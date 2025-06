Michelin Frankfurt

Die Michelin Guide Ceremony 2025 in Frankfurt: Deutschlands Sternenflotte wird immer größer

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Mit den Besten zu Tisch! Deutschlands kulinarische Elite traf sich in Frankfurt am Main zur feierlichen Sterne-Verleihung des Guide Michelin. Rund 500 geladene Gäste aus Gastronomie, Medien, Politik und Kultur feierten gemeinsam. Insgesamt 341 Betriebe dürfen sich über mindestens einen Stern freuen - damit ist die deutsche Sternenflotte im Jahre 2025 größer als je zuvor.

Die feierliche Verleihung der Michelin Sterne für Deutschland, eines der wichtigsten Ereignisse der internationalen Kulinarik, fand im festlichen Ambiente des Gesellschaftshauses Palmengarten statt. Vor rund 500 Gästen, darunter Spitzenköche, Branchenexperten und Medienvertreter, wurden insgesamt 30 Restaurants neu mit einem, fünf Restaurants neu mit zwei und zwei Restaurants neu mit drei Sternen ausgezeichnet. Damit unterstreicht die deutsche Gastronomie einmal mehr ihre außergewöhnliche Qualität, ihre Vielfalt, ihre Innovationskraft. Im Rahmen des Programms "Sterne über Frankfurt" hatte es zuvor eine Vielzahl exklusiver Events gegeben, mit denen die Stadt dem Guide Michelin huldigte. Darunter waren Verkostungen, Ausstellungen, Talks und das Restaurant-Festival, bei dem 18 Lokale eigens kreierte Menüs vorstellten. "Wir freuen uns, dass die Michelin Guide Ceremony zum ersten Mal in Frankfurt ausgerichtet wurde. Die Eventreihe 'Sterne über Frankfurt' war ein voller Erfolg und ein toller Startschuss für die kommenden Jahre", freut sich Stephanie Wüst, Dezernentin für Wirtschaft, Recht und Stadtmarketing. Auch im kommenden Jahr wird die Stadt Frankfurt Gastgeber der Gala zur Sterne-Verleihung sein.

Zwei Neue im Drei-Sterne-Olymp

Besonders im Blickpunkt standen neben fünf neuen Zwei-Sterne-Häusern gleich zwei Neuzugänge im Drei-Sterne-Olymp: Das Restaurant Haerlin im legendären Hamburger Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten erhielt unter der Leitung von Küchenchef Christoph Rüffer erstmals die Höchstnote. Und München darf sich dank des Restaurants Tohru in der Schreiberei unter Leitung von Tohru Nakamura mit einem zweiten Drei-Sterner schmücken.

Frankfurt kommt in den Genuss eines neuen Sterns: "Mit dem Sommerfeld können wir eine in der Stadt altbekannte Adresse wieder als Sterne-Restaurant begrüßen", sagt Wüst. Das Team um Daniel Pletsch aus dem ehemaligen Weinsinn ist zurückgekehrt und holte gleich im ersten Jahr nach der Eröffnung des Sommerfeld seinen Stern zurück.

33 Küchen mussten einen oder mehrere Sterne abgeben - entweder sie sind mittlerweile geschlossen, der Küchenchef hat gewechselt, oder sie konnten die Qualität nicht halten.

14 neue Grüne Sterne für Deutschland

Auch das Thema verantwortungsvoller Genuss stand wieder im Mittelpunkt. 14 Restaurants erhielten den Grünen Michelin Stern für ihr besonderes Engagement in Sachen Umweltschonung - darunter das vegane Restaurant Bonvivant in Berlin und das Glorie in Hamburg, das mit seiner natur- und ressourcenschonenden Philosophie punktete.

Frankfurt will sich noch stärker profilieren

Als Gastgeber der Michelin Guide Ceremony 2025 setzte Frankfurt ein deutliches Zeichen für sein kulinarisches Gewicht nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa. Die Stadt will sich in den kommenden Jahren noch stärker mit gastronomischen Veranstaltungen profilieren - nicht zuletzt im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Innovation und internationale Gastlichkeit. "Die erste Michelin Guide Ceremony in Frankfurt hätte besser nicht laufen können. Wir sind stolz auf die spannende Entwicklung in unserer Stadt und auf eine erfolgreiche Eventreihe ganz im Zeichen der guten Küche", so Robert Mangold, Präsident des Dehoga Hessen und Geschäftsführer der Tiger & Palmen Gruppe in Frankfurt, zu der das Gesellschaftshaus Palmengarten gehört. "Zudem ist der neue Stern in der Stadt eine wunderbare Bestätigung für den Pioniergeist und die Kreativität unserer Branche," betont er. Im Rahmen des Festabends wurde in diesem Jahr erstmals der Cocktail Award verliehen. Der Gewinner heißt Michele Heinrich, ist Inhaber des neu in die Selektion 2025 aufgenommenen und mit dem Bib Gourmand ausgezeichneten Yaldy in Frankfurt.

Weitere Preisträger der Michelin Awards 2025 sind:

Young Chef Award: Luis Hendricks, Restaurant Pietsch in Wernigerode

Service Award: Daniela Oos, Wein- und Tafelhaus in Trittenheim

Sommelier Award: Marie-Helen Krebs, Ikigai in Krün

Mentor Chef Award: Claus-Peter Lumpp, Restaurant Bareiss in Baiersbronn

Die vollständige Liste aller ausgezeichneten Restaurants ist im Newsroom unter news.michelin.de abrufbar.

Über die Stadt Frankfurt

Frankfurt am Main ist nicht nur das Finanzzentrum Europas, es ist auch eine der spannendsten kulinarischen und kulturellen Metropolen Deutschlands. Die Stadt vereint eine beeindruckende Vielfalt an gehobener Gastronomie. Das reicht von Sterne-Restaurants über internationale Fine-Dining-Konzepte bis hin zu innovativen Food-Trends. Diese kulinarische Bandbreite spiegelt die gesamte kulturelle Diversität Frankfurts wider, die durch Einflüsse aus aller Welt geprägt ist. Das eindrucksvolle Stadtbild aus einzigartiger Skyline und historischen Gebäuden trägt seinen Teil dazu bei, jährlich Hunderttausende Touristen in die Metropole zu locken.

Über den Dehoga Hessen

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Hessen e.V. (Dehoga Hessen) ist die führende Interessenvertretung für das hessische Gastgewerbe. Mit über 3.500 Mitgliedsbetrieben setzt sich der Verband für die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Belange der Branche ein. Präsident Robert Mangold vertritt als engagierte Stimme des Gastgewerbes die Interessen der Mitglieder auf Landes- und Bundesebene. Der Dehoga Hessen unterstützt seine Mitglieder mit Beratungen, Initiativen, Schulungen und starken Netzwerken, um die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der Branche nachhaltig zu stärken. Seit 2025 ist der Verband Mitveranstalter des Programms rund um die Michelin Sterne-Verleihung in Frankfurt am Main und setzt sich damit besonders für die Gastronomie regional und national ein.

Original-Content von: Michelin Frankfurt, übermittelt durch news aktuell