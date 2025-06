Next Generation Internet - European Commission

Die Zukunft des Internets: Von digitaler Souveränität zu strategischer Autonomie

Brüssel (ots)

Beim Forum "Internet der nächsten Generation" der Europäischen Kommission werden die nächsten Schritte für ein offenes, inklusives und vertrauenswürdiges digitales Umfeld in Europa besprochen

Die wichtigste Veranstaltung der Europäischen Kommission zur Besprechung der zukünftigen Internettechnologien fand am 19. und 20. Juni 2025 in Brüssel statt. An der Veranstaltung nahmen hochrangige EU-Bedienstete, Mitglieder des Europäischen Parlaments, Innovative, Forschende und die allgemeine Bevölkerung teil. Sie tauschten sich darüber aus, wie ein offenes, inklusives, vertrauenswürdiges und nachhaltiges Internet gestaltet werden kann, das die digitale Souveränität Europas und die Selbstbestimmung der Nutzenden fördert.

Unter dem Motto "Aufbau eines Open Internet Stack für die digitale Souveränität Europas" wird das Forum "Internet der nächsten Generation" 2025 (Next Generation Internet, NGI) vier Schlüsselthemen behandelt: digitale Souveränität und die Autonomie Europas bei digitalen Infrastrukturen, Open-Source- und Commons-basierte Modelle zur Stärkung von Gemeinschaften, Datensicherheit und Vertrauen sowie die Entwicklung eines europäischen Open Web Index.

Höhepunkte des Forums 2025

Das NGI-Forum befasste sich in seiner Ausgabe 2025 mit dem Übergang von erfolgreichen Experimenten im Rahmen der Initiative "Internet der nächsten Generation" zu einer Zukunft, die in einem kohärenten Open Internet Stack (OIS) verankert ist und die digitale Souveränität Europas stärken soll. Mit über 140 Millionen Euro, die seit 2018 in mehr als 1 500 Projekte investiert wurden, hat die NGI-Initiative lebendige Open-Source-Ökosysteme auf dem gesamten Kontinent gefördert. Doch wie die Gespräche in Brüssel verdeutlichten, muss sich die nächste Phase auf die Skalierbarkeit und die Umsetzung konzentrieren, damit erfolgreiche Innovationen Nutzende, Unternehmen und Behörden auf nutzbare, sichere und nachhaltige Weise erreichen.

Ein bedeutsames Thema war der bevorstehende Open Internet Stack, eine Reihe von Open-Source-Bausteinen, die sichere Identitäten, Cybersicherheit, Interoperabilität und dezentrale Plattformen umfassen und für eine einfache Umsetzung in ganz Europa vorgesehen sein soll. Mit der neuen Finanzierung durch Horizont Europa für 2025 (10 Mio. EUR für die OIS-Grundlagen und 14,5 Mio. EUR für die Integration von Web 4.0) hat das NGI-Forum 2025 eine wichtige Diskussion über die Umwandlung von Open-Source-Erfolgen in zuverlässige, validierte und regelkonforme Lösungen angestoßen.

Die Vortragenden unterstrichen die Dringlichkeit von Investitionen in robuste digitale Gemeingüter, um die Abhängigkeit von nicht-europäischen Plattformen zu vermeiden und die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Wie in den Sitzungen dargelegt, wird die OIS-Initiative Verantwortliche der Politik, KMU und Entwickelnde gleichermaßen befähigen und das Vertrauen, die Qualität und die Autonomie innerhalb der digitalen Infrastruktur der EU stärken.

Thibaut Kleiner, Direktor für Netze der Zukunft bei der GD CONNECT der Europäischen Kommission, betonte: "Die Herausforderung besteht nicht in einem Mangel an Talent oder Kreativität, sondern vielmehr im Fehlen eines koordinierten Rahmens, um Open-Source-Gemeinschaften in nachhaltige, souveräne Lösungen umzuwandeln und die Lücke zwischen den europäischen Mitwirkenden an Gemeingütern und den Nutzenden digitaler Lösungen zu schließen."

Alexandra Geese (DE/Grüne/Freie Europäische Allianz), Mitglied des Europäischen Parlaments sagte: "Wir müssen das Machtbündnis zwischen US-Präsident Trump und den CEOs großer Technologieunternehmen verstehen und die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren, dass es darauf abzielt, ein System der Überwachung und Manipulation der öffentlichen Meinung zu etablieren, das Hass gegenüber Solidarität und Angst gegenüber Hoffnung bevorzugt und Radikalisierung und Extremismus schürt. Ziel dieser Allianz ist es außerdem, Wissen zu kontrollieren und jegliche Regulierung digitaler Dienste zu verhindern. Wir müssen kämpfen und zurückschlagen, den Zugang zu Wissen bewahren und vor allem muss die EU ihre eigene digitale Infrastruktur aufbauen, um Demokratie, Freiheit und Souveränität zu bewahren."

Dr. Monique Calisti, CEO von Martel Innovate und Direktorin des Next Generation Internet Outreach Office, unterstrich: "Seit dem ersten NGI-Forum in Barcelona im Jahr 2017 habe ich das außergewöhnliche Wachstum einer lebendigen Gemeinschaft von Forschenden und Innovativen erlebt, die sich für ein offenes, inklusives, vertrauenswürdiges und nachhaltiges Internet einsetzen. Diese Ausgabe 2025 stellt einen Wendepunkt für die Initiative für das Internet der nächsten Generation dar, die sich auf den Open Internet Stack zubewegt, der nicht nur einen technischen Rahmen darstellt, sondern den Weg zur technologischen Souveränität und strategischen Autonomie der EU weist."

Renaud Chaput, CTO von Mastodon, gab an:"Von Open Source bis hin zur Sicherheit: NGI setzt sinnvolle Innovationen in die Praxis um. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse unserer Arbeit zu präsentieren und mit einem breiteren Publikum in Kontakt zu treten."

Isabelle Zablit-Schmitz, internationale Expertin für digitale Gesundheit in der Kommunikation, ergänzte: "Bei der digitalen Souveränität in Europa geht es darum, die gesamte Wirtschaft zukunftssicher zu gestalten. Es steht nicht zur Diskussion. Das ist der einzig richtige Weg für die Zukunft."

Michiel Leenaarts, Direktor für Strategie bei NLnet, erklärte: "In den vergangenen zehn Jahren hat NGI Europa den Weg zur digitalen Souveränität aufgezeigt: durch technologische Gemeingüter und eine Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Wissenschaft sowie dem privaten und öffentlichen Sektor. Diese "Koalition der Willigen" muss nun im nächsten Jahr vergrößert werden, um die Kontrolle über unsere digitale Gegenwart zurückzugewinnen und unsere demokratische Zukunft zu sichern."

Denis Jaromil Roio, Gründer der Stiftung Dyne.org, hob hervor: "Die europäische Strategie zur Finanzierung von Technologie sollte keinen Hypes nachjagen. Schauen Sie sich den Hype-Zyklus von Gartner an: Wir sollten nach dem Hype eingreifen, um jenen Unterstützung zu bieten, die an ihrem Plan festhalten und sich weiterhin als europäische Industrien auf dem Plateau der Produktivität in Stellung bringen."

Das NGI-Forum 2025 ist die wichtigste Veranstaltung der Initiative der Europäischen Kommission für das Internet der nächsten Generation (NGI). Es bringt einige der wichtigsten für Innovationen im Internetbereich Verantwortlichen zusammen, die daran arbeiten, ein Internet des Vertrauens aufzubauen, das den Endnutzenden mehr Auswahl und Kontrolle über ihre Daten und ihre digitale Identität gibt.

Über NGI:

Next Generation Internet (NGI, dt. "Internet der nächsten Generation") ist eine Initiative der Europäischen Kommission, welche die Entwicklung und Evolution des Internets auf ein "Internet des Vertrauens" ausrichten will. Ein Internet, das die Grundbedürfnisse der Menschen, darunter Vertrauen, Sicherheit und Inklusion, beachtet und gleichzeitig die Werte und Normen reflektiert, die für alle Menschen in Europa gelten.

Nach einer ersten Investition der Europäischen Kommission in die NGI-Forschung und -Innovation in Höhe von mehr als 250 Mio. EUR (2018-2020), mit der mehr als 1.000 Forschende und Innovative in Hunderten Projekten unterstützt wurden, kündigte die Europäische Kommission eine erneute EU-Finanzierung für NGI im Rahmen von Horizont Europa an.

Die für die NGI-Gemeinschaft relevanten Aufforderungen von Horizont Europa im Zusammenhang mit dem Internet der nächsten Generation sind unter Säule II, Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas, Cluster 4, Digitalisierung, Industrie und Raumfahrt aufgeführt.

NGI-FORUM 2025 Fotoalbum / Aufgezeichnete Sitzungen hier

