CPHI & PMEC China verzeichnet einen Anstieg der internationalen Besucherzahlen, da sich die Aussichten für den globalen Pharmahandel verbessern

Shanghai (ots/PRNewswire)

Die Rekordbeteiligung aus dem Ausland spiegelt die neue Dynamik in der Pharmaproduktion und im Global Sourcing wider, da die Lockerung der Zölle das Wachstum ankurbelt

CPHI & PMEC China (24.–26. Juni) kehrt ins Shanghai New International Expo Center zurück, und zwar inmitten eines deutlichen Anstiegs des internationalen Interesses, wobei sich die Dynamik der Branche nach einer Reihe positiver Entwicklungen im globalen Handel und bei pharmazeutischen Investitionen wieder erholt. Die Auflage 2025 wird mit mehr als 90 000 Teilnehmern und über 12 000 internationalen Führungskräften die größte jemals in Asien abgehaltene Pharmaveranstaltung werden.

Der Anstieg des weltweiten Interesses an der Veranstaltung fällt mit der Lockerung der Handelszölle, den verbesserten Bewertungen der Pharmaindustrie und den gestiegenen Investitionsausgaben in diesem Sektor zusammen. Internationale Führungskräfte nehmen in Rekordzahl teil und suchen nach neuen Zulieferern von Inhaltsstoffen und Ausrüstungsanbietern in Chinas robustem Produktionssystem.

Ein bemerkenswerter Trend ist das wachsende Interesse westlicher Pharmaunternehmen an chinesischen Biotech-Assets, und zwar nicht nur im Hinblick auf den Zugang zum heimischen Markt, sondern auch im Hinblick auf globale Lizenzierungsmöglichkeiten. Gleichzeitig hat die Beteiligung aus dem Nahen Osten erheblich zugenommen, da die Golfstaaten Strategien zum Aufbau regionaler Produktionszentren umsetzen und sich größeren Delegationen aus Indien und den Vereinigten Staaten anschließen.

„Die Grundlagen der Branche sind nach wie vor unglaublich stark, da die Pharmaindustrie weltweit Rekordziele bei der Entdeckung neuer Produkte erreicht und zum Wachstum zurückkehrt", erklärte Natasha Jennings, Leiterin des Bereichs Global Growth Marketing. „Die internationalen Teilnehmer nutzen Chinas riesiges Netzwerk von Unternehmen aus den Bereichen Inhaltsstoffe, Herstellung und Ausgangsstoffe, um das globale Produktionswachstum voranzutreiben."

Das Publikum der Veranstaltung spiegelt das Engagement der Branche auf hohem Niveau wider: 80 % der internationalen Teilnehmer verfügen über Einkaufsbefugnisse und über 50 % sind in leitenden Positionen tätig.

Zu den Zusatzprogrammen gehören ein Programm für Einkäufer von Naturextrakten (23. Juni) sowie ein Programm für Einkäufer von Pharmamaschinen (24./25. Juni). Im Rahmen der Ausstellung werden die CPHI Celebration Awards verliehen, es gibt eine eigene Konferenz mit dem 10. Biopharmaceuticals Outlook Summit, eine Innovationsgalerie und regionale Betriebsbesichtigungen.

Die Veranstaltung erstreckt sich über 230 000 Quadratmeter mit 3500 Ausstellern aus 150 Ländern und umfasst 12 Fachbereiche, darunter die neuen Bereiche „BioTech" und „Fluid & Precision Equipment".

Jennings fügte hinzu: „Globale Führungskräfte versuchen nun, ihre Partnernetzwerke in China zu erweitern und Primär-, Sekundär- sowie Reservelieferanten für eine langfristige strategische Planung aufzubauen. Mit der Verbesserung der Handelsbeziehungen erleben wir eine Renaissance der globalen Pharmapartnerschaften."

Ihre Anmeldung können Sie hier vornehmen: https://reg.cphi-china.cn/en/user/register

Original-Content von: CPHI & PMEC China, übermittelt durch news aktuell