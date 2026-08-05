doppler Schirme

Hautärztinnen empfehlen UV-Schirme zur Krebsprävention

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Braunau, 31.07.2026 (ots)

doppler zeroSun-Regenschirme mit 99 % Schutz vor UV-Strahlen

Immer mehr Hautärzt:innen empfehlen neben Sonnencremes auch Schirme zur Hautkrebsvorsorge. Innovative UV-Regenschirme wie der zeroSun von doppler bieten neben ultraleichtem Design auch 99 % Schutz vor gefährlichen UV-Strahlen und können damit einen wichtigen Beitrag zur Hautkrebsprävention liefern. Als leichter und handlicher Schattenspender sind sie damit der ideale Begleiter in der aktuellen Hitzewelle.

Aus Asien sind Regenschirme, die als Sonnenschirme verwendet werden, schon länger bekannt. Im aktuellen Hitze-Sommer sieht man nun auch bei uns immer mehr Menschen mit dieser Art von UV-Schutz. Denn Regenschirme mit zusätzlichem UV-Coating, wie die zeroSun-Schirme von doppler, schützen die Haut vor schädlichen Strahlen, bieten jederzeit Schatten, sind leicht und handlich. Und als Regenschirm sind sie der perfekte 2-in-1-Begleiter, falls der strahlende Sommertag mit einem Regenschauer endet.

Wirksamer UV-Schutz beugt Hautkrebs vor

Ultraviolette (UV-)Strahlen der Sonne greifen die Haut an, führen zu Sonnenbrand und können – im schlimmsten Fall – zu Hautkrebs führen. Der effektive Schutz vor übermäßigen UV-Strahlen ist hierbei die wichtigste Vorbeugemaßnahme. Hautärzt:innen raten immer häufiger zu UV-Schirmen, wie etwa die Dermatologin und Longevity-Expertin Liv Kraemer: „Der Schirm ist kein Nischenprodukt für empfindliche Haut, sondern gesunder Menschenverstand. Für alle“, erklärte sie im Schweizer Newsportal nau.ch. Wichtig ist, wie auch das Deutsche Institut für Strahlenschutz betont, eine Kombination aus mehreren Schutzmaßnahmen: entsprechende Kleidung, Sonnencreme und (Schirm-)Schatten. Dabei sollte immer ein Schirm mit entsprechendem UV-Coating, wie die zeroSun-Schirme von doppler, gewählt werden – herkömmliche Regenschirme filtern gewöhnlich nur einen sehr geringen Anteil der UV-Strahlung und bieten daher keinen sicheren Schutz.

Steigende Nachfrage

Dass immer mehr Menschen die Vorteile von Regenschirmen mit UV-Schutz schätzen, kann auch Martin Würflingsdobler, Geschäftsführer von doppler, bestätigen: „Wir stellen bei unseren Schirmen mit UV-Schutz jährliche Umsatzverdopplungen fest und merken auch in den direkten Kundengesprächen, dass immer mehr Menschen die praktische Verbindung von Regen- und Sonnenschutz schätzen. Wir haben deswegen auf diese verstärkte Nachfrage reagiert und unsere UV-Serie weiter ausgebaut.“

Modische Leichtgewichte für jedes Wetter

Die neuen doppler Regenschirm-Modelle zeroSun, zeroSun magic und zeroSun XXL wurden vom renommierten Hohenstein Institut nach der australischen Norm getestet, bieten einen UV-Schutz von 99 % und damit die höchste Schutzkategorie „most effective“. Mit nur 134 g (bzw. 184 g beim zeroSun magic und 425 g beim zeroSun XXL, der Platz für zwei Personen bietet) sind die drei Modelle auch noch echte Leichtgewichte, die im City-Shopper und auch in jedem Reisegepäck Platz finden. Und mit zahlreichen strahlenden Farbvarianten ist auch ein modischer Auftritt, egal ob im Sonnenschein oder Regen, garantiert. „Die zeroSun-Schirme sind auch ideal für ältere Menschen, die weniger resistent gegen Sonnenlicht und Hitze sind oder für Kinder, bei denen Sonnenschutz besonders wichtig ist", betont Ulrike Kinder, Gesellschafterin bei doppler. Zusammen mit ihrer 2-in-1-Funktion als Regen- und Sonnenschirm macht das die zeroSun-Regenschirme zu echten Multitalenten.

Weiteres Bildmaterial ist unter presse.movea.at verfügbar.

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