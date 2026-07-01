Voss Living GmbH

"Wir tragen unsere Kaufinteressenten auf Händen zum Notartermin und räumen die gewachsenen Unsicherheiten aus dem Weg"

Warum persönliche Nähe beim Immobilienkauf entscheidend ist - Jan Christian Voss

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Karben (ots)

Der Immobilienmarkt hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Steigende Zinsen, zurückhaltendere Käufer und neue regulatorische Anforderungen haben dazu geführt, dass Immobilienverkäufe heute deutlich komplexer sind als noch vor wenigen Jahren. Gleichzeitig steht Deutschland vor einem historischen Generationenwechsel: Millionen Immobilien werden in den kommenden Jahren vererbt oder innerhalb von Familien übertragen.

Für Eigentümer stellt sich deshalb zunehmend die Frage: Wer begleitet Sie durch diesen Prozess und woran erkennt man einen professionellen Immobilienmakler, der kompetent berät und auch in herausfordernden Zeiten zum erfolgreichen Immobilienverkauf verhilft?

Jan Christian Voss, Geschäftsführer der Voss Living Immobilien GmbH aus Karben, sieht die Zukunft erfolgreicher Immobilienvermittlung in einer Kombination aus moderner Vermarktung, lokaler Marktkenntnis, Dienstleistungsbereitschaft und vor allem in der persönlichen Betreuung. "Wir tragen unsere Kaufinteressenten gerade auf Händen zum Notartermin und schaffen es regelmäßig die spürbar zugenommenen Unsicherheiten von Käufern aus dem Weg zu räumen"

"Die Menschen, die heute eine Immobilie verkaufen, wünschen sich vor allem Sicherheit, Erreichbarkeit und einen Ansprechpartner, der ihren Markt wirklich kennt. Genau das wird in Zukunft noch wichtiger werden".

Der Immobilienmarkt befindet sich in einer neuen Realität

Lange Zeit galt der Immobilienmarkt als Verkäufermarkt. Niedrige Zinsen sorgten für eine hohe Nachfrage, viele Objekte wechselten innerhalb kürzester Zeit den Besitzer.

Diese Situation hat sich verändert.

Die Finanzierungskosten liegen heute deutlich höher als noch vor wenigen Jahren. Gleichzeitig prüfen Banken Kreditanfragen wesentlich strenger. Käufer entscheiden sorgfältiger, Verkaufsprozesse dauern häufig länger und Eigentümer müssen sich intensiver mit Marktpreisen und Vermarktungsstrategien beschäftigen.

Auch - befreundete Maklerbüros bzw. Kollegen und andere Marktteilnehmer bestätigen diese Entwicklung.

Für Eigentümer bedeutet das vor allem eines: Die Qualität der Vermarktung gewinnt wieder an Bedeutung und macht häufig den entscheidenden Erfolgsfaktor aus.

Wer heute eine Immobilie erfolgreich verkaufen möchte, benötigt mehr als ein Inserat auf einem Immobilienportal. Wir vermarkten digital über Videosequenzen, Drohnen Aufnahmen, hochwertige Displays bzw. Schilder im Vorgarten und in unserem stark frequentierten Schaufenster. Auch Einrichtungsbeispiele und Visualisierungen, haben bereits zum Erfolg geführt. Immer wichtiger wird die Vermarktung über Social Media, da Kunden hier proaktiv auf neue Immobilien aufmerksam gemacht werden. Nicht zuletzt erreicht unsere umfangreiche Suchkundendatenbank mehrere Tausend Kunden die auf der Suche nach einer Immobilie im Rhein-Main-Gebiet sind.

Warum Erbschaften den Immobilienmarkt zunehmend prägen

Parallel zu den wirtschaftlichen Veränderungen entwickelt sich ein weiterer Trend, der den Markt nachhaltig beeinflusst.

Der demografische Wandel führt dazu, dass immer mehr Immobilien innerhalb von Familien vererbt werden. Viele Eigentümer der Nachkriegsgeneration haben über Jahrzehnte Vermögen in Form von Immobilien aufgebaut. Dieses Vermögen wird nun zunehmend an die nächste Generation weitergegeben.

Dabei entstehen häufig komplexe Fragestellungen:

Wer übernimmt die Immobilie?

Soll verkauft oder vermietet werden?

Wie wird der Marktwert korrekt ermittelt?

Wie geht eine Erbengemeinschaft mit unterschiedlichen Interessen um?

Welche steuerlichen Aspekte müssen berücksichtigt werden?

Nach Einschätzung von Jan Christian Voss wird dieser Themenbereich in den kommenden Jahren eine immer größere Rolle spielen.

"Viele Familien stehen heute vor Herausforderungen, mit denen sie vorher noch nie Berührung hatten. Da geht es nicht nur um den Verkauf einer Immobilie. Oft geht es um emotionale Entscheidungen, unterschiedliche Vorstellungen innerhalb einer Familie und die Frage, wie man gemeinsam die richtige Lösung findet."

Gerade deshalb sei eine persönliche Begleitung wichtiger denn je.

Lokale Marktkenntnis schlägt anonyme Plattformen

Während digitale Prozesse in vielen Bereichen des Immobiliengeschäfts sinnvoll sind, sieht Voss eine Entwicklung kritisch: die zunehmende Anonymisierung der Kundenbeziehung.

Viele Eigentümer erleben heute automatisierte Kontaktstrecken, standardisierte Bewertungen und wechselnde Ansprechpartner.

Für Voss Living Immobilien ist das bewusst ein anderer Ansatz.

"Wir leben in einer Zeit, in der vieles digital und unpersönlich wird. Umso wichtiger ist es, dass Menschen einen Ansprechpartner haben, der erreichbar ist, der zurückruft und der ihren Markt kennt."

Gerade im regionalen Immobilienmarkt könne lokale Expertise nicht durch Algorithmen ersetzt werden.

Wer seit Jahren Immobilien in Karben, Bad Vilbel, Frankfurt und dem gesamten Rhein-Main-Gebiet vermittelt, kennt nicht nur Quadratmeterpreise, sondern auch Nachfragestrukturen, Käufergruppen und Entwicklungen einzelner Wohnlagen.

Diese Informationen werden besonders wertvoll, wenn sich Märkte verändern.

Warum bestehende Interessentennetzwerke heute einen enormen Vorteil bieten

Ein oft unterschätzter Erfolgsfaktor im Immobilienverkauf liegt in bereits vorhandenen Käufernetzwerken.

Während viele Eigentümer ausschließlich auf Immobilienportale setzen, verfügen erfahrene Makler häufig über umfangreiche Datenbanken mit vorgemerkten Interessenten.

Voss beschreibt diesen Vorteil aus der Praxis:

"Wenn wir ein neues Objekt aufnehmen, können wir häufig bereits auf zahlreiche Suchkunden zurückgreifen. Dadurch entstehen oftmals Kontakte zu potenziellen Käufern, bevor die Immobilie überhaupt öffentlich vermarktet wird."

Diese Form der Quervermarktung gewinnt besonders in anspruchsvollen Marktphasen an Bedeutung.

Denn je präziser Käufer und Immobilie zusammengebracht werden können, desto effizienter verläuft der Verkaufsprozess.

Tradition und Innovation schließen sich nicht aus

Trotz des klaren Fokus auf persönliche Betreuung setzt Voss Living Immobilien gleichzeitig auf moderne Vermarktungswege.

Neben klassischen Immobilienportalen spielen Social Media, digitale Präsentationen, Videoinhalte und regionale Netzwerke eine zunehmend wichtige Rolle.

Gerade Plattformen wie Instagram oder lokale digitale Kanäle ermöglichen zusätzliche Reichweite und schaffen neue Berührungspunkte mit potenziellen Käufern.

"Wir stehen für traditionelle Werte wie Erreichbarkeit, Verlässlichkeit und persönliche Betreuung. Gleichzeitig nutzen wir moderne Vermarktungsmöglichkeiten konsequent. Das eine schließt das andere nicht aus."

Die Zukunft erfolgreicher Immobilienvermittlung liegt nach seiner Überzeugung genau in dieser Verbindung.

Welche Fehler Eigentümer beim Immobilienverkauf häufig machen

In der täglichen Praxis beobachtet Voss immer wieder ähnliche Herausforderungen.

Dazu gehören insbesondere:

- unrealistische Preisvorstellungen

- unprofessionelle Präsentation der Immobilie

- fehlende Marktkenntnis

- unzureichende Vorbereitung wichtiger Unterlagen

- falsche Einschätzung der aktuellen Nachfrage

Besonders die Vermarktung werde häufig unterschätzt.

Während professionelle Immobilienunternehmen viel Aufwand in hochwertige Fotos, Exposés, Zielgruppenanalysen und digitale Vermarktungsstrategien investieren, würden manche Objekte noch immer mit wenig aussagekräftigen Bildern und knappen Beschreibungen angeboten.

Die Folgen seien oft längere Vermarktungszeiten und niedrigere Verkaufspreise.

Vertrauen wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil

Für Jan Christian Voss ist die Entwicklung des Marktes eindeutig.

Während in Boomphasen nahezu jede Immobilie verkauft werden konnte, trennt sich heute wieder stärker die Qualität professioneller Dienstleister von reinen Vermittlern.

Dabei gehe es weniger um technische Systeme als um Vertrauen.

"Menschen erinnern sich an ehrliche Gespräche, an Verlässlichkeit und daran, wie man mit ihnen umgeht. Gerade bei einer der wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens macht das einen enormen Unterschied."

Diese Haltung prägt auch die Unternehmenskultur von Voss Living Immobilien.

Persönliche Erreichbarkeit, transparente Kommunikation und langfristige Kundenbeziehungen stehen bewusst im Mittelpunkt.

Ausblick: Der Immobilienmarkt wird menschlicher als viele erwarten

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten blickt Jan Christian Voss optimistisch auf die kommenden Jahre.

Der Immobilienmarkt werde sich weiter verändern. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und neue Vermarktungswege würden an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig werde jedoch ein Faktor immer wichtiger bleiben: der Mensch.

Insbesondere die wachsende Zahl geerbter Immobilien, komplexere Verkaufsprozesse und anspruchsvollere Käufer würden dazu führen, dass Eigentümer wieder stärker auf persönliche Beratung setzen.

"Technologie kann vieles unterstützen. Aber Vertrauen entsteht nicht durch Software. Vertrauen entsteht durch Menschen. Und genau darin sehen wir die Zukunft unseres Berufs."

Für Eigentümer im Rhein-Main-Gebiet könnte genau das in den kommenden Jahren zum entscheidenden Unterschied werden.

Kostenloser Verkaufs-Check für Eigentümer im Main-Kinzig-Kreis und der Wetterau

Wer über den Verkauf einer Immobilie nachdenkt, sollte die aktuelle Marktsituation genau kennen. VOSS LIVING IMMOBILIEN bietet Eigentümern einen kostenlosen Verkaufs-Check an. Dieser umfasst eine fundierte Ersteinschätzung des Marktwertes, die Analyse aktueller Bodenrichtwerte sowie individuelle Empfehlungen für den optimalen Verkaufszeitpunkt und die passende Vermarktungsstrategie.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur unverbindlichen Anfrage finden Interessierte unter www.voss-living.de.

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