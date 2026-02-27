Deutsche Exzellenzprüfung GmbH

Rudolph Logistik Gruppe als "Top-Mittelstandsunternehmen" im Bereich Logistik ausgezeichnet

Die Rudolph Logistik Gruppe mit Hauptsitz in Gudensberg (Hessen) wird mit dem renommierten Siegel "Top-Mittelstandsunternehmen" von DDW Die Deutsche Wirtschaft und Markt und Mittelstand ausgezeichnet. Rudolph Logistik konnte sich aus 39 beurteilten Kriterien als Top-50-Unternehmen im Bereich Logistik platzieren.

Die Auszeichnung "Top-Mittelstandsunternehmen" wird an Firmen verliehen, die sich durch eine Bandbreite an wirtschaftlichen Kennzahlen, unternehmerischen Faktoren und Qualitätsstandards qualifizieren. Die Erhebung der insgesamt 39 Kriterien und damit die Platzierung ist rein redaktionell und datenneutral. Aus den rund drei Millionen Mittelstandsbetrieben konnte sich die Rudolph Logistik Gruppe insbesondere durch die Faktoren Innovation, Kundenbindung, Zertifizierungen und gesellschaftlichem Engagement durchsetzen und gehört damit zu den besten Mittelstandsunternehmen Deutschlands.

Als familiengeführtes Unternehmen hat die Rudolph Logistik Gruppe in den letzten Jahren kontinuierlich in moderne Logistiklösungen und den Ausbau ihrer Serviceleistungen investiert. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf Lean Management in der gesamten Unternehmensgruppe und eine starke Kundenorientierung. Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung der Rudolph Logistik Gruppe als verlässlichen Partner im Logistiksektor und als attraktiven Arbeitgeber.

Mit dem Siegel "Top-Mittelstandsunternehmen" wird nicht nur die wirtschaftliche Leistung gewürdigt, sondern auch das Engagement für Innovation und soziale Verantwortung hervorgehoben. Dr. Torsten Rudolph, geschäftsführender Gesellschafter in vierter Generation, sieht in dieser Anerkennung eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges und "einen Ansporn, weiterhin höchste Standards in Lager-, Produktions- und Transport-Logistik zu setzen und zu erfüllen".

