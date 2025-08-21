cerebricks GmbH

Fachkräftemangel und Transformationsdruck: cerebricks und Kniit schließen sich zusammen und sichern digitales Know-how für die Energiewirtschaft

Bild-Infos

Download

Muldestausee (ots)

Wachsender Transformationsdruck durch regulatorische Anforderungen, SAP Umstellungen und die Energiewende erfordern einen grundlegenden Wandel in der Energiebranche. Gleichzeitig führt der demografische Wandel zum Verlust kritischen Fachwissens. Mit dem Start-up "Kniit" beteiligt sich die cerebricks GmbH an einer datenbasierten Lösung und Anwendung, um systemrelevantes Wissen dauerhaft zu sichern und nutzbar zu machen. Kniit digitalisiert unter anderem notwendiges Fachwissen für die Regulatorik und schafft damit eine strukturelle und skalierbare Grundlage für die Transformation in der Energiewirtschaft. Das Beratungsunternehmen cerebricks unterstützt den Aufbau strategisch und operativ.

Die Energiewirtschaft steht unter massivem Druck sich zu transformieren: Halbjährliche regulatorische Vorgaben, der Umstieg auf S/4HANA Utilities bis Ende 2027 und der demografische Wandel führen zu Engpässen bei Personal, Wissen und Umsetzungskapazität. Kniit und cerebricks bündeln ihre Kompetenzen und arbeiten an einem technologiegestützten Ansatz zur strukturierten Sicherung von Fachwissen in der Energiebranche.

Ziel beider junger Unternehmen ist es, das tief vernetzte Kontextwissen rund um Prozesse, Systeme, Software und Anwendungen in der Energiewirtschaft systematisch zu erfassen, zu strukturieren und über moderne Schnittstellen zugänglich zu machen. Mitarbeitende nutzen dafür ein Chatbot-basiertes Interface, Systeme greifen per API (Application Programming Interface) auf Inhalte zu. Die technische Grundlage bildet ein semantischer Knowledge-Graph, gespeist unter anderem aus Software-Dokumentationen (zum Beispiel SAP), Anwendungshandbüchern sowie Migrationsleitfäden des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

"Allein der zweimal jährliche Formatwechsel bindet zahlreiche externe Beratungstage für Energieversorger", erklärt Henrik Ostermann, Co-Founder und Geschäftsführer von Kniit. Das nimmt den Versorgern Kapazitäten, um sich auf die innovativen Projekte zu konzentrieren: die Energiewende, kommunale Wärmeplanung, erneuerbare Energien, Modernisierung von Netzen und die Digitalisierung. Der Transformationsbedarf ist enorm hoch und nicht ausreichend abgedeckt. Zudem sieht er eine weitere Herausforderung der Branche im demografischen Wandel: "Es verschwindet viel Wissen und Erfahrung durch altersbedingte Abgänge aus den Unternehmen".

Technologischer Ansatz zur Effizienzsteigerung

Kniit baut einen Knowledge-Graphen auf und automatisiert die Auswertung von Prozessinformationen, wie sie zum Beispiel in Swimlane-Diagrammen der BDEW-Unterlagen enthalten sind. Die Experten und Expertinnen von cerebricks bringen dabei ihre langjährige Praxiserfahrung ein, insbesondere bei der Validierung und inhaltlichen Überprüfung der aufgebauten Wissensstrukturen. Die Interpretation dieser strukturgebenden Informationen erfolgt über eigens entwickelte Softwaretools. In einem ersten Anwendungsfall werden derzeit reale Klärfälle analysiert, um Muster, Abhängigkeiten und Handlungsempfehlungen für wiederkehrende Fehlerquellen abzuleiten. Das Ergebnis ist eine praxisnahe, fundierte Wissensbasis, die Mitarbeitende bei Umstellungen, Systemkonfigurationen oder zur Fehleranalyse nutzen.

Antworten auf Fachkräftemangel und Transformationsdruck

Für cerebricks und Kniit ist die Allianz ein gemeinsamer strategischer Schritt in die Zukunft der Energiebranche:

"Als Beratungshaus mit Fokus auf die digitale Transformation in der Energiewirtschaft arbeiten wir täglich unter zeitlichem Druck sowie mit komplexen Prozessen, die nur mit Wissen und Erfahrung zu bewältigen sind. Strukturiertes Wissen, der Zugang dazu und die Anwendung sind entscheidend für den Erfolg großer IT-Projekte. Dabei kann uns künstliche Intelligenz enorm helfen", sagt Jan Schinnerling, einer der drei Geschäftsführer der cerebricks GmbH. "Mit Kniit entsteht eine SaaS-Lösung (Software as a Service), die hier konkret ansetzt: nicht als Ersatz für Erfahrung, sondern als digitales Werkzeug, das Zusammenhänge und Komplexität beherrscht, um so Fehler zu reduzieren und Zeit zu sparen."

Über die cerebricks GmbH

Die cerebricks GmbH ist ein unabhängiges IT-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Pouch, Sachsen-Anhalt. Seit 2023 bietet cerebricks IT-Beratung und innovative Lösungen für die Energiebranche. Mit über 70 Mitarbeitenden an mehreren Standorten optimiert das Unternehmen Geschäftsprozesse und Systeme effizient, nachhaltig und digital. Die Expertise umfasst Bereiche wie Data Science & Analytics, Billing, Regulatorik & Marktkommunikation, Metering, FI-CA, Produkt- und Technologieentwicklung und mehr. Als Teil des SAP-Partnernetzwerks unterstützt cerebricks sowohl Energieversorger in Projekten als auch die SAP selbst - bei der Definition des Standards, bei Datenmodellempfehlungen sowie bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Gleichzeitig investiert cerebricks kontinuierlich in neue Technologien und Methoden, um Beratung stetig weiterzuentwickeln.

Über die Kniit GmbH

Das Start-up Kniit mit Sitz in Pouch befindet sich aktuell in der Aufbauphase. Es richtet sich an Energieversorger, IT-Dienstleister und Beratungsunternehmen, die vor Transformationsprojekten in der Energiewirtschaft stehen. Ziel des Unternehmens ist es, eine maßgeschneiderte, skalierbare SaaS-Lösung anzubieten, die Unternehmen jeder Größe im Energiesektor in die Lage versetzt, Wissen effizient zu verwalten und dabei die Zwänge des Arbeitskräftemangels und des demografischen Wandels zu überwinden. Kniit versteht sich als interaktiver Knowledge-Hub für die Branche und schafft ein anpassungsfähiges und interaktives Wissensökosystem, das dabei unterstützt, in einer sich schnell entwickelnden Landschaft wettbewerbsfähig und informiert zu bleiben.

Original-Content von: cerebricks GmbH, übermittelt durch news aktuell