stärksten wachsenden Fitness-Wettkampfserien. Ein HYROX Pro Race kombiniert acht Laufabschnitte mit acht standardisierten Kraft- und Ausdauerstationen. Simon Gronau absolvierte dieses Wettkampfformat an 100 aufeinanderfolgenden Tagen unter identischen Bedingungen und ohne einen einzigen Ruhetag.

Mit dem letzten Zieleinlauf endet für Simon Gronau eine Reise, die weit über den Sport hinausging. Hundert Tage lang stand jeden Morgen dieselbe Frage im Raum: Kann der Körper noch einmal? Die Antwort lautete - hundertmal hintereinander - Ja.

Ein Rekord, der zeigt, was mit Konsequenz, Disziplin und außergewöhnlichem Durchhaltevermögen möglich ist.

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