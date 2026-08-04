Unternehmensgruppe NOZ/mh:n

Pet Media Group erwirbt weltweit größten Pferdemarktplatz ehorses

Georgsmarienhütte/Osnabrück/Stockholm (ots)

Es ist der Startschuss für die nächste Ausbaustufe einer Erfolgsgeschichte: Die Pet Media Group aus Schweden erwirbt zum 1. August 2026 die ehorses GmbH. Das Vorzeige-StartUp aus Georgsmarienhütte hat sich in den vergangenen 15 Jahren unter der Führung von Geschäftsführerin Lena Büker und mit Unterstützung der langjährigen Gesellschafter, der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n und dem Investor Ulrich Kasselmann, zum weltweit größten digitalen Pferdemarktplatz entwickelt. Gemeinsam mit der Pet Media Group soll das internationale Wachstum nun konsequent weiter beschleunigt werden.

"Es geht jetzt darum, ehorses auf das nächste Level zu heben, weiter zu internationalisieren und zu skalieren. Mit der Pet Media Group haben wir dafür den richtigen Partner gefunden", erläutert Lena Büker, Geschäftsführerin der ehorses GmbH, die neben einer Plattform für den Handel mit Pferden auch die Online-Plattformen edogs und ecats betreibt. Gemeinsam erreichen die Marken monatlich Millionen Tierliebhaber und zählen zu den führenden spezialisierten Tiermarktplätzen.

Die Pet Media Group, die bereits sieben digitale Marktplätze im Tiersegment in sieben Ländern betreibt, bringt das nötige Know-how und Netzwerk mit, um ehorses bei der Weiterentwicklung wirkungsvoll zu unterstützen. Für das Team von ehorses, das weiterhin am Standort auf dem Rittergut Osthoff tätig bleibt, eröffnet der neue Eigentümer Zugang zu einem internationalen Team und neuen Wachstumsperspektiven im globalen Pferdesport.

"ehorses war für uns von Anfang an eine Wunschplattform. Mit seiner starken Marktposition, der internationalen Reichweite und dem großartigen Team passt das Unternehmen perfekt zu unserer Vision einer global führenden Gruppe digitaler Tiermarktplätze. Umso mehr freuen wir uns, ehorses nun als Teil der Pet Media Group willkommen zu heißen", sagt Axel Lagercrantz, Geschäftsführer der Pet Media Group.

Seit 2011 gehörte ehorses zur NOZ/mh:n-Gruppe und hat sich in dieser Zeit von einem kleinen Unternehmen zum weltweit führenden digitalen Pferdemarktplatz entwickelt. Mit Unterstützung der Unternehmensgruppe konnte ehorses beweisen, dass Pferdeverkauf über das Internet ein tragfähiges und erfolgreiches Geschäftsmodell ist.

"Als wir ehorses übernommen haben, war das Geschäftsmodell ausschließlich werbefinanziert. Das heutige Geschäftsmodell ist in Zusammenarbeit mit uns entstanden. Wir sind sehr stolz darauf, was wir gemeinsam erreicht haben", kommentiert Jens Wegmann, der mit Paul Wehberg die Geschäfte der NOZ/mh:n Unternehmensgruppe führt.

Die NOZ/mh:n Unternehmensgruppe vereint unter anderem Zeitungsverlage mit insgesamt 36 Tageszeitungstiteln im Norden Deutschlands. Für sie steht bis 2030 die eigene Kernkompetenz - relevanter Lokaljournalismus - und die vollständige Digitalisierung dieses Kerngeschäfts im Fokus.

Sowohl die NOZ/mh:n Unternehmensgruppe als auch das Team von ehorses blicken dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück und sind überzeugt, dass die internationale Ausrichtung der Pet Media Group der richtige Weg ist, um die Erfolgsgeschichte von ehorses weltweit fortzuschreiben.

Über ehorses

Mit rund 2,4 Millionen monatlichen Nutzerinnen und Nutzern sowie über 100.000 inserierten Verkaufspferden pro Jahr ist ehorses der weltweit führende digitale Pferdemarktplatz. Das Unternehmen ergänzt sein Portfolio durch die Plattformen edogs und ecats und erreicht damit Millionen Tierliebhaber. Der Unternehmenssitz der ehorses GmbH & Co. KG befindet sich auf dem Rittergut Osthoff in Georgsmarienhütte bei Osnabrück.

Über Pet Media Group

Die Pet Media Group wurde 2019 von Axel Lagercrantz und Eyass Shakrah gegründet und betreibt führende digitale Tiermarktplätze in mehreren europäischen Ländern. Die Gruppe verfolgt eine langfristige Buy-and-Build-Strategie und entwickelt spezialisierte Plattformen mit gemeinsamer Technologie, zentralen Produktteams und innovativen Erlösmodellen kontinuierlich weiter. Zu den Investoren der Pet Media Group gehören Verdane, Back in Black, Aligned Ventures sowie die Avito-Gründer Jonas Nordlander und Filip Engelbert. Das Ziel der Pet Media Group ist es, das weltweit führende Unternehmen für spezialisierte digitale Marktplätze im Heimtier- und Pferdebereich aufzubauen.

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