Aufbauend auf einem starken Fundament: Solmax lanciert Performance Materials

Mit Stolz gibt Solmax den Start seiner neuen Webseite für Performance Materials bekannt. Dies stellt das nächste Kapitel in der Integration der langjährigen Traditionen von TenCate Geosynthetics und Propex dar, die nun als Geschäftsbereiche von Solmax fortgeführt werden.

Seit Jahrzehnten haben sich sowohl TenCate Geosynthetics als auch Propex neben ihren Aktivitäten im Bereich Geokunststoffe einen Namen im Bereich Industriegewebe gemacht, indem sie innovative, langlebige und zuverlässige Lösungen für die Landwirtschaft, die Freizeitindustrie und Spezialmärkte anbieten. Dieses Engagement bleibt auch weiterhin unverändert.

Als Performance Materials bietet das Unternehmen weiterhin dieselben bewährten Produkte, dasselbe technische Know-how und dieselbe kundenorientierte Philosophie – jetzt mit noch größerer globaler Reichweite, mehr Ressourcen und neuen Möglichkeiten durch Solmax.

Performance Materials bietet hochwertige Lösungen für die Landwirtschaft, Freizeitindustrie und Spezialindustrien. Mit fundiertem technischen Wissen, praktischer Innovationskraft und einem praxisorientierten Ansatz löst das Unternehmen reale Herausforderungen und hilft seinen Kunden, effizienter zu arbeiten, wichtige Ressourcen zu schützen und in einer sich wandelnden Welt erfolgreich zu sein.

„Performance Materials kann auf eine lange Tradition in der Bereitstellung praktischer, zuverlässiger Lösungen zurückblicken", so Bob Gilligan, CEO von Solmax. "Wir investieren in die Zukunft der technischen Textilien, stärken unser Angebot für die Landwirtschaft, die Freizeitbranche und Spezialmärkte und bleiben dabei den Werten treu, die uns das Vertrauen unserer Kunden eingebracht haben."

Mit der globalen Stärke von Solmax im Rücken ist Performance Materials bereit, diese Tradition fortzuführen – mit derselben Zuverlässigkeit, Innovationskraft und Partnerschaft, auf die Sie sich schon immer verlassen konnten.

Besuchen Sie die Website, um mehr über die Produkte und Lösungen von Performance Materials zu erfahren.

Über Performance Materials

Performance Materials, ein Geschäftsbereich von Solmax, liefert leistungsfähige technische Textilien für die Landwirtschaft, den Freizeitbereich und Spezialmärkte. Mit jahrzehntelangem Fachwissen entwickeln wir langlebige, geprüfte Lösungen, die Abfälle reduzieren, Ressourcen schonen und die betriebliche Effizienz steigern. Unsere Materialien eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen: von Pflanzenschutz und Abdichtung bis hin zu Filtration, Beschattung und Transport und gehen mit Kundenbedürfnissen und Umweltanforderungen einher.

Dank unseres technischen Know-hows und unserer Kundenorientierung bieten wir mehr als nur die Lieferung von Produkten. Wir lösen Probleme. Der Anspruch von Performance Materials ist die Entwicklung von sichereren, widerstandsfähigen und langlebigen Lösungen.

