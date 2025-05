Focal Point Positioning Ltd

FocalPoint kündigt strategische Zusammenarbeit mit STMicroelectronics an, um eine verbesserte GNSS-Lösung für die Automobilindustrie zu liefern

Cambridge, England (ots/PRNewswire)

Die Kombination der Teseo-Chipsätze von ST mit der S-GNSS ® Auto-Software von FocalPoint liefert verbesserte GNSS-Genauigkeit in schwierigen Umgebungen

FocalPoint , ein in Großbritannien ansässiges Softwareunternehmen, das Positionierungslösungen der nächsten Generation für Automobile, Wearables und Smartphones anbietet, hat eine strategische Zusammenarbeit mit STMicroelectronics (NYSE: STM) angekündigt, einem weltweit führenden Halbleiterhersteller, der Kunden aus dem gesamten Spektrum elektronischer Anwendungen bedient. Das gemeinsame Angebot bietet Automobil-OEMs eine kombinierte Lösung, die die Navigationsleistung durch Verbesserung der GNSS-Zuverlässigkeit und -Genauigkeit steigert – der Schlüssel, um autonome Fahrzeuge sicherer zu machen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird FocalPoint seine S-GNSS® Auto-Software, die auf der Supercorrelation™ Technologie basiert, in die Teseo-Geräte von ST integrieren, die für ihre hohe Leistung und die Unterstützung mehrerer Konstellationen bekannt sind. In Kombination mit S-GNSS® Auto bieten sie eine branchenweit führende Zuverlässigkeit und Genauigkeit, die andere kommerziell erhältliche Optionen übertrifft.

GNSS ist eine wichtige Komponente in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), die absolute Standortdaten liefert. In Straßenschluchten und bewaldeten Straßen ist die Genauigkeit des Systems jedoch aufgrund von Signalstörungen beeinträchtigt. S-GNSS® Auto verwandelt GNSS in einen zuverlässigen, leistungsstarken Sensor in diesen schwierigen Szenarien. So können die Automobilhersteller das volle Potenzial von GNSS nutzen und den Einsatzbereich des Freisprechens über offene Straßen hinaus erweitern. S-GNSS® Auto wird als einfaches Firmware-Update für das Teseo-Gerät geliefert und ist kosteneffektiv und einfach zu übernehmen.

Dieses Engagement ist ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum und die Nachfrage nach der FocalPoint-Technologie. Es folgt auf eine kürzlich getätigte strategische Investition von GM Ventures und die Zusammenarbeit mit General Motors (NYSE: GM).

Scott Pomerantz, Geschäftsführer von FocalPoint, sagte: „Die Kombination von FocalPoints S-GNSS® Auto und STs Teseo-Chips bietet einen leistungsstarken Ansatz für Automobilhersteller, die ADAS-Systeme weiterentwickeln wollen. Die Teseo-Empfänger sind speziell dafür optimiert, die Vorteile von S-GNSS® Auto voll auszunutzen, die GNSS-Leistung zu maximieren, die Systemzuverlässigkeit zu verbessern und die Genauigkeit dort zu erhöhen, wo herkömmliche GNSS-Systeme versagen."

Luca Celant, Geschäftsführer der Abteilung für digitale Audio- und Signallösungen bei STMicroelectronics, sagte: „Durch die Integration der S-GNSS® Auto-Software von FocalPoint in unsere Teseo-Empfänger ermöglichen wir es OEMs, die Automatisierung mit Zuversicht voranzutreiben und gleichzeitig einen neuen Standard für Navigationsgenauigkeit und Zuverlässigkeit zu setzen."

Die wichtigsten Ergebnisse der Zusammenarbeit zeigen, dass die kombinierte Lösung aus den Teseo-Geräten von ST und dem S-GNSS von FocalPoint® Auto die Messgenauigkeit um das Vierfache und die Positionsgenauigkeit um das Dreifache (in anspruchsvollen Mehrwege-Umgebungen) erhöht.

Weitere Einzelheiten sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie FocalPoint unter contact@focalpointpositioning.com , um den vollständigen Ergebnisbericht zu erhalten.

Informationen zu FocalPoint

FocalPoint ist ein in Großbritannien ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf GNSS-Positionsbestimmungslösungen der nächsten Generation für Fahrzeuge, Wearables und Smartphones spezialisiert hat. Ihre patentierte Supercorrelation™-Technologie erhöht die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Funkempfängern. Die S-GNSS® Auto-Software von FocalPoint wurde speziell für den Automobilsektor entwickelt und bietet die erforderliche GNSS-Zuverlässigkeit, um die Fahrzeugautonomie voranzutreiben. Führende Chipset-Hersteller und OEMs arbeiten mit FocalPoint zusammen, um die Fähigkeiten ihrer Geräte zu verbessern, was Milliarden von Nutzern zugute kommt, die sich auf eine präzise Ortungstechnologie verlassen.

FocalPoint hat seinen Hauptsitz in Cambridge und Niederlassungen in Bristol und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Cars of the Future Award für autonomes Fahren 2024 in der Kategorie V2X sowie Anerkennungen vom britischen Royal Institute of Navigation und dem US Institute of Navigation.

Website: focalpointpositioning.com; auto.focalpointpositioning.com

contact@focalpointpositioning.com

