PRIMONO Unternehmensgruppe kündigt gerichtliche Schritte gegen Anker Technology Ltd. an - Millionenforderung nach Ende der Premium-Partnerschaft

Berlin (ots)

Die PRIMONO TEC GmbH, ein Unternehmen der Berliner PRIMONO Unternehmensgruppe, ein auf ganzheitliche Energielösungen spezialisierter Anbieter von Photovoltaiksystemen, hat angekündigt, in Kürze eine Millionenklage gegen die Anker Technology Ltd. einzureichen. Hintergrund ist die Kündigung der strategischen Kooperation, die ursprünglich auf eine mindestens zweijährige Vertriebs-, Montage- und Installationspartnerschaft ausgerichtet war.

Nach Angaben der PRIMONO Unternehmensgruppe wurde im Dezember 2024 ein Rahmenvertrag mit einer europäischen Einheit des Anker-Konzerns unterzeichnet, in dem wesentliche Geschäftsgrundlagen wie exklusive Leadbereitstellung, Zielmengen sowie das gemeinsame Auftreten im deutschen Markt definiert worden seien.

"Wir haben den Vertrag in vollem Vertrauen auf die Zusagen unseres Partners umgesetzt - mit erheblichem unternehmerischem Risiko, Personalaufbau, Investitionen in IT, Schulung, Lagerhaltung und Marketing", erklärt Geschäftsführer Uwe Hallas. "Bis Juli 2025 wurden nicht einmal 1.000 der vertraglich für das Jahr 2025 zugesicherten 5.000 qualifizierten Kontakte geliefert - und dies trotz zahlreicher interner Hinweise und Mahnungen unsererseits."

Besonders bitter: Die Unternehmensgruppe war nach eigenen Angaben exklusiver Premiumpartner für das neue Heimspeichersystem "Solix X1", das Anker in Deutschland einführen wollte. PRIMONO wurde bei Produktschulungen, öffentlichen Veranstaltungen und Partnermeetings als zentraler Umsetzungspartner präsentiert. Die Zusammenarbeit lief bereits seit Herbst 2024 in der Anlaufphase, bevor der Vertrag im Dezember unterzeichnet wurde.

"Wir haben auf dieser Grundlage nicht nur Subunternehmer vertraglich gebunden, sondern auch bankfinanzierte Betriebsmittelverträge abgeschlossen", heißt es weiter aus Unternehmenskreisen. Laut einer ersten Schätzung könnte sich der wirtschaftliche Schaden auf mehrere Millionen Euro belaufen.

Die PRIMONO TEC GmbH hat ihren Vertrag mit Anker Technology Ltd. im Juli 2025 offiziell gekündigt und die gerichtliche Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen angekündigt. Eine außergerichtliche Einigung wurde trotz mehrfacher Gespräche bislang nicht erreicht.

Die Klage soll in der kommenden Woche beim zuständigen Landgericht eingereicht werden.

