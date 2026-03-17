Tallence AG

Tallence bringt KI-Assistenten direkt ins Telefonnetz

KI kann Gespräche in Echtzeit übersetzen, Dialoge zusammenfassen, Termine organisieren, Anfragen qualifizieren

Hamburg (ots)

Mit THOR Voice AI stellt die Tallence AG eine Carrier-Grade-Lösung vor, mit der Telekommunikationsanbieter KI-gestützte Assistenten direkt in laufende Telefonate integrieren können - als sichere, netzintegrierte Service-Ebene. Die Assistenten können unter anderem Gespräche in Echtzeit übersetzen, Dialoge zusammenfassen, Termine organisieren, Anfragen qualifizieren oder Backend-Prozesse anstoßen.

Weltweit beginnen Netzbetreiber derzeit damit, KI-gestützte Assistenten direkt in ihre Kommunikationsinfrastruktur zu integrieren. Hier setzt die Tallence AG mit ihrer Lösung THOR Voice AI an: Diese ermöglicht es Netzbetreibern, KI-Voice-Agenten direkt im Netz zu betreiben. Die Dienste sind auf jedem Telefon nutzbar und funktionieren auch mit bestehenden Sprachverbindungen.

THOR Voice AI ist darauf ausgelegt, KI-gestützte Sprachdienste als netzintegrierte Service-Ebene bereitzustellen. Im Unterschied zu App-basierten Ansätzen lassen sich die Funktionen in bestehende Sprachverbindungen sowie in zentrale Telco- und Business-Systeme einbinden. Dazu zählen unter anderem IMS-Core-Architekturen, BSS/OSS-Umgebungen, CRM-Plattformen und Abrechnungssysteme.

"Wir sehen, dass sich KI zunehmend auch im Telekommunikationsumfeld von einem Zusatzfeature zu einem integralen Bestandteil digitaler Services entwickelt", sagt Martin Rückert, Chief AI Officer der Tallence AG. "Mit THOR Voice AI schaffen wir eine Grundlage dafür, KI-gestützte Sprachdienste direkt in der Netzarchitektur bereitzustellen - mit den Anforderungen, die Netzbetreiber an Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Steuerbarkeit stellen."

KI-Funktionen werden damit Teil der Telekommunikationsinfrastruktur selbst. Gleichzeitig eröffnet sich für Netzbetreiber die Chance, sich stärker in der Wertschöpfung rund um KI-basierte Kommunikationsdienste zu positionieren. Anstatt lediglich die Infrastruktur für App-basierte Assistenten bereitzustellen, können Telekommunikationsunternehmen eigene intelligente Voice-Services direkt über ihre Netze anbieten.

THOR Voice AI kombiniert die Telko-native Architektur der THOR-Plattform mit modernen Voice- und Retrieval-Technologien. Netzbetreiber können damit schrittweise neue Voice-Services einführen - von einzelnen Assistenzfunktionen bis hin zu umfassenden Voice-Agent-Plattformen.

Typische Einsatzszenarien umfassen unter anderem:

KI-Assistenten, die auf Sprachtrigger in laufenden Gesprächen reagieren

Echtzeit-Übersetzung von Telefonaten

Automatische Gesprächszusammenfassungen und Dokumentation

Intelligente Gesprächsweiterleitung und Kundenqualifizierung

Voice-Concierge-Services für kleine und mittlere Unternehmen

Persönliche KI-Assistenten für Endkunden

Da die Dienste mit THOR Voice AI direkt im Netz bereitgestellt werden, entsteht ein konsistentes Nutzererlebnis über Privat- und Geschäftskundensegmente hinweg. Damit wird das Telefonnetz erstmals wieder zu einer Plattform für neue digitale Dienste.

Über die Tallence AG

Die Tallence AG ist ein strategischer Digitalisierungspartner für Unternehmen und öffentliche Organisationen. Tallence verbindet tiefgreifende Beratungsexpertise mit führender IT- und Softwareentwicklungskompetenz - so begleitet das Unternehmen seine Kunden bei der erfolgreichen Umsetzung komplexer Transformationsvorhaben. Tallence entwickelt skalierbare digitale Plattformen, intelligente Architekturen und maßgeschneiderte Lösungen, die Wachstum ermöglichen, Prozesse modernisieren und Innovation beschleunigen. Mehr unter www.Tallence.com.

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