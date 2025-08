Klinge Pharma GmbH

Effektive Hilfe bei Übelkeit und Erbrechen: Entspannt in den Urlaub - aber bitte ohne Reiseübelkeit im Gepäck

Bild-Infos

Download

Holzkirchen (ots)

75 Prozent der deutschen Bevölkerung haben für dieses Jahr Urlaubspläne, wie die Ergebnisse der 55. Reiseanalyse zeigen.[1] Für 43 Prozent von ihnen steht das Ziel bereits fest, 32 Prozent haben noch kein festes Ziel im Blick. Bei der Art des Urlaubs ist sich der Großteil der Befragten einig, dass es möglichst ruhig zugehen soll - 64 Prozent planen ziemlich sicher oder erwägen generell einen Badeurlaub. Bei 70 Prozent der Befragten steht ein Entspannungsurlaub ganz oben auf der Liste. Und die Entspannung fängt am besten schon auf dem Weg in den Urlaub an - mit einer reibungslosen Anreise. Doch was, wenn Reiseübelkeit einen Strich durch die Rechnung macht? Die kurvenreiche Straße hoch in die Berge zum Wellnesshotel, Turbulenzen im Flieger auf dem Weg ins Badeparadies oder merklicher Seegang auf dem Kreuzfahrtschiff können den Urlaubsauftakt schnell vermiesen.

Reisekrankheit - wenn die Sinne aus dem Takt geraten

Die Reisekrankheit, medizinisch Kinetose, ist ein weit verbreitetes Phänomen, von dem fast jeder irgendwann im Leben einmal betroffen ist. Sie entsteht, wenn der Körper während einer Fahrt in Auto, Bahn, Bus, auf dem Schiff oder im Flugzeug zwei widersprüchliche Sinneseindrücke wahrnimmt: Die Augen nehmen keine oder nur sehr wenig Bewegung wahr, das Gleichgewichtsorgan hingegen registriert eine intensive Bewegung. Für das Gehirn bedeutet dies Stress, es reagiert und schüttet Botenstoffe, wie Histamin, aus. Das Problem: Histamin stimuliert unter anderem das Brechzentrum. Die Folge können Übelkeit und Erbrechen sein. Außerdem können Blässe, Schweißausbrüche, Schwindel sowie Kopfschmerzen auftreten.

Bewährte Hilfe bei Übelkeit und Erbrechen auf Reisen

Um Reiseübelkeit vorzubeugen bzw. im Akutfall zu lindern, können bestimmte Verhaltens- und Umgebungsänderungen wirksam sein. So können die Wahl des Sitzplatzes, ein geeigneter Reiseproviant, effektive Ablenkung, Pausen und frische Luft gut gegen Reiseübelkeit unterstützen. Bringen diese Maßnahmen keine Verbesserung, hilft Vomex A®, Übelkeit und Brechreiz zu lindern. Das seit Jahrzehnten bewährte Arzneimittel gegen Übelkeit und Erbrechen mit dem Wirkstoff Dimenhydrinat unterdrückt das Übelkeitsgefühl und ist somit ein effektives Mittel gegen Reiseübelkeit. Es kann sowohl im Akutfall während der Reise als auch schon vorsorglich vor der Abfahrt eingenommen werden - innerhalb von 30 Minuten beginnt es den Brechreiz für bis zu sechs Stunden zu hemmen. Der Wirkmechanismus setzt an der Histamin-Ausschüttung des Gehirns an: Das enthaltene Dimenhydrinat blockiert die Histamin-Rezeptoren im Brechzentrum des Gehirns. So können die Signale, die den Brechreiz auslösen, nicht mehr weitergeleitet werden und die Übelkeit verfliegt. Vomex A® ist in vielen verschiedenen Darreichungsformen und Dosierungen erhältlich. Vomex A® Reise ist besonders praktisch auf Reisen, da es unterwegs auch ohne Wasser eingenommen werden kann.

Fünf Tipps gegen Reiseübelkeit:

Den Horizont im Blick: Wann immer möglich, fixieren Sie während der Reise einen festen Punkt am Horizont. Beschäftigung und Ablenkung: Musik, Hörbücher und Gespräche mit Mitreisenden können die Reize, die Reiseübelkeit auslösen, überlagern. Lesen ist tabu, da sich dabei die Augen auf einen fixen Punkt innerhalb des Fahrzeugs fokussieren. Reiseproviant: Verzichten Sie vor und auf Reisen auf fettiges Essen und Kaffee. Setzen Sie stattdessen lieber auf gesunde Snacks, wie Äpfel und Möhren. Anis-Fenchel-Kümmeltee beruhigt den Magen, Ingwer hilft gegen Übelkeit. Die Wahl des Sitzplatzes: Bei Reisen mit dem Auto sitzen Sie am besten vorn oder fahren selbst, da die Augen so die Bewegung am deutlichsten wahrnehmen können. Buchen Sie im Flugzeug möglichst einen Platz nah der Tragflächen - kommt es zu Turbulenzen, sind sie dort weniger deutlich zu spüren. Auf dem Schiff sind die Bewegungen an tiefliegenden Plätzen am wenigsten spürbar. Durchatmen: Sind Sie mit dem eigenen Auto unterwegs, haben Sie es selbst in der Hand: Achten Sie auf regelmäßige Pausen und atmen Sie tief an der frischen Luft durch. An Bord eines Schiffes können Sie in den meisten Fällen an Deck an die frische Luft gehen. Bei Reisen mit dem Flugzeug gestaltet sich dies schwierig. Erwägen Sie deshalb auch, nachts zu reisen, um während der Reise schlafen zu können.

[1] RA ReiseAnalyse 2025. Erste ausgewählte Ergebnisse der 55. Reiseanalyse. Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.; reiseanalyse.de/wp-content/uploads/2024/03/RA2025_Erste_Ergebnisse_Broschuere_DE.pdf

Pflichttext

Vomex A® Dragees, 50 mg überzogene Tablette: Wirkstoff: Dimenhydrinat. Anwendungsgebiet: Zur Vorbeugung und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen unterschiedlichen Ursprungs, insbesondere bei Reisekrankheit. Für Kinder ab 6 Jahren und über 30 kg Körpergewicht, Jugendliche und Erwachsene. Warnhinweise: Enthält Lactose, Sucrose (Zucker). Arzneimittel f. Kinder unzugängl. aufbewahren. Stand: 12/20-2.

Vomex A® Reise 50 mg Sublingualtabletten: Wirkstoff: Dimenhydrinat. Anwendungsgebiet: Prävention und Behandlung von Reisekrankheit bei Erwachsenen und Jugendlichen über 12 Jahre und 45 kg Körpergewicht. Warnhinweise: Arzneimittel f. Kinder unzugängl. aufbewahren. Stand: 08/23-2.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Klinge Pharma GmbH, 83607 Holzkirchen, Deutschland

Original-Content von: Klinge Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell