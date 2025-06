Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH

PBW startet neue, digitale Reservierungsplattform für Parkräume

Die PBW - Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH hebt den Kundenservice und Komfort beim Parken mit der Möglichkeit der digitalen Parkplatzreservierung auf ein neues Level. Über die neue Reservierungsplattform lassen sich Parkplätze der PBW in Hotspot-Lagen in Baden-Württemberg im Voraus buchen und bezahlen.

Zeit sparen, Stress vermeiden und einfach parken: Ab heute können Autofahrer in Baden-Württemberg von der neuen Reservierungsplattform der PBW profitieren und sich ihren Parkplatz in ausgewählten Parkräumen bequem vorab sichern. Damit haben Nutzerinnen und Nutzer die Gewissheit, dass bei Ankunft ein freier Stellplatz zur Verfügung steht. Die oftmals nervenaufreibende Parkplatzsuche entfällt damit vollständig. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch den Stress, insbesondere in stark besuchten Gebieten oder zu Stoßzeiten.

"Der Start der Reservierungsplattform ist ein wichtiger Schritt unserer Digitalisierungsstrategie, um das Parkerlebnis für Autofahrer in unseren Parkobjekten so komfortabel wie möglich zu gestalten", erklärt Anja Müller, Geschäftsführerin der PBW - Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH. "Die Plattform ermöglicht deutlich flexiblere und zugleich einfachere Parkvorgänge, da die Parkplatzsuche entfällt und mit der Zahlung vorab auch Ein- und Ausfahrt geregelt sind - einfach ankommen, parken und weiter geht's. Kundinnen und Kunden können so je nach Bedarf spontan oder länger im Voraus buchen und ihren Tagesablauf besser planen."

Mehr Flexibilität beim Parken in Parkobjekten der PBW

Der neue Service für die Online-Parkplatzreservierung ist ab sofort auf der Webseite der PBW unter der Rubrik "Parkprodukte" verfügbar und in der Startphase für vier Parkobjekte in Stuttgart und Karlsruhe nutzbar:

Parkhaus Hofdiener, Schellingstraße 25b, 70174 Stuttgart

Parkgarage Kriegsberg, Kriegsbergstraße 32, 70174 Stuttgart

Parkgarage Landtag, Konrad-Adenauer-Straße 3, 70173 Stuttgart

Parkgarage Staatstheater, Baumeisterstraße 9, 76137 Karlsruhe

Für diese Parkobjekte können Autofahrer ab sofort Stellplätze buchen. Weitere Standorte werden im Laufe des Jahres der Plattform hinzugefügt, um nach und nach in ganz Baden-Württemberg für mehr Flexibilität und Komfort beim Parken zu sorgen.

Einfache Reservierung, transparente Kosten und bequeme Bezahlung

Mit nur einem Klick auf den Reservierungsbutton des jeweiligen Parkobjekts öffnet sich auf der Plattform die Eingabemaske. Darin können Autofahrer einfach ihre gewünschten An- und Abreisedaten eingeben. Sofern freie Parkplätze zur Verfügung stehen, ist die Reservierung möglich. Autofahrer können dabei flexibel zwischen individuellen Stunden-, Tages- und Wochenendtarifen wählen.

Bereits bei der Reservierung haben Kundinnen und Kunden damit den Überblick über die Parkgebühren und können diesen auch direkt über die Plattform begleichen. Das sorgt für eine klare und komfortable Kostenübersicht. Zum Start der neuen Plattform bietet die PBW Kunden attraktive Angebotspreise mit einem Rabatt von bis zu 50 Prozent.

Die Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH (PBW) bietet seit 1994 Dienstleistungen für Parkräume an - von der Instandhaltung und dem Facility Management über die Bewirtschaftung bis hin zu modernen Lösungen für Mobilität und E-Mobilität.

Mit 177 Standorten und mehr als 1.200 Ladepunkten sind wir Marktführer im Bereich Ladeinfrastruktur. Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-how im Bereich E-Mobilität bieten wir Beratungsleistungen für zukunftsorientierte Mobilitätslösungen und entwickeln innovative, zukunftsfähige Parkräume, die als bedürfnisorientierte Mobility Hubs Parken nachhaltiger machen.

Als Landestochter bewirtschaftet die PBW in 50 Städten 230 Parkgaragen sowie Parkplätze im Freien mit insgesamt über 25.000 Stellplätzen und ist damit nahezu flächendeckend in ganz Baden-Württemberg vertreten.

Kurzparker, Dauerparker, Landesbedienstete und Studierende nutzen täglich unser Angebot.

