Nextbase

TV Sendung Crashtest Extrem - Aufwändiger Kollisionsversuch von Nextbase gibt bei WELT TV anschauliche Einblicke in Massenkarambolagen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Nextbase, der weltweit führende Anbieter von Dashcam-Technologie, hat in Zusammenarbeit mit Public Broadcasting Service (PBS) einen großen Kollisionsversuch mit mehreren Fahrzeugen unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt, bei dem über 100 Dashcams zum Einsatz kamen. Das beeindruckende Filmmaterial, das dabei aufgenommen wurde, wird in Deutschland im Rahmen der Sendung "Crashtest Extrem" ab dem 26. Mai 2025 um 20:15 Uhr auf WELT TV ausgestrahlt.

Neue Erkenntnisse durch Verkehrsforschung unter realen Bedingungen

Die meisten aller durchgeführten Crashtests finden in Laborsituation statt, die einige realitätsnahe Aspekte allerding nicht immer realistisch abbilden können. Dadurch gibt es in der Verkehrsforschung noch viele offene Fragen hinsichtlich des Verhaltens sowohl von Fahrzeugen als auch Fahrern bei Massenunfällen. Durch das Experiment von PBS und Nextbase sollte ein Massencrash möglichst realistisch nachgestellt werden, um umfangreiche Daten zu gewinnen und dadurch neue Einblicke in das Fahrverhalten, Unfallverläufe und die Wirksamkeit von Fahrzeugsicherheitssystemen zu erhalten. Zukünftige Sicherheitssysteme sollen dadurch verbessert und der Straßenverkehr nachhaltig sicherer werden.

Realitätsnahes Massenunfallszenario wissenschaftlich begleitet und gesteuert

Für den Versuch hat Nextbase mit verschiedenen Verkehrsexperten und Psychologen zusammengearbeitet. Um ein möglichst realistisches Szenario zu gewährleisten, wurde eine Teststrecke auf dem Campbeltown Airport in Schottland von Experten unter der Leitung von Professor James Brighton, Head of Advanced Vehicle Engineering an der Cranfield University, präpariert und eingerichtet. Vier freiwillige Testteilnehmer mit unterschiedlicher Fahrerfahrung wurden ausgewählt, um an dem Experiment teilzunehmen. Im Rahmen des Testszenarios bedienten die Teilnehmer stationäre Wagen aus sicherer Entfernung. Deren Eingaben wurden an ferngesteuerte Fahrzeuge auf der Teststrecke weitergeleitet. Dabei wurden die Teilnehmer vorab nicht über den genauen Ablauf des Experiments aufgeklärt, um realistische Aufschlüsse über deren Verhalten zu gewinnen.

So wurde der Ernstfall simuliert

Um einen authentischen Querschnitt des Autoverkehrs nachzustellen, kamen acht verschiedenen Automobiltypen - vom Kompaktwagen über einen Sportroadster bin hin zum Kleintransporter - zum Einsatz. Vier der Fahrzeuge wurden von den Teilnehmern gesteuert, während die weiteren vier Fahrzeuge von den Mitgliedern des Experten-Teams gelenkt wurden. Durch ein plötzlich die Fahrbahn blockierenden Lkw wurde der Unfall initiiert. Beobachtet wurde, wie sich Fahrer und Fahrerinnen im Falle einer Massenkarambolage reagieren als auch die verschiedenen Sicherheitssysteme der Fahrzeuge, wie Airbags oder Knautschzonen analysiert.

Erkenntnisse für höhere Verkehrssicherheit

Um möglichst viele Daten zu erhalten, kamen neben verschiedensten Sensoren auch über 100 Dashcams des Marktführers für Dashcams und Experten für Verkehrssicherheit - Nextbase - zum Einsatz. Dabei wurden die Vorteile verschiedener Nextbase-Dashcams berücksichtig: Die Piqo wurde aufgrund ihres kleinen Formfaktors ausgewählt. Die 622GW sollte mit ihrer hohen Auflösung von bis zu 4K optimale Bilder aufzeichnen, bei denen auch kleinste Details aufgenommen und ausgewertet werden konnten. Um die wertvollen Fahrdaten zu sammeln, kam die Nextbase iQ zum Einsatz. Somit konnte der simulierte Unfall aus allen Winkeln zuverlässig aufgezeichnet werden. Die Ergebnisse der Videoaufnahmen dienen dazu, neue Erkenntnisse über Massenunfälle zu gewinnen und wie Verkehrsunfälle verhindert und die Sicherheit verbessert werden können. Zudem wurden dank der Kameras 3D-Modelle des Unfallorts erstellt. Alle gesammelten Daten werden aktuell ausgewertet und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Sicherheitsfunktionen moderner Dashcams

Die Dashcams von Nextbase verfügen bereits jetzt über verschiedenste Sicherheitsfunktionen, um Autofahrer und Passagiere aktiv zu schützen. Dazu zählt insbesondere die potenziell lebensrettende SOS-Notruf-Funktion: Kommt es zu einem Unfall und der Fahrer ist nicht mehr dazu in der Lage, selbständig den Rettungsdienst zu verständigen, erfolgt ein automatischer Notruf, der den Rettungsdienst an den Punkt des Geschehens leitet. Der Ortungsdienst What3Words sorgt dafür, dass auch nicht ausgeschilderte Ziele genau erreicht werden können. Auf Wunsch können Nutzer auch Informationen wie beispielsweise die Blutgruppe hinterlegen.

Das Verkehrsgeschehen wird je nach Dashcam in Auflösungen bis zu 4K aufgenommen. Dabei wird darauf geachtet, dass die Aufzeichnungen der Dashcams von Nextbase jederzeit gesetzeskonform sind und nur anlassbezogen aufzeichnen. Erreicht wird das durch das Loop-Recording. Die Dashcams speichern die Aufzeichnungen nur dann dauerhaft, wenn der integrierte G-Sensor eine Erschütterung registriert oder der Fahrer aktiv den Aufzeichnungs-Button drückt. Dadurch steht dem Fahrer jederzeit ein unbestechlicher Zeuge zur Seite.

Crashtest Extrem bei WELT TV und N24 DOKU

Das Experiment wird im Rahmen der Sendung "Dashcam Extrem" auf WELT TV und N24Doku ab dem 26. Mai 2025 an 20:15 Uhr ausgestrahlt. Der offizielle Trailer ist unter folgendem Link verfügbar.

Für weitere Informationen besuchen Sie Nextbase.com.

Original-Content von: Nextbase, übermittelt durch news aktuell