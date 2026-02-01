Travelzoo

Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

Berlin

Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

419 EUR P.P.-SYLT: 4 TAGE IM 5*-SUPERIOR-HOTEL MIT DINNER. Laut Guide Michelin "eines der bemerkenswertesten Hotels Deutschlands". Wir haben eine Junior-Suite und ein 4-Gang-Menü für Club-Mitglieder verhandelt. Die Ersparnis: 64 Prozent im Vergleich zum Marktpreis.

AB 389 EUR P.P.-1 WOCHE GRIECHENLAND: 4*-Hotel, FLUG & VP. "Ein in jeder Hinsicht gelungener Urlaub. Absolut ruhig, äußerst zuvorkommendes Personal, viele einsame Strände, die zu erobern waren." Ein Club-Mitglied berichtet begeistert vom Acrotel Elea Beach auf der Halbinsel Chalkidiki.

AB 84 EUR P.P.-3 TAGE SUITE IN PRAG, -63%. 5 Gehminuten zum Wenzelsplatz, 15 zur Karlsbrücke. Club-Mitglieder erhalten eine Superior-Suite mit 52 Quadratmetern. Zur Begrüßung gibt es Prosecco und Schokolade auf dem Zimmer.

49 EUR P.P.-ZENTRALES HOTEL IN MÜNCHEN & PARKEN. Boutiquehotel im Stadtteil Au, weniger als 10 Fahrminuten vom Marienplatz. Inklusive bayerischem Frühstück mit Brezen und frischen Eierspeisen. Wir sparen 64 Prozent gegenüber dem Marktpreis.

135 EUR P.P.-KITZBÜHEL: 5*-WELLNESSHOTEL MIT HP, STATT 280 EUR. 3000 Quadratmeter großes Spa, unter anderem mit Innen- und Außenpool, Aromasauna und Hammam. Eigener 18-Loch-Golfplatz vor der Kulisse des Wilden Kaisers und der Hohen Tauern. Am Abend Live-Jazz.

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

Über Travelzoo

Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

