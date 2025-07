Verein zur Unterstützung von Mädchen in Not e.V.

INTAKT - Die Mädchen*zuflucht in Wiesbaden stark gefragt

65 Aufnahmen - 115 Absagen - Durchschnittlicher Aufenthalt 36 Tage - Mehrheit der Mädchen* aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

39 Mädchen* davon kamen aufgrund von Gewalterfahrungen (physische, psychische oder sexualisierte Gewalt) zu INTAKT. Viele dieser Mädchen* erleben zu Hause keine Sicherheit. INTAKT ist oft die erste Anlaufstelle, in einer Notsituation.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 36 Tagen und dauerte zwischen 1 Woche und 7 Monaten. 30 Mädchen* kehrten in ihre Herkunftsfamilie zurück.

115 Absagen wegen Vollbelegung musste INTAKT im Jahr 2024 erteilen - ein deutlicher Hinweis auf den hohen Bedarf an Schutzplätzen für Mädchen* in akuten Krisensituationen.

INTAKT - Die Mädchen*zuflucht in Wiesbaden ist eine Einrichtung zur Inobhutnahme und befristeten Betreuung von Mädchen* im Alter von 13 bis 17 Jahren gemäß §42 SGB VIII. Trägerin der Einrichtung ist der Verein zur Unterstützung von Mädchen* in Not e.V. INTAKT bietet Schutz und Unterstützung für bis zu 8 Mädchen*, die von physischer, psychischer und/oder sexueller Gewalt betroffen sind. Die Aufnahme kann schnell und unbürokratisch nach Anfrage durch Jugendamt, Schule, Polizei, andere Hilfspersonen oder das Mädchen* selbst erfolgen. Während eines Aufenthaltes werden die Mädchen* durch ein Team von erfahrenen Pädagoginnen rund um die Uhr betreut. In Abstimmung mit dem fallzuständigen Jugendamt wird mit den Mädchen* in einem Clearingprozess erarbeitet, ob eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie möglich ist oder eine dauerhafte Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung angestrebt wird.

Spendenkonto: Verein zur Unterstützung von Mädchen* in Not e.V. IBAN: DE52 5109 0000 0007 0757 07

Original-Content von: Verein zur Unterstützung von Mädchen in Not e.V., übermittelt durch news aktuell