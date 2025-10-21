ArbeitgeberGold GmbH

8 % aller Jobs in Deutschland verlangen bereits KI-Kompetenz

Neue Analyse zeigt, wie stark KI den Arbeitsmarkt verändert

Köln (ots)

Künstliche Intelligenz (KI) verändert den deutschen Arbeitsmarkt rasant. Immer mehr Arbeitgeber verlangen Kenntnisse im Umgang mit KI, wer sie nicht hat, verliert. Das zeigt eine aktuelle Analyse von ArbeitgeberGold, die 8 000 Stellenanzeigen auf Indeed, StepStone und der Bundesagentur für Arbeit im Zeitraum vom 15. September bis 15. Oktober 2025 ausgewertet hat.

Von diesen Anzeigen hatten 642 (8 %) einen direkten KI-Bezug. Besonders häufig kommt Künstliche Intelligenz in folgenden Berufsfeldern vor:

24 % - IT & Softwareentwicklung: Einsatz von KI-Modellen, Automatisierung, Programmierung

Einsatz von KI-Modellen, Automatisierung, Programmierung 18 % - Marketing & Kommunikation: Text- und Bildproduktion, Content-Generierung, Kampagnenoptimierung

Text- und Bildproduktion, Content-Generierung, Kampagnenoptimierung 12 % - Controlling & Business Analytics: Automatisierte Auswertungen, Entscheidungsanalysen

Automatisierte Auswertungen, Entscheidungsanalysen 12 % - Einkauf & Logistik: Bedarfsvorhersagen, Bestandsoptimierung, Lieferkettensteuerung

Bedarfsvorhersagen, Bestandsoptimierung, Lieferkettensteuerung 8 % - Personalsteuerung & HR: KI-basierte Planung, Steuerung von Mitarbeitenden

Im öffentlichen Dienst beträgt der Anteil dagegen nur 2 % (159 Anzeigen). Ein deutliches Zeichen für den technologischen Rückstand gegenüber der Privatwirtschaft. Während Unternehmen KI längst in Planung, Analyse und Kommunikation integrieren, befindet sich die Verwaltung noch in der Erprobungsphase.

"Unternehmen erkennen, dass sie ohne KI-Kompetenz im Team bald handlungsunfähig werden", sagt Peer Bieber, Geschäftsführer der ArbeitgeberGold GmbH. "Jede Welle der Automatisierung hat Jobs redundant gemacht. KI wird das Gleiche tun, nur schneller und in Bereichen, die sich bisher sicher fühlten."

Fazit: KI ersetzt Routineaufgaben und eröffnet Chancen für alle, die sie beherrschen. Künstliche Intelligenz wird damit zum neuen Wettbewerbsfaktor für Wirtschaft und Verwaltung.

