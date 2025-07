Vispero

Vispero ernennt Rhonda Bassett-Spiers zum CEO, um Innovation und Wachstum voranzutreiben

Erfahrene Tech-Führungskraft soll den weltweit führenden Anbieter von Barrierefreiheitslösungen in die nächste Phase seiner kundenorientierten Expansion führen

Vispero®, der weltweit führende Anbieter von Hilfstechnologien, gab heute bekannt, dass Rhonda Bassett-Spiers mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wurde.

Rhonda bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Förderung von Unternehmensumwandlungen und -wachstum in den Bereichen Technologie und Software bei Vispero ein. Zuletzt war sie als CEO von Telestream tätig, wo sie eine erfolgreiche Modernisierung der Produktpalette und der Markteinführungsstrategie leitete. Zuvor war sie President und CEO von iTradeNetwork, einem globalen Anbieter von Lieferketteninformationen, wo sie neue Lösungen einführte und die Marktreichweite des Unternehmens ausbaute.

Zusätzlich zu ihren Führungsaufgaben ist Rhonda als Lead Independent Director bei Quorum tätig, wo sie für die Unternehmensführung und strategische Aufsicht des Anbieters von Software für öffentliche Angelegenheiten verantwortlich ist.

„Die Mission von Vispero ist von großer Bedeutung, und ich fühle mich geehrt, dieses talentierte Team bei der Ausweitung unseres Einflusses und unserer globalen Reichweite zu leiten", sagte Rhonda Bassett Spiers, Chief Executive Officer von Vispero. „Gemeinsam werden wir weiterhin innovative Lösungen vorantreiben, die blinden und sehbehinderten Menschen ein Leben, Arbeiten und Kommunizieren ohne Barrieren ermöglichen."

„Rhonda ist eine bewährte Führungskraft mit einer kundenorientierten Denkweise und einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz", fügte Kevin Collins, Vorstandsvorsitzender von Vispero, hinzu. „Ihre strategische Vision, ihre globale Erfahrung und ihr fundiertes operatives Fachwissen machen sie zur idealen Führungskraft, um Vispero in dieser entscheidenden Phase zu leiten, in der wir unsere operative Exzellenz weiter ausbauen und wirkungsvolle assistive Technologielösungen in großem Maßstab bereitstellen."

Diese Ankündigung erfolgt anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Vispero und seinem legendären Produkt JAWS® (Job Access With Speech), dem weltweit meistgenutzten Bildschirmleseprogramm. Seit seinem Debüt im Jahr 1995 hat JAWS die Art und Weise verändert, wie blinde und sehbehinderte Menschen auf digitale Informationen zugreifen, arbeiten und unabhängig leben können. Dieser Meilenstein unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Vispero für Innovationen im Bereich Barrierefreiheit, ein Erbe, das Rhonda Bassett-Spiers in die nächste Ära des Unternehmens tragen wird.

Informationen zu Vispero

Vispero® ist der weltweit führende Anbieter von Hilfsmittelprodukten für Menschen mit Sehbehinderungen. Freedom Scientific, TPGi, Enhanced Vision und Optelec, allesamt Marken von Vispero, können auf eine lange Geschichte von Innovationen für Kunden mit eingeschränkter Mobilität zurückblicken. Unsere Produktpalette gilt als eine der vielfältigsten und zuverlässigsten auf dem Markt. Sie enthält JAWS for Windows, die weltweit führende Software für das Lesen von Bildschirmtexten. Weitere Informationen finden Sie unter www.vispero.com.

