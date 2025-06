FILMFEST MÜNCHEN

CineMerit Award für den schwedischen Schauspieler Stellan Skarsgård auf dem 42. FILMFEST MÜNCHEN

Das FILMFEST MÜNCHEN hat Stellan Skarsgård für seine Verdienste um die Filmkunst mit dem CineMerit Award geehrt. Die Preisverleihung fand am 29. Juni 2025 im Festivalzentrum im Amerikahaus statt. Stellan Skarsgård begeistert seit Jahrzehnten ein internationales Publikum - sei es in erfolgreichen Blockbustern wie "Fluch der Karibik" und "Dune" oder in gefeierten Arthouse-Werken wie "Melancholia" und "Dogville". Seine jüngste Zusammenarbeit mit Regisseur Joachim Trier, das tragikomische Vater-Tochter-Porträt "Sentimental Value", wurde beim diesjährigen Filmfestival in Cannes mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet und feierte in München Deutschlandpremiere.

Stellan Skarsgård überzeugt als wandlungsfähiger Charakterdarsteller

Stellan Skarsgård zählt zu den wandelbarsten Schauspielern seiner Generation - ob im Arthouse-Kino oder in Hollywood-Blockbustern. Erste Bekanntheit erlangte er mit 16 durch die schwedische TV-Serie "Bombi Bitt och jag", der internationale Durchbruch folgte 1990 in "Jagd auf Roter Oktober" an der Seite von Sean Connery. Er sei nie auf der Suche nach den großen Rollen oder gar der Rolle seines Lebens gewesen, sagte Skarsgård, sondern immer daran interessiert, Kunst gemeinsam mit anderen entstehen zu lassen. Trotzdem war es eine Hauptrolle, die ihn berühmt machte: Als Jan Nyman in Lars von Triers "Breaking the Waves" begann eine enge Zusammenarbeit mit dem dänischen Regisseur, der ihn in fast all seinen Filmen besetzte - etwa in "Dogville" oder "Melancholia". Parallel eroberte Skarsgård auch das Mainstream-Kino, spielte in "Pirates of the Caribbean", "Mamma Mia!", "Avengers" und zuletzt in "Dune" und der Star Wars-Serie "Andor". Unabhängig vom Genre sei für ihn entscheidend, "dass die Gewaltigkeit des Ausdrucks zum Ton des Films passt".

Die Preisverleihung mit anschließendem FilmTalk mit Stellan Skarsgård ist auf der Webseite vom FILMFEST MÜNCHEN in einer Aufzeichnung zu sehen.

