MTCM Securitization Architects geht Partnerschaft mit Tokeny ein, um ein Rahmenwerk für ein Dual-Ausgabeformat einzuführen, welches traditionelle und digitale Wertpapiere miteinander verbindet

MTCM, eine in Luxemburg ansässige Verbriefungsplattform (www.mtcm.ch), die Kunden in ganz Europa, Nord- und Südamerika, MENA sowie in Asien bedient, ist eine strategische Partnerschaft mit Tokeny, dem führenden Onchain-Betriebssystem, eingegangen, um die Emission von traditionellen und digitalen Wertpapieren über einen einheitlichen Arbeitsablauf zu ermöglichen.

Diese Zusammenarbeit markiert den Start des ersten Rahmenwerks für ein Hybrides-Ausgabeformat in Luxemburg, bei dem eine mit ISIN gelistete Anleihe und ein zugelassener Wertpapier-Token gleichzeitig aus demselben Rechtsraum geprägt werden, wodurch die vollständige Fungibilität und Konformität beider Formate gewährleistet wird.

Pedro Herranz, Managing Partner bei MTCM, kommentierte: „Die Partnerschaft mit Tokeny ermöglicht es uns, ein Dual-Emission-Modell zu industrialisieren, was bisher nicht möglich war. Wir produzieren jetzt eine fungible Zwillingsemission: eine Seite als ISIN-gelistete Note, die über einen führenden internationalen Zentralverwahrer abgewickelt wird, die andere als ERC-3643-basierte, genehmigte tokenisierte Note Onchain. Diese Struktur ermöglicht es unseren Kunden und Arrangeuren, zwischen Blockchain und traditioneller Abwicklung zu wählen, ohne Kompromisse bei Compliance, operativer Effizienz oder Anlegerschutz einzugehen."

Luc Falempin, Geschäftsführer von Tokeny, fügte hinzu: „Das Modell der doppelten Emission ist ein praktischer Weg, um traditionelle Investoren mit dem Onchain-Format vertraut zu machen. Sobald sie diese Vermögenswerte ausprobieren, die schneller abgewickelt werden können, leichter zugänglich sind und über Funktionen verfügen, die vorher nicht möglich waren, werden sie natürlich die modernisierte und bessere Art des Zugangs, der Verwaltung sowie der Übertragung von Wertpapieren vorziehen. Dies würde die Nachfrage auf der Käuferseite definitiv beschleunigen und die Einführung vorantreiben."

Im Rahmen einer White-Label-Integration wurde Tokenys Tokenisierungsplattform T-REX in die umfassenden End-to-End-Lösungen von MTCM integriert. Während MTCM als Strukturierer, Verwalter und Berechnungsstelle fungiert, bietet Tokeny allen Beteiligten benutzerfreundliche Schnittstellen.

Die Integration ist jetzt live und unterstützt den gesamten Lebenszyklus einer digitalen Emission, von Onboarding und KYC bis hin zu Zeichnungs- sowie Sekundärlösungen, innerhalb des White-Label-Anlegerportals von MTCM. Die Technologie von Tokeny vereinfacht komplexe Arbeitsabläufe, indem sie digitale Identität, AML/KYC-Verifizierung, Wallet-Integration und Cap-Table-Verwaltung in eine einzige Schnittstelle einbettet, die Reibungsverluste beim Onboarding reduziert sowie die Transparenz für alle Beteiligten verbessert.

Dieses Modell verbessert den Zugang, die Geschwindigkeit und die Kosteneffizienz bei strukturierten Finanzierungen erheblich. Institutionelle sowie professionelle Anleger können digitale Wertpapiere nun selbst verwahren und so die hohen Vertriebs- und Verwahrungskosten umgehen, die normalerweise mit strukturierten Anleihen verbunden sind. Für Arrangeure eröffnet diese hybride Emission ein breiteres Vertriebsuniversum, da sie die Reichweite traditioneller Investoren mit neuen und Blockchain-nativen Anlegersegmenten kombiniert.

Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2,5 Milliarden Euro sowie einem Anstieg der AUS in den letzten zwei Jahren um 400 % baut MTCM seine globale Präsenz weiter aus und ist führend bei Innovationen in der hybriden Finanzstrukturierung.

Durch die Verschmelzung der Vorteile der Kapitalmarktinfrastruktur mit der Effizienz der Onchain definieren MTCM und Tokeny die Art und Weise neu, wie strukturierte Anlagen in einer mehrgleisigen Finanzzukunft ausgegeben, verteilt und verwaltet werden.

Informationen zu MTCM

MTCM wurde 2010 gegründet und ist eine führende globale Verbriefungsgruppe mit Niederlassungen in der Schweiz, Luxemburg, Spanien, Panama und Dubai. Das Unternehmen ist auf die Strukturierung sowie Bereitstellung von maßgeschneiderten End-to-End-Verbriefungslösungen gemäß dem Luxemburger Verbriefungsgesetz spezialisiert. Indem MTCM praktisch jeden Vermögenswert bankfähig macht sowie die Beziehung zwischen Anlegern und zugrundeliegenden Engagements vereinfacht, ermöglicht MTCM Kunden den Zugang zu effizienten, gesetzeskonformen sowie skalierbaren Finanzierungsstrukturen. Das Unternehmen kombiniert juristische Präzision, operative Agilität sowie fundiertes Strukturierungs-Know-how, um komplexe Finanzinstrumente sowohl auf traditionellen als auch auf digitalen Schienen auszugeben und zu verwalten.

Als Pionier für hybride Emissionen ist MTCM stets bestrebt, die effizientesten und flexibelsten Lösungen anzubieten, indem das Unternehmen die Stärken der traditionellen Kapitalmarktinfrastruktur mit den Vorteilen digitaler Technologien kombiniert sowie seinen Kunden einen nahtlosen Zugang zu konventionellen und tokenisierten Finanzinstrumenten bietet. Bei MTCM entwerfen wir nicht nur Strukturen – wir lassen Dinge geschehen.

Informationen zu Tokeny

Tokeny ist eine führende Onchain-Finanzplattform und Teil der Apex Group, einem globalen Finanzdienstleister mit über 13 000 Beschäftigten in 112 Niederlassungen in 52 Ländern. Mit sieben Jahren nachweislicher Erfahrung bietet Tokeny Finanzinstituten die technischen Werkzeuge, um Vermögenswerte sicher sowie konform auf der Blockchain abzubilden, ohne komplexe technische Hürden zu überwinden. Institute können Wertpapiere vollständig Onchain ausgeben, verwalten sowie vertreiben und profitieren so von schnelleren Überweisungen, niedrigeren Kosten und breiterer Zugänglichkeit. Anleger profitieren von sofortiger Abrechnung, Peer-to-Peer-Übertragbarkeit und Zugang zu einem wachsenden Ökosystem von tokenisierten Vermögenswerten und DeFi-Diensten. Von der Eröffnung neuer Vertriebskanäle bis hin zur Verringerung operativer Reibungsverluste ermöglicht Tokeny Institutionen, die Art und Weise, wie Vermögenswerte bewegt werden, zu modernisieren und schneller auf den Markt zu bringen, ohne dass sie dafür Blockchain-Experten sein müssen.

