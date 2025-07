Curve Energy Corp

CURVE ENERGY CORP. KÜNDIGT GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG MIT SAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES AN

Curve Energy Corp. (das "Unternehmen" oder "Curve") bestätigt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Curve Energy Pte Ltd, eine Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, NDA) mit Saudi Aramco Technologies Company, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Saudi Aramco, abgeschlossen hat. Die NDA formalisiert die laufenden Gespräche und den Informationsaustausch zwischen den beiden Parteien.

Über Curve Energy Corp.

Curve Energy Corp. ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung fortschrittlicher grüner Chemielösungen für die maritime Kraftstoffindustrie und die Energiemärkte im Allgemeinen leistet. Die patentierte Entschwefelungstechnologie des Unternehmens veredelt schweres Heizöl (HSFO) durch die Entfernung von Schwefel zu sehr schwefelarmem Heizöl (VLSFO) unter nahezu atmosphärischen Bedingungen. Die Technologie von Curve macht die kohlenstoffintensive SMR-Wasserstoffentschwefelung, Mischbrennstoffe und Wäscher überflüssig. Es zeigt auch, dass es in der Lage ist, zusätzliche Schadstoffe wie Stickoxide (NOx) und Vanadiumpentoxid (V₂O₅) zu reduzieren und so die sich entwickelnden Emissionsnormen für mehrere Schadstoffe zu unterstützen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt" oder "erwartet" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "sollten", "würden" oder "eintreten", gekennzeichnet werden. Diese Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete-Aussagen" bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen über die Diskussion zukünftiger Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen über die Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf die folgenden Punkte: der voraussichtliche Zeitplan und Abschluss der Transaktion; der voraussichtliche Fortbestand des Unternehmens in British Columbia und die Verabschiedung einer neuen Unternehmenssatzung; die voraussichtliche Genehmigung durch die TSX Venture Exchange; und die Aufstockung der Privatplatzierung.

Diese zukunftsgerichteten-Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Risiken, dass die Transaktion nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann; dass die erforderlichen Genehmigungen von Behörden oder Dritten, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, nicht eingeholt werden oder sich verzögern; dass das Unternehmen seinen Verbleib in British Columbia nicht abschließen oder die vorgeschlagene neue Unternehmenssatzung nicht annehmen kann; die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion werden möglicherweise nicht innerhalb der verlängerten Abschlussfrist erfüllt; die Privatplatzierung wird möglicherweise nicht wie erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen; und allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, marktbezogene und aufsichtsrechtliche Faktoren können sich nachteilig auf das Geschäft und den Betrieb des Emittenten auswirken.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, dass: die Transaktion wie derzeit geplant ablaufen wird; alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Genehmigungen von Dritten, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange, rechtzeitig eingeholt werden; die Parteien in der Lage sein werden, die Abschlussbedingungen am oder vor dem verlängerten Abschlusstermin zu erfüllen; die Fortführung des Unternehmens in British Columbia und die Verabschiedung einer neuen Unternehmenssatzung wie von den Aktionären genehmigt umgesetzt werden; und die Privatplatzierung wie erwartet abgeschlossen werden wird.

Obwohl die Geschäftsführung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den forward-looking statements oder forward-looking information enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf forward-looking statements und forward-looking information verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich für andere Zwecke möglicherweise nicht auf diese Informationen verlassen sollten. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

