doppler Schirme

Anspruchsvoller Travel-Retail-Markt im Fokus

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Braunau (ots)

Braunauer Schirmhersteller doppler überzeugt mit Qualität und Design an Flughäfen und auf Kreuzfahrtschiffen

Vom Wiener Flughafen, über das Lufthansa-Vielflieger-Programm Miles & More bis zu den AIDA-Bordshops – der Braunauer Schirmhersteller doppler treibt den Ausbau seines Travel-Retail-Geschäfts konsequent voran. Mit den Marken doppler und Knirps positioniert sich das Unternehmen in einem anspruchsvollen internationalen Umfeld als verlässlicher Partner für Flughäfen, Bahnhöfe und andere stark frequentierte Reiseknotenpunkte.

Der Travel-Retail-Markt folgt eigenen Regeln: Reisende haben wenig Zeit, treffen Kaufentscheidungen spontan und erwarten hohe Qualität, die sie auch zu Hause überzeugt. Produkte müssen auf engstem Raum präsentiert werden, sich aufgrund von Zeit- und Personalmangel in Sekunden selbst erklären und zugleich einen bleibenden Eindruck der Marke hinterlassen. Zudem ist die Konkurrenz um Aufmerksamkeit auf der Verkaufsfläche groß, und nur Anbieter mit einem klaren Mehrwert können sich langfristig durchsetzen.

„Ein Schirm für jeden Anlass“ überzeugt Reisende

Genau hier zeigt sich die Stärke von doppler und Knirps. Unter dem Motto „ein Schirm für jeden Anlass“ bieten die Marken Regenschirme, die für alle erdenklichen Wetterlagen konstruiert sind – vom zero99 mit nur 99 Gramm der damit leichter ist als eine Tafel Schokolade bis zum „Superstrong“ Modell, das im Windkanal bis zu 120 km/h standhält und nicht umschlägt. Hinzu kommen besonders auf Reisen beliebte 2 in 1 Modelle mit Regen- und zusätzlichem UV-Schutz, durchdachtes Design und eine Garantie von bis zu fünf Jahren. Mit einer breiten Farbpalette positionieren sich doppler und Knirps zudem als modisches Accessoire für die Reisegarderobe.

Durch Qualität, Funktionalität und Design in Sekunden überzeugen

„Der internationale Travel-Retail-Markt bietet uns enormes Potenzial. Trotz wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten bleibt der Wunsch der Menschen zu reisen ungebrochen. Deshalb streben wir an, unseren Umsatz in diesem Segment bis Ende 2027 um weitere 25 % zu steigern und doppler sowie Knirps als führende Schirmmarken an den wichtigsten internationalen Reisestandorten zu etablieren.“ sagt Martin Würflingsdobler, Geschäftsführer von doppler. René Schwarz, Head of International Sales bei doppler, ergänzt: „Unsere Leidenschaft gilt der Neudefinition des Schirms – weg vom reinen Funktionsprodukt, hin zu einem designstarken, verlässlichen und stilvollen Begleiter für jeden Lebensbereich. Das überzeugt die anspruchsvollen Kundinnen und Kunden im Travel-Umfeld.“

Intuitives Produktverständnis mit dem neuen Verkaufs-Display

Wie konsequent doppler diesen Anspruch auch im Verkaufsraum umsetzt, zeigt das neue Verkaufs-Display für die besonders leichten Regenschirme der zero Serie, einer der wichtigsten Travel-Retail-Linien des Unternehmens. Integrierte Flächen für Piktogramme und QR-Codes unterstützen das intuitive Produktverständnis, während das kompakte Display erlaubt, viele Schirme auf minimalem Platz zu zeigen. Seit vergangenem Herbst ist es bereits auf elf AIDA-Kreuzfahrtschiffen sowie an den Flughäfen München, Wien, Gdańsk, Porto und Lissabon im Einsatz, weitere Platzierungen sind in Vorbereitung.

Internationale Expansion

Auch bei den Listungen und strategischen Partnerschaften in der Reisebranche verzeichnet doppler aktuell starkes Wachstum. „Kürzlich haben die VIP Services sowie die Besucher Services der Fraport AG die Kooperation mit doppler gestartet, die wir perspektivisch auch gerne noch weiter ausbauen wollen", so Verina Zimmermann, Head of commercial & sales VIP-Services, Conference and Visitor Service bei der Fraport AG. Begleitet wird die internationale Expansion von der Kopenhagener Business-Development-Beratung Blueprint. „Wir beraten seit 2016 führende Marken, Flughäfen und Betreiber im Travel Retail und sind überzeugt, dass doppler und Knirps das Potenzial haben, zum globalen Kategorieführer zu werden“, sagt blueprint-Partner Thomas Kaneko Henningsen. Dem kontinuierlichen Wachstum des Travel-Retail-Bereichs steht mit der Erschließung weiterer Standorte und dem Ausbau bestehender Partnerschaften damit nichts im Wege.

Weiteres Bildmaterial ist unter presse.movea.at verfügbar.

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