Dream Pairs gewinnt vor dem Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs und verstärkt seinen globalen IP-Einsatz

Dream Pairs, eine globale Schuhmarke der Miracle Miles Group Inc., hat sich in einem bedeutenden Handelsmarkenrechtsstreit vor dem Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs erfolgreich verteidigt. Der Fall, Iconix (Umbro) gegen Dream Pairs, konzentrierte sich auf Behauptungen, dass das stilisierte Logo von Dream Pairs auf Fußballschuhen die „Double Diamond"-Handelsmarken von Iconix verletze. Nach einem mehr als drei Jahre dauernden Rechtsstreit vor dem High Court, dem Court of Appeal und dem Supreme Court entschied das höchste Gericht des Vereinigten Königreichs im Juni 2025 zugunsten von Dream Pairs und bestätigte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Handelsmarkenverletzung nicht gegeben war.

Diese bahnbrechende Entscheidung bekräftigt Dream Pairs Einsatz für eine verantwortungsvolle Markenentwicklung und die Integrität des geistigen Eigentums. „Bei Dream Pairs glauben wir daran, durch durchdachtes Design und ethische Geschäftspraktiken dauerhaftes Vertrauen aufzubauen. Diese Entscheidung bestärkt uns in unserer Entschlossenheit, unsere kreative Vision weltweit zu schützen", sagte ein Sprecher des Unternehmens.

Der Fall, der seinen Ursprung im Jahr 2021 hat, unterstreicht den Einsatz von Dream Pairs für einen fairen Wettbewerb und rechtliche Klarheit bei der Markendarstellung. Indem Dream Pairs seine Rechte rechtmäßig und integer verteidigt, stärkt das Unternehmen seine Führungsposition auf dem globalen Schuhmarkt und setzt gleichzeitig einen bedeutenden Präzedenzfall für die gesamte Branche.

Das Urteil stellt zudem einen Meilenstein im Markenrecht des Vereinigten Königreichs dar, da der Oberste Gerichtshof klarstellte, dass eine Verwechslung nach dem Verkauf – wie Verbraucher ein Produkt nach dem Kauf wahrnehmen – für die Beurteilung einer Markenverletzung relevant sein kann. Das Gericht bestätigte jedoch den Standpunkt von Dream Pairs, dass Berufungsgerichte die detaillierten Beurteilungen der Richter respektieren müssen, sofern keine eindeutigen Fehler vorliegen.

Dream Pairs hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Verbrauchern weltweit originelle und qualitativ hochwertige Produkte zu liefern und sich gleichzeitig für fairen Wettbewerb, Innovation und ethisches Design einzusetzen. Dieser juristische Sieg spiegelt die umfassendere Mission der Marke wider, die Kreativität zu schützen, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Verantwortlichkeit im globalen Einzelhandel zu fördern.

Dream Pairs ist eine globale Schuhmarke, die sich der Herstellung modischer Schuhe verschrieben hat, welche Stil, Komfort und Leistung vereinen. Die Marke, die Millionen Kunden auf der ganzen Welt bedient, hat sich der Innovation, der Qualität und der Integrität des Designs verschrieben.

Miracle Miles Group Inc. ist Eigentümer von Dream Pairs, Dream Pairs Kids, Bruno Marc, NORTIV 8 und AllSwifit. Die Gruppe treibt Innovation und globales Wachstum in den Bereichen Damen-, Herren-, Kinder-, Outdoor- sowie Performanceschuhe voran und hat es sich zur Aufgabe gemacht, modische, qualitativ hochwertige Schuhe durch durchdachtes Design sowie günstige Preise zugänglich zu machen.

